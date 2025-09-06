3 nâng cấp của iPhone 17 Pro Max khiến iPhone 16 Pro Max "hít khói"

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 của Apple sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/9 (tức 10/9 theo giờ Việt Nam). Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những cải tiến sắp tới, các nguồn tin rò rỉ đã hé lộ nhiều nâng cấp đáng giá trên phiên bản iPhone 17 Pro Max, hứa hẹn tạo ra một khoảng cách đáng kể so với người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max.

Màn hình sáng hơn, tối ưu cho ngoài trời

Theo nguồn tin uy tín "Instant Digital" trên Weibo, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị màn hình có độ sáng tối đa cao hơn đáng kể. Dù chưa có thông số cụ thể, cải tiến này được cho là sẽ giúp thiết bị hiển thị rõ nét ngay cả dưới trời nắng gắt, một nâng cấp đáng giá so với độ sáng 2.000 nits vốn đã rất ấn tượng của iPhone 16 Pro Max.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ tối ưu tần số quét để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và ổn định hơn, hạn chế tình trạng sụt giảm khung hình khi sử dụng trong thời gian dài

Tản nhiệt hiệu quả, quay video 8K không giới hạn

Một trong những điểm yếu cố hữu của các dòng iPhone Pro là tình trạng quá nhiệt khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game hay quay video độ phân giải cao. Apple dường như đã lắng nghe người dùng khi tập trung cải thiện hệ thống tản nhiệt trên iPhone 17 Pro Max.

Nâng cấp này được kỳ vọng sẽ giúp máy hoạt động mát mẻ hơn, giảm thiểu hiện tượng giật lag do nóng máy. Đáng chú ý, thiết bị được cho là có khả năng quay video 8K ổn định trong thời gian dài, ngay cả dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là một bước tiến lớn cho các nhà sáng tạo nội dung và giúp iPhone cạnh tranh sòng phẳng với các flagship Android vốn có hệ thống làm mát tiên tiến.

Các so sánh về cấu hình và tính năng giữa iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Pro Max được đồn đoán trước đó

Thời lượng pin dài nhất lịch sử iPhone

Cải tiến được mong chờ nhất có lẽ đến từ thời lượng pin. Nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin có dung lượng lớn hơn, kết hợp với vi xử lý tiết kiệm năng lượng, hứa hẹn mang đến thời lượng sử dụng dài nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Cụ thể, máy được đồn đoán sẽ trang bị viên pin từ 5.000mAh trở lên, lần đầu tiên Apple vượt qua ngưỡng phổ biến trên các dòng máy Android cao cấp như Samsung Galaxy S24 Ultra. So với mức 4.685mAh của iPhone 16 Pro Max, sự gia tăng này sẽ đảm bảo người dùng có thể thoải mái sử dụng các tác vụ nặng cả ngày mà không lo hết pin.

Chờ đợi sự xác nhận từ Apple

Mặc dù những thông tin rò rỉ trên vô cùng hấp dẫn, cần lưu ý rằng chúng vẫn chưa được xác nhận chính thức. Apple nổi tiếng với khả năng bảo mật thông tin đến phút chót.

Tuy nhiên, nếu những nâng cấp này là sự thật, iPhone 17 Pro Max sẽ không chỉ là một bản cập nhật thường niên mà là một cột mốc quan trọng. Bằng cách tập trung vào các yếu tố trải nghiệm thực tế như màn hình, pin và khả năng tản nhiệt, Apple đang cho thấy chiến lược giữ chân người dùng hiện tại và thu hút khách hàng mới trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh.

Tất cả sẽ được làm rõ tại sự kiện ra mắt chính thức trong vài ngày tới.