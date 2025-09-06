Chưa nhận được 100 nghìn đồng ăn Tết Độc lập 2/9, người dân cần làm gì?

Về việc toàn dân nhận quà 02/9 của Chính phủ, tại nhiều địa phương, chính quyền xã, phương thông qua các tổ dân phố hoặc các trưởng thôn đã thông báo tới người dân thời gian nhận tiền mặt. Nhiều người lại đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID để nhận.

Tuy nhiên đến nay, nhiều người dân dù đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID nhưng vẫn chưa nhận được chuyển khoản 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh của Chính phủ. Một số người dân không có tên trong danh sách phát của tổ dân phố tuy nhiên cũng chưa nhận được quà qua VNeID.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 13578/BTC-NSNN, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức:

(1) Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID

(2) Nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Cách tích hợp tài khoản ngân hàng trên VNeID để nhận tiền An sinh xã hội (Ảnh: Vietcombank)

Trước tình trạng nhiều địa phương chậm chi trả 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 154/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ tình hình chi trả cho Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp.

Người dân cần làm gì nếu chưa nhận được 100 nghìn đồng dịp Quốc khánh

Theo hướng dẫn, thời gian chi trả quà 02/9: Tập trung từ ngày 31/8 năm 2025 đến hết ngày 01/9/2025; trường hợp khách quan không muộn hơn ngày 15/9/2025. Do đó, đối với các trường hợp đã tích hợp tài khoản qua tài khoản VNeID, người dẫn có thực hiện các thao tác, kiểm tra như sau:

(1) Kiểm tra lại thông tin tài khoản ngân hàng đã được liên kết chính xác với VNeID chưa?

Cần đảm bảo số tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác là chính xác.

Nếu vẫn gặp vấn đề, có thể liên hệ với cơ quan công an hoặc các điểm hỗ trợ của địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

(2) Chờ ngân hàng xử lý: Việc chi trả có thể diễn ra trong nhiều đợt và quá trình này cần thời gian để xử lý. Người dân có thể đợi thêm để nhận chi trả.

Nếu quá thời gian chi trả vẫn chưa nhận được, người dân có thể liên hệ chính quyền xã, phường nơi cư trú để được thông tin, hướng dẫn.

Ngoài ra, trên thực tế, nhiều người đăng ký tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID đã có tên trong danh sách nhận tiền mặt ở xã, phường - nơi đăng ký thường trú. Trường hợp này, sẽ thực hiện chi trả tiền mặt cho chủ hộ (đại diện nhận cho các cá nhân trong hộ gia đình) hoặc người nhận có thể liên hệ điểm chi trả nơi cư trú để nhận tiền 02/9.

Lưu ý: Việc chi trả quà tặng 100k là chính sách của Chính phủ, vì vậy, người dân nên tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc các trang báo, tin tức chính thống. Đồng thời cần cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng để nhận quà.

Có được nhận quà 02/9 ở nơi tạm trú?

Theo Nghị quyết số 263/NQ-CP hình thức tặng quà 02/9 gồm:

Thứ nhất là tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư;

Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Thứ hai là tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản);

Và thứ ba là trực tiếp bằng tiền (nếu chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Như vậy, chỉ được nhận quà nơi tạm trú khi công dân chưa có nơi thường trú ở đâu. Nếu không tiện về nơi thường trú để nhận quà, công dân có thể ủy quyền cho chủ hộ nhận thay.

Trên đây là thông tin về việc chưa nhận được 100.000 đồng qua VNeID phải làm thế nào?

Theo Luật Việt Nam