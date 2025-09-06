Xứng danh “cục vàng” của ba mẹ với loạt quà Vu Lan do Gemini Live trên Galaxy A56 5G gợi ý

Sự nhạy bén và thông minh của "quân sư" này chắc chắn sẽ mang đến nhiều ý tưởng quà tặng và hoạt động độc đáo, giúp bạn xứng danh "đứa con điểm 10, không có nhưng" trong mắt ba mẹ.

Thử thách khó nhằn mùa Vu Lan

Vu Lan là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn đấng sinh thành. Tuy nhiên, thể hiện điều đó ra sao để đẹp lòng nhị vị phụ huynh thì lại không hề đơn giản. Nếu trực tiếp hỏi ba mẹ thích gì để chọn quà thì đảm bảo kiểu gì cũng nhận được câu trả lời: "Vẽ chuyện, quà cáp làm gì cho tốn kém". Đây là lúc những đứa con điểm 10 phải căng não quan sát, đồng thời phát huy tối đa sự nhạy bén mới mong chọn được món quà báo hiếu ưng ý cha mẹ nhất.

Người trẻ luôn xem Vu Lan là dịp để báo hiếu cho cha mẹ của mình

Ngay cả khi gặp mặt nhau hàng ngày, việc nắm bắt sở thích của đấng sinh thành cũng không hề dễ dàng. Với những người trẻ phải xa gia đình đi học tập, làm việc ở những thành phố khác, việc chọn đúng thứ ba mẹ cần càng khó khăn hơn. Chưa kể tính cách mỗi bậc phụ huynh cũng không hề giống nhau, bê nguyên công thức trên Internet để áp dụng cũng chưa chắc đúng. Lúc này, việc tìm đến những "quân sư" thông thái có khả năng trò chuyện trực tiếp, quan sát được môi trường xung quanh để đưa ra gợi ý như Gemini Live trên Galaxy A56 5G là điều GenZ nên làm nhất.

Tạo bất ngờ cho ba mẹ, cứ để Gemini Live lo

Không đơn thuần là đưa ra các gợi ý chung chung, Gemini Live trên Galaxy A56 5G sẽ phân tích các khía cạnh sở thích, độ tuổi, tính cách… của phụ huynh để đề xuất những món quà phù hợp nhất. Nhờ đó, tỉ lệ để bạn "ghi điểm" trong mùa Vu Lan này sẽ cao hơn. Chẳng hạn, các dòng thực phẩm chức năng và dinh dưỡng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho cha mẹ lớn tuổi, đang gặp các vấn đề về giấc ngủ hay tiêu hoá. Với những phụ huynh yêu thích bếp núc, Gemini Live gợi ý đồ gia dụng bếp như xoong nồi, tủ lạnh hoặc máy rửa bát.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G sẽ đưa ra những lựa chọn quà tặng phù hợp với nhu cầu của bậc phụ huynh

Người trẻ có thể chia sẻ camera để Gemini Live có thể thấy toàn cảnh xung quanh, sau đó cầm Galaxy A56 5G đi quanh nhà để "quân sư" này thám thính tình hình. Nếu phát hiện thấy phòng riêng hoặc tủ đồ ba mẹ đang còn thiếu món vật dụng hữu ích nào, Gemini Live chắc chắn sẽ đề xuất ngay để bạn đưa vào danh sách quà tặng đáng cân nhắc. TT (TP.HCM) hào hứng kể về trải nghiệm chọn quà Vu Lan cùng Gemini Live trên Galaxy A56 5G: "Mình nhắn nhỏ với Gemini Live là mẹ thích màu xanh lá cây và năm nay 52 tuổi, thế là em ý gợi ý luôn một danh sách dài quà tặng từ chậu cây trang trí bếp, giày màu xanh lá và cả ví cầm tay mang tông màu mát mắt này nữa. Cuối cùng mình quyết định chốt hạ giày vì tủ đồ của mẹ chưa có đôi màu xanh nào".

Ngay cả khi bạn muốn báo hiếu bằng những món quà tinh thần, Gemini Live cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ. Anh chàng BP (Hà Nội) từng muốn chuẩn bị món cơm chiên bát bửu chay để tặng ba mẹ trong ngày Vu Lan nhưng lại chưa từng nấu ăn bao giờ. Chỉ với một nút bấm trên thân Galaxy A56 5G, mọi hướng dẫn chọn nguyên liệu và chế biến món ăn đã được cung cấp đầy đủ. Khi chia sẻ màn hình, Gemini Live trên điện thoại còn bày mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon ra sao, sau đó quan sát từng bước chế biến của anh chàng. Bảo Phúc cho biết: "Cảm giác như có một người đầu bếp tài năng đang hỗ trợ mình nấu nướng vậy. Ba mẹ thì bất ngờ thôi rồi, tại trước giờ con trai có bao giờ nấu ăn".

Biến mọi khoảnh khắc thêm ý nghĩa cùng Galaxy A56 5G

Bên cạnh Gemini Live, các tính năng ưu việt khác của Galaxy A56 5G như Awesome Intelligence, camera hay thiết kế đều có thể được tận dụng để kết nối cả gia đình trong những dịp lễ ý nghĩa như Vu Lan báo hiếu. Bức ảnh nhóm của cả gia đình sẽ luôn lung linh với tính năng Best Face, cho phép chọn biểu cảm ưng ý cho từng thành viên sau khi chụp.

Ngoài ra, tính năng Create Filter cũng giúp tạo nhanh bộ lọc từ một bức ảnh có sẵn, biến ảnh gia đình trở nên xịn sò để ba mẹ tự hào khoe ngay lên mạng xã hội. Gen Z cũng có thể dùng tính năng Song Search để tìm tên bài hát ba mẹ hay ngân nga, sau đó âm thầm luyện giọng để song ca cùng phụ huynh trong buổi tiệc đón Vu Lan hoặc Tết Trung Thu sắp tới.

Best Face cũng là tính năng giới trẻ đặc biệt yêu thích trên Galaxy A56 5G bên cạnh Gemini Live

Thậm chí, ngay chính Galaxy A56 5G cũng có thể trở thành món quà ý nghĩa mà người trẻ có thể dành tặng cho đấng sinh thành của mình. Với thiết kế siêu mỏng gọn, được gia tăng độ bền ở cả 2 mặt trước sau bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus+ cùng chuẩn kháng bụi, nước IP67, Galaxy A56 5G là chiếc điện thoại bền bỉ có thể đồng hành cùng ba mẹ trong thời gian dài. Samsung cũng đã cam kết 6 lần nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật cho dòng điện thoại này. Với Gemini Live thông thái, phụ huynh sẽ như có thêm con cháu để thủ thỉ tâm sự, hỏi han thắc mắc ngay trên điện thoại bất cứ lúc nào.

Galaxy A56 5G là sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của bậc phụ huynh

Sau tất cả, tấm lòng hiếu thảo và sự chân thành của con cái chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ trong mùa Vu Lan. Với tâm ý báo hiếu của bạn cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Gemini Live trên Galaxy A56 5G, cả gia đình sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong tháng đặc biệt này.