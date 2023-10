3 món dễ mua, giá lại rẻ bèo nhưng phụ nữ ăn vào khiến bệnh ung thư vú “sợ hãi'

Bệnh ung thư vú là sự tăng trưởng bất thường, mất kiểm soát của các tế bào trong một hoặc cả hai vú. Các tế bào ung thư sau đó có thể phát triển lan rộng ra toàn bộ vú và di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể. Có nhiều loại ung thư vú, chúng phát triển và lan rộng với tốc độ khác nhau. Đây cũng là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ.

Theo Globocan (The Global Cancer Observatory - Tổ chức Ung thư Toàn cầu) năm 2020, tỷ lệ mắc mới trên toàn cầu của ung thư vú ở nữ giới là 24.5% cao nhất trong số các loại ung thư ở nữ giới. Còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mỗi năm có khoảng 2 triệu người mắc mới và hơn 600.000 người tử vong do căn bệnh này. Bệnh ung thư vú không chỉ gây đau đớn, tỷ lệ tử vong cao mà còn ảnh hưởng rất lớn tới sự tự tin, đời sống tình dục, chăm sóc con cái (nếu cho con bú) của phụ nữ.

Bên cạnh lối sống lành mạnh, vận động đều đặn, kiểm tra vú định kỳ, kiểm soát chế độ ăn uống và cân nặng… thì cũng có một số thực phẩm giúp chị em đẩy lùi ung thư vú. Trong đó có 3 thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, chợ nào cũng bán nhưng nhiều người chưa biết để tận dụng như:

1. Bông cải xanh

Tất cả các loại rau họ cải đều có tác dụng chống lại các bệnh ung thư ở một mức độ nhất định. Trong số đó thì bông cải xanh được xếp vào nhóm đứng đầu trong phòng chống bệnh ung thư vú. Ngoài ra, loại rau này còn tốt cho giảm cân, làm đẹp nên rất quen thuộc với phụ nữ.

Bông cải xanh tốt cho sức khỏe và cả ngoại hình của phụ nữ (Ảnh minh họa)

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, các loại rau họ cải, bao gồm cả bông cải xanh chứa nhiều canxi và hợp chất indoles, isothiocyanate có đặc tính chống ung thư. Hợp chất indole-3-carbinol có thể kích hoạt quá trình giải độc do lượng estrogen thừa. Tong khi nồng độ hormone estrogen tăng cao có thể thúc đẩy ung thư vú phát triển.



Đặc biệt, bông cải xanh rất giàu sulforaphane - hợp chất thực vật làm nên các thuốc phòng ung thư. Cùng hợp chất glucosinolate có tác động giảm nguy cơ phát triển khối u. Như vậy, bông cải xanh không chỉ phòng chống mà còn có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn chặn di căn và thu nhỏ khối u vú.

2. Tỏi

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ thường xuyên ăn tỏi sẽ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư, nhất là khối u liên quan tới phụ khoa và ung thư vú.

Bởi vì tỏi có chứa các kháng sinh tự nhiên ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, chất oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và đặc tính chống viêm, góp phần ngăn ngừa ung thư. Trong nghiên cứu về tỏi do nhóm tác giả thuộc Đại học Qassim (Ả rập xê út) năm 2019 cho thấy, tỏi có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư vú.

Lý do là vì tỏi chứa nhiều lưu huỳnh, flavonoid và selen. Flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các hợp chất này có thể giúp chống lại ung thư bằng cách ngăn ngừa tổn thương tế bào. Còn selenium và allyl sulfide thì giữ cho DNA của tế bào không bị hư hại. Bởi DNA bị tổn thương là nguyên nhân gốc rễ của bệnh ung thư.

Đặc biệt, khả năng chống ung thư của tỏi đến chủ yếu từ allicin. Là hợp chất tạo cho tỏi có mùi hăng khi bị nghiền nát, được chuyển hóa thành các hợp chất chống oxy hóa như alkaloid và flavonoid khi tỏi đen lên men. Chất chống oxy hóa là hợp chất giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa. Do đó rất tốt để phòng chống ung thư và làm chậm quá trình tiến triển của khối u.

Để tận dụng tối đa hiệu quả chống ung thư của tỏi, nên ăn tỏi sống đập dập hoặc băm nhuyễn. Do các chất chống oxy hóa sẽ bị phân hủy khi gặp nhiệt độ cao.

3. Sữa chua

Theo nghiên cứu thực hiện bởi Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ), một chế độ ăn giàu chất xơ và sữa chua có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư vú…

Thí nghiệm trên động vật về tác dụng chống ung thư của sữa chua và phát hiện ra rằng tốc độ phát triển của tế bào ung thư trong nhóm có ăn sữa chua thấp hơn 30% - 50% so với nhóm thức ăn còn lại. Một nghiên cứu khác do Quỹ Ung thư Quốc gia Hà Lan công bố cho thấy, ăn sữa chua thường xuyên có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư vú ở phụ nữ một cách hiệu quả.

Theo các chuyên gia, chất béo, casein và protein trong sữa chua giúp tăng cường cảm giác no và tránh ăn quá nhiều. Sữa chua cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất tốt trong khi thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú. Bên cạnh đó, sữa chua chứa nhiều canxi, các vi khuẩn có lợi làm giảm viêm và hạn chế khối u phát triển.

Bạn có thể thêm ngũ cốc, quả mọng vào sữa chua để tăng cường khả năng chống ung thư vú (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sữa chua có thể cung cấp men vi sinh, chất xơ giúp thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của vi khuẩn có lợi. Nó có thể giúp ức chế các vi khuẩn có hại, cải thiện môi trường trong đường ruột, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể nhằm sản sinh tác dụng ngừa ung thư.



Đồng thời, sữa chua có tác dụng chống viêm - một trong những nguyên nhân phổ biến gây ung thư. Các sản phẩm men vi sinh phổ biến được sử dụng trong sữa chua là Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus, có thể làm giảm mức độ các chất gây ung thư. Nhưng nên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường, ít béo để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng ăn các thực phẩm này không đảm bảo bạn miễn nhiễm với ung thư vú. Bởi còn rất nhiều yếu tố gây bệnh khác và thực phẩm chỉ mang tính hỗ trợ ở mức độ nhất định. Hãy xây dựng lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để sớm phát hiện và điều trị ung thư vú nếu có!

Nguồn: Sohu, Woman.tvbs, Daily Mail