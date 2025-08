3 loại rau giải nhiệt mùa hè nên có trên mâm cơm mọi nhà trong những ngày nắng nóng cực gắt: Vừa giải nhiệt, bổ máu lại thanh lọc cơ thể

Vào những ngày nắng như đổ lửa, cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải. Theo Đông y, nhiệt độ tăng cao dễ làm mất tân dịch (chất lỏng trong cơ thể) và gây ra tình trạng nóng trong, làm suy giảm sức đề kháng. Thay vì tìm đến các loại đồ uống lạnh có đường, việc bổ sung các loại rau củ có tính mát vào thực đơn hàng ngày là giải pháp bền vững và hiệu quả.

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn loại rau củ nào để bổ sung thì hãy thử với 3 loại dưới đây. Chúng đều được coi là rau "vàng" mà bạn nên có trên mâm cơm ngày hè vì không chỉ giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể tức thì mà còn tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

1. Rau mồng tơi: Vị thuốc thanh nhiệt, nhuận tràng

Rau mồng tơi là loại rau dân dã, quen thuộc nhưng lại là "vị thuốc" quý giá của mùa hè. Theo Đông y, rau mồng tơi có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, và nhuận tràng. Nó giúp làm dịu cảm giác nóng trong người, trị rôm sảy, mụn nhọt, và đặc biệt tốt cho những người bị táo bón.

Ngoài ra, rau mồng tơi còn rất giàu vitamin A, C, và các khoáng chất như sắt, canxi, giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện thị lực. Chất nhầy trong rau mồng tơi chính là "bí quyết" giúp làm mát ruột, bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Cách chế biến và món ăn với rau mồng tơi:

- Canh rau mồng tơi nấu tôm/thịt băm: Đây là món ăn kinh điển của mùa hè. Vị ngọt thanh của tôm hoặc thịt kết hợp với vị mát của rau mồng tơi tạo nên một bát canh giải nhiệt tuyệt vời. Chỉ cần phi thơm hành, xào sơ tôm/thịt, thêm nước đun sôi rồi cho rau mồng tơi vào nấu chín. Món này không chỉ dễ làm mà còn cung cấp đầy đủ đạm và vitamin.

- Rau mồng tơi luộc: Đơn giản nhưng hiệu quả. Rau mồng tơi luộc chấm với nước mắm dầm ớt là món ăn vừa mát vừa kích thích vị giác. Nước luộc rau có thể dùng làm canh, vừa thanh mát lại vừa giúp bù nước.

- Mồng tơi xào tỏi: Rau mồng tơi xào tỏi là món ăn thơm ngon, dễ làm. Khi xào, nên cho rau vào sau cùng để rau không bị dai và giữ được màu xanh tươi.

2. Rau dền: "Thần dược" bổ máu, giải nhiệt, tăng miễn dịch

Rau dền, đặc biệt là rau dền đỏ, không chỉ làm mâm cơm thêm màu sắc mà còn là "kho báu" dinh dưỡng của mùa hè. Rau dền có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, và giải độc.

Điểm đặc biệt của rau dền là hàm lượng sắt cao vượt trội so với các loại rau khác, rất tốt cho người thiếu máu. Nó cũng giàu vitamin K, giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ quá trình đông máu. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong rau dền như vitamin C, flavonoid giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các gốc tự do gây hại.

Cách chế biến và món ăn với rau dền:

- Canh rau dền nấu tôm khô/thịt bằm: Tương tự như rau mồng tơi, canh rau dền nấu với tôm khô hoặc thịt băm là món ăn phổ biến. Vị ngọt của rau dền kết hợp với vị đậm đà của tôm/thịt tạo nên một bát canh hấp dẫn, thanh mát. Bạn có thể thêm một chút mắm tôm để món canh thêm đậm đà hương vị miền Bắc.

- Rau dền luộc chấm chao: Món ăn này có hương vị độc đáo và lạ miệng. Vị bùi, ngọt của rau dền luộc khi chấm với chao (đậu phụ lên men) béo ngậy, cay cay sẽ khiến bạn ăn mãi không thôi. Đây là một sự kết hợp thú vị, giúp thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình.

- Cháo rau dền thịt bằm: Món ăn này đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ nhỏ. Cháo nấu nhừ, thêm thịt băm và rau dền thái nhỏ, không chỉ dễ tiêu hóa mà còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp phục hồi sức khỏe và tăng cường miễn dịch.

3. Bí đao: "Bảo bối" giảm cân, thanh lọc cơ thể

Bí đao là loại quả quen thuộc trong ẩm thực Việt, nhưng ít ai biết rằng nó cũng là một "bảo bối" giải nhiệt mùa hè. Bí đao có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, tiêu phù, và giải độc.

Với hàm lượng nước cao và ít calo, bí đao là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân, giữ dáng. Chất xơ trong bí đao giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, bí đao còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp làm mát da, giảm các vết mụn nhọt do nóng trong.

Cách chế biến và món ăn với bí đao:

- Canh bí đao nấu sườn non: Đây là món canh thanh mát, bổ dưỡng, rất được ưa chuộng trong mùa hè. Vị ngọt của sườn non hòa quyện với vị thanh mát của bí đao, thêm một chút rau mùi hoặc hành lá, tạo nên một bát canh không thể cưỡng lại. Món này đặc biệt tốt cho những người cần bồi bổ cơ thể.

- Bí đao luộc chấm kho quẹt/nước mắm tỏi ớt: Bí đao luộc là món ăn đơn giản, dễ làm. Bí đao sau khi luộc vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, giòn nhẹ. Chấm bí đao luộc với kho quẹt mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay là một sự kết hợp hoàn hảo, vừa kích thích vị giác lại vừa giải nhiệt hiệu quả.

- Nước ép bí đao: Nước ép bí đao không chỉ là thức uống giải khát tuyệt vời mà còn giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da. Bạn có thể ép bí đao tươi, thêm một chút chanh và đường phèn để dễ uống hơn. Thức uống này giúp làm mát cơ thể từ bên trong, giúp da dẻ mịn màng và tươi sáng hơn.





Ngày nắng nóng, mâm cơm gia đình đừng quên bổ sung 3 loại rau "vàng" trên. Bằng cách chế biến thành những món ăn đơn giản, quen thuộc, bạn không chỉ giúp cả nhà giải nhiệt, đánh bay cái nóng mà còn cung cấp thêm nhiều dưỡng chất thiết yếu, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.