3 loại đồ uống tuyệt đối không sử dụng sau khi uống rượu kẻo “rước họa vào thân”

Sau khi uống rượu, gan cần thời gian để xử lý cồn theo cơ chế tự nhiên và không có cách nào “tăng tốc” quá trình này. Thế nhưng nhiều người lại vội vàng dùng thêm một số loại đồ uống với hy vọng “tỉnh táo nhanh hơn”. Theo các chuyên gia y tế, đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cơ thể.

3 đồ uống cần tránh sử dụng sau khi uống rượu bia

Một sai lầm thường gặp sau khi uống rượu bia đó là uống cà phê, trà hoặc nước tăng lực. Điểm chung của cả ba loại đồ uống này là đều chứa caffeine - một chất kích thích mạnh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương.

Trà, cà phê, nước tăng lực là 3 loại đồ uống cần tránh sau khi uống rượu bia (Ảnh minh họa).

Vấn đề nằm ở chỗ caffeine không hề làm giảm nồng độ cồn trong máu và cũng không giúp gan chuyển hóa rượu nhanh hơn. Trả lời phỏng vấn trên Men’s Health, tiến sĩ Robert Swift, Đại học Brown (Mỹ) cho biết khi uống rượu, não tăng dopamine và sản sinh AMP vòng - chất khiến bạn hưng phấn. Khi ngừng uống, cơ thể bắt đầu ức chế quá trình này khiến bạn mệt mỏi. Nếu tiếp tục dùng cà phê, caffeine sẽ “khóa” các enzym kiểm soát AMP vòng, tạo cảm giác tỉnh táo giả nhưng lượng cồn trong máu vẫn còn nguyên. Nói cách khác, bạn tưởng mình đã tỉnh nhưng thực tế vẫn say.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ Jagadish Hiremath (Ấn Độ) trả lời trên tờ Indian Express rằng caffeine trong trà cũng không thúc đẩy gan xử lý rượu. Thực tế, một nghiên cứu của Đại học Waikato (New Zealand) chỉ ra rằng caffeine có thể làm mờ cảm giác suy giảm vận động do rượu bằng cách chặn thụ thể adenosine trong não. Điều này khiến người uống cảm thấy đỡ mệt, đi lại có vẻ vững hơn nhưng phản xạ và khả năng phán đoán vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguy hiểm ở chỗ, cảm giác “tỉnh” này dễ dẫn đến đánh giá sai tình trạng của bản thân.

Với nước tăng lực, rủi ro còn rõ rệt hơn. Loại đồ uống này chứa hàm lượng caffeine cao, khiến người uống cảm thấy ít say hơn thực tế và dễ tiếp tục uống thêm rượu. Trong khi đó, rượu vốn là chất lợi tiểu gây mất nước, nước tăng lực có thể làm quá trình này nặng hơn. Sự kết hợp này làm tăng nguy cơ ngộ độc rượu và quá liều caffeine, có thể kéo theo các vấn đề tim mạch, tăng huyết áp và biến chứng nghiêm trọng.

Ngoài ra, cả rượu và caffeine đều gây mất nước, làm tim đập nhanh và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hỗn hợp này dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng: tim chịu áp lực lớn hơn, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải hai chất kích thích cùng lúc, còn người uống thì thức giấc trong tình trạng kiệt sức vào ngày hôm sau.

Sau khi uống rượu nên làm gì?

Các chuyên gia nhấn mạnh cách duy nhất để tỉnh rượu thật sự là chờ cơ thể tự chuyển hóa cồn. Uống đủ nước, ăn nhẹ và nghỉ ngơi chỉ giúp giảm triệu chứng chứ không làm giảm nồng độ cồn.

Đặc biệt, cần uống rượu bia với mức độ vừa phải. Cụ thể, người trưởng thành nên giới hạn tối đa 2 đơn vị cồn/ngày với nam, 1 đơn vị với nữ và uống không quá 5 ngày/tuần. Một đơn vị cồn tương đương với 10g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200ml bia; 75ml rượu vang; 25ml rượu mạnh. Đồng thời cần lưu ý không uống rượu bia khi đói và tuyệt đối không lái xe sau khi uống.

Không có đồ uống “thần kỳ” nào giúp giải rượu nhanh. Sau khi uống rượu bia, càng tránh xa các loại đồ uống chứa caffeine, cơ thể càng có cơ hội hồi phục an toàn hơn.