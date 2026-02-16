Bé trai 7 tuổi xẹp phổi trái, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Sáng 15/2, Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.N.A (7 tuổi, trú xã An Châu, Nghệ An) trong tình trạng khó thở, tím tái. Khám lâm sàng ghi nhận lồng ngực trái di động kém, gần như mất rì rào phế nang bên trái, SpO₂ giảm.



Khai thác tiền sử bệnh gia đình cho biết, trước đó 2 ngày trẻ bị sặc khi ngậm một mảnh nhựa trong lúc chơi. Sau cơn sặc, trẻ ho nhiều nhưng không được đưa đi khám ngay.

Dị vật là mảnh nhựa sắc nhọn được các bác sĩ nội soi gắp ra khỏi đường thở bệnh nhi.

Kết quả chụp CT phát hiện dị vật kích thước khoảng 5x6mm nằm trong phế quản gốc trái, cách carina 6mm, bít kín hoàn toàn lòng phế quản. Trường phổi trái giảm thể tích, đông đặc toàn bộ – dấu hiệu xẹp hoàn toàn phổi trái do dị vật đường thở.

BSCKII Đoàn Nhân Chính – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm vì dị vật bít kín hoàn toàn một bên phổi. Nếu không can thiệp kịp thời, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp.

"Dị vật là mảnh nhựa cứng, có cạnh sắc. Ngoài nguy cơ bít tắc, nó còn có thể gây rách niêm mạc, chảy máu đường thở, thậm chí đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm trễ", bác sĩ Chính cho hay.

Tại bệnh viện, ngay sau hội chẩn khẩn, ê-kíp Tai - Mũi - Họng phối hợp Gây mê hồi sức tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Chỉ sau 30 phút chuẩn bị, bệnh nhi được chuyển phòng mổ.

Qua nội soi, các bác sĩ gắp ra mảnh nhựa bít kín phế quản gốc trái; niêm mạc xung quanh phù nề, xung huyết rõ. Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện dần, chỉ số oxy máu tăng trở lại.

Theo bác sĩ, dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi hiếu động. Không ít trường hợp không nghẹt cấp ngay mà âm thầm gây xẹp phổi, viêm phổi kéo dài. Khi trẻ có biểu hiện ho sặc đột ngột, khó thở, khò khè, thở rít hoặc ho dai dẳng sau cơn sặc, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra.

Can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể để lại hậu quả nặng nề cho chức năng hô hấp của trẻ.

Cách phòng tránh nuốt dị vật ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

- Không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ như pin, cúc áo, đồng xu, hạt nhựa, nam châm ...

- Chuẩn bị kỹ đồ ăn cho trẻ, loại bỏ xương, hạt trước khi ăn.

- Nên tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn.

Trúc Chi (t/h)