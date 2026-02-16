7 nguyên tắc "vàng" phòng ngộ độc thực phẩm ngày Tết

PGS.TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với báo Tin tức và Dân tộc , ngộ độc thực phẩm là tình trạng xảy ra sau khi ăn, uống phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc chứa độc tố do hư hỏng, bảo quản, chế biến không bảo đảm.

Theo vị chuyên gia này, đa số các trường hợp ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết hoàn toàn có thể phòng tránh và xử trí hiệu quả nếu người dân nhận biết sớm dấu hiệu, xử trí đúng ngay từ đầu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong sinh hoạt hằng ngày. Theo đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm, mỗi gia đình cần thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc: Giữ sạch (rửa tay, vệ sinh bếp và dụng cụ); tách riêng thực phẩm sống và chín; nấu chín kỹ, nhất là thịt, trứng, hải sản; bảo quản đúng nhiệt độ, không để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá lâu, bảo quản kịp thời trong tủ lạnh và hâm nóng kỹ trước khi ăn lại; lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, không dùng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý khi nghi ngờ một món ăn gây ngộ độc, cần ngừng sử dụng ngay, ghi lại các món đã ăn, thời gian ăn và thời điểm xuất hiện triệu chứng để cung cấp cho nhân viên y tế; nếu còn mẫu thực phẩm, có thể bảo quản lạnh để hỗ trợ xác định nguyên nhân. Trường hợp nhiều người cùng có triệu chứng, cần liên hệ sớm cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết là tình trạng có thể gặp nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu thực hiện đúng các khuyến cáo. Chủ động phòng ngừa, theo dõi sát dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế kịp thời là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những ngày đầu xuân.

Cách phòng tránh ngộ độc ngày Tết

Lựa chọn thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng: Mua thực phẩm từ các nguồn đáng tin cậy: Lựa chọn mua thực phẩm từ siêu thị, cửa hàng thực phẩm uy tín, hoặc các chợ có kiểm soát chất lượng. Tránh mua thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc những nơi không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nên chọn thực phẩm tươi, mới: Ưu tiên chọn thực phẩm tươi, không có dấu hiệu hư hỏng, không có mùi lạ.

- Cần đảo đảm vệ sinh an toàn trong chế biến: Rau, củ, quả phải được rửa sạch dưới vòi nước chảy. Các loại thịt, cá cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến; các dụng cụ như dao, thớt, nồi, chảo luôn sạch sẽ trước và sau khi chế biến thực phẩm. Rửa tay trước khi nấu ăn và trong suốt quá trình chế biến; nấu chín thực phẩm, không nên ăn thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín kỹ.

- Bảo quản thực phẩm phù hợp: Thực phẩm sau khi chế biến nên được tiêu thụ sớm, nếu không hết còn thừa cần bảo quản phù hợp. Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh bảo quản được lâu hơn nhưng cần phân loại và bao gói cẩn thận.

- Tránh xa thực phẩm chứa phẩm màu: Tránh thực phẩm chứa chất phẩm màu, chất bảo quản không an toàn. Sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn còn hạn sử dụng, bao gói nguyên vẹn.

- Hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt: Người tiêu dùng nên ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, đồ ngọt hoặc các món ăn khó tiêu. Hạn chế đồ uống có chất kích thích như rượu, bia...

- Không ăn thức ăn có dấu hiệu hỏng: Nếu ăn ngoài quán nên chọn những địa điểm uy tín, bảo đảm an toàn thực phẩm và không ăn thức ăn hay món ăn có dấu hiệu không an toàn, có mùi lạ, thiu.

- Giữ vệ sinh: Rửa tay trước khi ăn hoặc chế biến thực phẩm là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.