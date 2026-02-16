Ăn cá ủ chua, bánh mì, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị khẩn trương xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Nhiều người nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thông tin ban đầu cho biết một người dân nhập viện sau khi ăn cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nặng như nhìn mờ, giãn đồng tử hai bên không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trước nguy cơ liên quan vi khuẩn Clostridium Botulinum có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, đe dọa tính mạng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực điều trị, sẵn sàng hội chẩn liên viện, kết nối tuyến trên khi cần thiết. Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục theo dõi sức khỏe những người ăn cùng bữa, kịp thời xử trí nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Cơ quan này đồng thời đề nghị tăng cường truyền thông phòng ngừa ngộ độc do thực phẩm lên men, khuyến cáo người dân ăn chín uống chín, sử dụng thực phẩm mới chế biến, không tự đóng gói kín thực phẩm để lâu ở điều kiện không bảo đảm. Với các món lên men truyền thống như dưa, cà, măng muối… cần bảo đảm đủ độ chua, mặn; không sử dụng khi thực phẩm đã hết chua.

Sở Y tế Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, điểm bán thức ăn đường phố; khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và báo cáo Bộ Y tế.

Ngày 15-2, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại nhà hàng An Nhiên, xã Tân Phú.

Nhiều khách hàng đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Trung tâm Y tế Tân Kỳ

Sau khi sử dụng bánh mì, nhiều khách hàng xuất hiện đau bụng, nôn ói, đi ngoài và được đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ cùng các cơ sở y tế trên địa bàn điều trị. Cục yêu cầu tập trung cứu chữa người bệnh, tổ chức truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai kết quả.

Chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động nhà hàng An Nhiên, niêm phong, lấy mẫu thực phẩm phục vụ điều tra, đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cao điểm lễ, Tết.