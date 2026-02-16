Mỹ nhân tuổi Ngọ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt: U40 vẫn độc thân nhưng vòng eo con kiến luôn "đốt mắt" người khác, bí quyết nhờ 1 kiểu tập

Ninh Dương Lan Ngọc từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ phong cách trẻ trung, tràn đầy sức sống cùng hình ảnh luôn tích cực trước công chúng. Bên cạnh dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, cô còn là khách mời được săn đón tại nhiều sự kiện giải trí lớn, đặc biệt là giai đoạn cuối năm và mùa Tết - thời điểm nữ diễn viên thường xuyên thu hút sự chú ý với sự xuất hiện chỉn chu và rạng rỡ.

rong làng giải trí Việt, Ninh Dương Lan Ngọc luôn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân có vóc dáng cân đối và phong cách thời trang tinh tế nhất. Không chỉ "đốt mắt" người khác bởi vòng eo con kiến và tỷ lệ số đo hình thể đáng mơ ước, cô còn khiến nhiều người tò mò về cách giữ dáng mà không dựa vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay cắt giảm calo một cách cực đoan.

Giữ vóc dáng nhờ ăn uống lành mạnh, không "nhịn ăn" nhưng vẫn hiệu quả

Khác với nhiều người chọn hướng nhịn ăn, cắt tinh bột, hay bỏ hoàn toàn chất béo… Lan Ngọc theo đuổi một chế độ ăn uống cân bằng. Điều này giúp cô duy trì năng lượng cho công việc, tập luyện và đời sống hàng ngày mà vẫn ổn định cân nặng lâu dài.

Một nguyên tắc cô tin tưởng là: Chất lượng bữa ăn quan trọng hơn số lượng calo. Thay vì ép cơ thể chịu đói, Lan Ngọc lựa chọn thực phẩm chất lượng cao, giàu dưỡng chất - những thứ giúp cơ thể cảm thấy no lâu, khỏe mạnh hơn và tăng cường trao đổi chất.

Những nguyên tắc ăn uống dễ áp dụng từ phong cách của Lan Ngọc:

Cách ăn uống của Ninh Dương Lan Ngọc khá đơn giản và gần gũi, thiên về sự cân bằng thay vì ép bản thân theo những chế độ kiêng khem quá khắt khe. Trong bữa ăn hằng ngày, cô thường ưu tiên các nguồn protein nạc như thịt gà, cá, trứng hay đạm thực vật để giúp cơ thể no lâu và giữ cơ thể săn chắc. Thay vì ăn nhiều tinh bột tinh chế, nữ diễn viên chuộng những loại tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch hoặc khoai lang, vừa giúp kiểm soát cân nặng vừa hạn chế cảm giác nhanh đói.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng không "né" chất béo mà lựa chọn các loại chất béo tốt từ dầu ô liu, quả bơ hay các loại hạt để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và giữ làn da luôn mềm mịn. Rau xanh và trái cây cũng là phần không thể thiếu trong thực đơn, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác nặng bụng và góp phần giữ dáng hiệu quả. Ngoài ra, Lan Ngọc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, đôi khi kết hợp thêm trà thảo mộc để cơ thể nhẹ nhàng và trao đổi chất tốt hơn.

Nhờ duy trì thói quen ăn uống đều đặn, không bỏ bữa và linh hoạt thay đổi món ăn, cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng mà cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, thay vì rơi vào trạng thái mệt mỏi như khi áp dụng các chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt.

EMS - phương pháp tập luyện hiện đại giúp cơ săn chắc và eo thon nhanh hơn

Theo chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc trên trang Đẹp.com, việc ăn uống khoa học cần song hành với tập luyện thì mới giúp duy trì vóc dáng săn chắc và cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, do lịch trình quay phim và tham gia sự kiện dày đặc, cô khó duy trì việc đến phòng gym hay tập yoga theo cách truyền thống. Vì vậy, nữ diễn viên lựa chọn EMS - phương pháp tập luyện ứng dụng công nghệ kích thích cơ bằng xung điện, giúp tác động đồng thời lên nhiều nhóm cơ trong cùng một buổi tập.

Lan Ngọc cho biết mỗi buổi tập EMS thường chỉ kéo dài khoảng 25 phút nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao trong việc tiêu hao năng lượng và hỗ trợ săn chắc cơ thể. Cô duy trì lịch tập khoảng 2 buổi mỗi tuần như một cách tối ưu thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả rèn luyện. Theo cảm nhận của nữ diễn viên, so với những hình thức tập luyện thông thường cần nhiều thời gian hơn, EMS giúp cô duy trì vóc dáng gọn gàng, cơ thể linh hoạt mà vẫn phù hợp với lịch làm việc bận rộn.