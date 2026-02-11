3 loại cây là "báu vật", trồng trong vườn giúp trấn trạch, giữ nhà qua nhiều thế hệ

Trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, những cây cổ thụ ấy trở thành "báu vật sống" – vừa mang yếu tố phong thủy, vừa là "chứng nhân" của nhiều thế hệ. Dưới đây là ba loại cây tiêu biểu thường được xem như biểu tượng giữ nhà bền vững.

Cây Sanh: Giữ đất, giữ nền gia đạo

Sanh là một trong những dòng cây cảnh phổ biến và có giá trị cao trong nghệ thuật bonsai Việt Nam. Cây có sức sống mạnh mẽ, rễ chùm bám sâu, lan rộng và quấn quýt quanh thân tạo nên thế vững chãi. Theo thời gian, thân cây xù xì, cổ kính, càng già càng có giá trị.

Trong phong thủy, bộ rễ ôm đất tượng trưng cho nền móng gia đình bền chắc. Tán lá xanh quanh năm đại diện cho sinh khí dồi dào, sự phát triển liên tục. Chính vì vậy, sanh thường được trồng ở sân trước, giữa khuôn viên hoặc những vị trí trung tâm với quan niệm "giữ đất", ổn định trường khí cho ngôi nhà.

Cây sanh.

Ở góc độ khoa học, sanh có khả năng quang hợp mạnh, lọc bụi và điều hòa nhiệt độ tốt. Tán cây rộng tạo bóng mát, giảm hấp thụ nhiệt cho công trình. Một cây sanh cổ thụ không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, đặc biệt trong điều kiện đô thị ngày càng bê tông hóa.

Tùng La Hán: Trường thọ và bảo hộ gia trạch

Tùng la hán là loại cây sinh trưởng chậm nhưng có tuổi thọ rất cao, có thể lên tới vài trăm năm nếu được chăm sóc tốt. Dáng cây thường thẳng đứng, lá xanh đậm quanh năm, ít rụng, tạo cảm giác trang nghiêm và bền vững.

Tùng La Hán.

Trong văn hóa phương Đông, tùng là biểu tượng của khí tiết và sự trường tồn trước nghịch cảnh. Cây chịu được nắng gió, vẫn xanh tốt trong điều kiện khắc nghiệt nên được ví như hình ảnh người quân tử chính trực và kiên định. Vì vậy, tùng la hán thường được trồng hai bên cổng hoặc lối vào nhà để tạo thế "canh giữ", mang ý nghĩa bảo hộ, xua tà khí.

Nhiều nhà thờ họ, biệt thự cổ và công trình tâm linh lựa chọn tùng la hán như một biểu tượng của truyền thống gia phong. Không chỉ có giá trị phong thủy, cây còn ít sâu bệnh, phát triển ổn định, phù hợp với những không gian đề cao tính lâu dài và cân bằng sinh thái.

Lộc Vừng: Giữ lộc, giữ phúc khí

Khác với vẻ trầm mặc của tùng hay uy nghi của sanh, lộc vừng mang sắc thái mềm mại và rực rỡ hơn. Cây có thể sống hàng trăm năm, thân sần sùi theo thời gian nhưng mỗi mùa lại trổ hoa đỏ rủ thành chuỗi dài đặc trưng.

Tên gọi "lộc vừng" gợi liên tưởng đến tài lộc và sự sinh sôi. Trong quan niệm dân gian, hoa nở nhiều là dấu hiệu may mắn, thịnh vượng. Cây thường được trồng trước nhà, bên hồ nước hoặc tiểu cảnh sân vườn, tạo thế "thủy tụ tài" – nước tụ thì lộc tụ. Màu đỏ của hoa tượng trưng cho hỷ sự, ấm no và sung túc.

Lộc vừng.

Về mặt sinh thái, lộc vừng có bộ rễ khỏe, giúp giữ đất ở khu vực ven ao hồ, đồng thời tán lá dày góp phần giảm bụi và tiếng ồn. Không gian có lộc vừng thường mang lại cảm giác mát mẻ, thư thái, góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho gia chủ.

Ba loại cây: sanh, tùng la hán và lộc vừng dù khác nhau về hình dáng và đặc tính sinh trưởng nhưng đều có điểm chung là tuổi thọ dài và giá trị biểu tượng sâu sắc. Chúng không chỉ trấn trạch theo quan niệm phong thủy mà còn trở thành "chứng nhân" của gia đình, gắn bó với ký ức nhiều thế hệ.