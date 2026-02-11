Xé blindbox trúng linh vật truyền thuyết: Ngựa Chín Hồng Mao phiên bản vàng 99,99% gây sốt Tết 2026

Test vận may đầu năm: Ai sẽ "chạm tay" vào secret vàng 99,99% siêu hiếm Ngựa Chín Hồng Mao?

Trong giới trẻ, trend "xé túi mù" vẫn được ví von vui như một màn "test nhân phẩm". Trúng secret thường đã là may mắn, nhưng nếu là phiên bản secret siêu hiếm thì chắc chắn sẽ khiến "hội đồng xé" phải ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Chính vì thế, khi thông tin có khách hàng trúng secret Ngựa Chín Hồng Mao xuất hiện, cộng đồng mê blindbox lập tức "đứng ngồi không yên".

Chị Nguyễn Thị Trang (TP.HCM) - khách hàng may mắn khui trúng secret Ngựa Chín Hồng Mao bằng vàng 99,99% chia sẻ: "Con gái năm nay học tập tiến bộ nên tôi muốn tặng bé một món quà có giá trị. Biết con mê blindbox và PNJ vừa ra mắt Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, tôi đã cùng con đến để bé tự chọn quà. Không ngờ bóc trúng secret, con vui đến mức la thật to."

Khách hàng đầu tiên trúng Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc phiên bản secret Ngựa Chín Hồng Mao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thông tin từ PNJ, thiết kế secret trong Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm trong truyền thuyết – tượng trưng cho khí phách, sức mạnh bứt phá và thịnh vượng. Linh thú với bộ móng rực như lửa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và hanh thông mọi hành trình. Thiết kế kết hợp đường nét mạnh mẽ, chú ngựa giơ cao móng sắt, gửi gắm lời chúc đầu năm rộn rã: may mắn ghé thăm – tài lộc nở hoa – thành công bừng sáng.

Secret lấy cảm hứng từ Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm trong truyền thuyết. Ảnh: PNJ

Bên cạnh secret, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc còn sở hữu thêm 4 thiết kế khác lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa – biểu tượng của khí chất dũng mãnh và năng lượng tiến về phía trước: Mã Kết Hồng Duyên cổ vũ cho sự chủ động tìm kiếm yêu thương, Mã Chiêu Phú Quý thay lời chúc năm mới phát tài phát lộc. Với những ai ấp ủ dự định lớn cho sự nghiệp, Mã Kiến Công Danh là vật phẩm đồng hành lý tưởng; còn Mã Tấn An Khang là lời chúc khỏe mạnh để vững bước cả năm dài.

Mỗi miếng vàng được ép seal thành hình chiếc túi cát tường, bao bọc linh khí ngựa cưỡi mây lành ngũ sắc, mang theo lời chúc may mắn, thịnh vượng và thành công.

Thiết kế vàng tinh xảo, trendy với secret là Ngựa Chín Hồng Mao của Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc. Ảnh: PNJ

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc đã thổi một làn gió hoàn toàn mới vào mùa Tết năm nay. Trải nghiệm "xé túi mù" đầy hồi hộp, cảm giác chờ đợi bất ngờ cùng sự xuất hiện đặc biệt của secret Ngựa Chín Hồng Mao nhanh chóng khuấy đảo cộng đồng mê vàng và hội săn blindbox, đẩy cơn sốt săn secret lên cao điểm dịp đầu năm.

Chủ động "Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài" theo cách riêng

Với nhiều người trẻ, săn secret trong Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc của PNJ không đơn thuần là thú vui hay hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), mà là một cách chủ động tích lũy và "mở lộc" cho chính mình. Thay vì mua vàng rồi cất giữ, họ đưa vàng vào đời sống thường nhật: vừa có giá trị tích lũy, vừa mang ý nghĩa tinh thần, lại hợp gu thẩm mỹ. Và Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc – với secret Ngựa Chín Hồng Mao – trở thành biểu tượng của tinh thần ấy: dám mở, dám tin và dám tiến bước trong năm mới.

Bên cạnh niềm vui xé túi mù và săn secret, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc còn mang đến trải nghiệm mua vàng tích lũy mới cho giới trẻ. Ảnh: PNJ

Đặc biệt, mỗi sản phẩm còn kèm sẵn bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da thiết kế theo hình túi lộc xinh xắn, dễ dàng "biến hình" thành charm treo điện thoại, túi xách trendy. Nhờ đó, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc không chỉ là một món quà may mắn, mà còn dễ dàng mix & match theo trang phục và mang theo mỗi ngày.

Mỗi Blindbox kèm sẵn bộ phụ kiện, để bạn chẳng cần khéo tay vẫn có thể dễ dàng phối thành móc treo điện thoại, treo túi để sử dụng hàng ngày. Ảnh: PNJ

Để cuộc săn secret thêm phần kịch tính, theo thông tin từ PNJ, trong thời gian 16/01/2026 – 31/03/2026, khi sưu tầm Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, khách hàng còn có cơ hội trúng những phần quà công nghệ thời thượng như Apple Watch SE3 hoặc Apple AirPods 4. Yếu tố bất ngờ – trúng thưởng – lấy hên đầu năm càng khiến trải nghiệm "xé hộp" thêm phấn khích, đúng tinh thần mà giới trẻ yêu thích.

Giữa muôn vàn lựa chọn quà Tết, những món quà mang theo câu chuyện, cảm xúc và niềm tin vẫn luôn là điều đọng lại lâu nhất. Và biết đâu, trong lần mở Blindbox tiếp theo, secret Ngựa Chín Hồng Mao sẽ gọi tên bạn? Sẵn sàng Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài, chào năm 2026 rực rỡ phía trước.

