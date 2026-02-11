1001 drama áo dài Tết: Cả triệu bạc mà xấu điên xấu khùng, nàng thơ tức ứa gan

Tổng hợp những màn mua áo dài "xu" nhất Tết 2026: Trang phục gần 2 triệu vẫn may ẩu, có người bị chủ shop bơ đẹp

Mới đây, một tài khoản trên Threads đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi đặt may áo dài nhưng thành phẩm không như kỳ vọng. Nữ khách hàng cho biết đã đặt may một mẫu áo dài truyền thống với giá hơn 1 triệu đồng, lựa chọn size XS. Thế nhưng khi nhận hàng, phần cổ áo lại siêu rộng còn phần nách thì phồng ra như cánh dơi, tổng thể lên form không hề tôn dáng như mong muốn.

Vì tiếc công đặt may và số tiền đã bỏ ra, cô tiếp tục chi thêm hơn trăm nghìn để chỉnh sửa. Tuy nhiên, thợ chỉ có thể xử lý phần nách, còn cổ áo chưa thể khắc phục do cấu trúc đã may cố định từ đầu. Cuối cùng, chiếc áo dài vẫn không đạt được độ vừa vặn như mong đợi. Chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, cô ngậm ngùi thừa nhận năm nay bản thân "thất bại trên đường đua áo dài".

Một "nàng thơ" khác cũng rơi vào tình cảnh oái ăm khi mua áo dài 1,8 triệu đồng từ một thương hiệu khá có tiếng trên mạng xã hội. Kỳ vọng cao bao nhiêu thì thất vọng lại nhiều bấy nhiêu khi cô phát hiện đường may thiếu chỉn chu, nhiều chi tiết hoàn thiện còn cẩu thả, không tương xứng với mức giá.

Do khi nhận được áo, cô đã mặc luôn để đi chụp ảnh nên quyết định không liên hệ hoàn trả hay phản ánh với shop. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô bày tỏ sự tiếc nuối hơn là tức giận, cho rằng với một chiếc áo dài trị giá 1,8 triệu đồng, sản phẩm đáng lẽ phải được chỉn chu hơn về đường kim mũi chỉ.

Về câu chuyện chất lượng áo dài, một khách hàng khác cũng lên tiếng kể lại trải nghiệm khi nhận về bộ trang phục tiền triệu nhưng đường may thiếu chỉn chu. Khi phản ánh, phía cửa hàng tỏ ra khá thiện chí, sẵn sàng hỗ trợ trả hàng và hoàn tiền. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là lời thừa nhận từ shop rằng nếu đặt lại thì chất lượng cũng "không tránh được sai sót".

Kiếp nạn mua áo dài dường như không chừa một ai, từ hàng may sẵn cho đến đặt đo thủ công. Một nữ khách hàng đã chia sẻ trải nghiệm kém vui khi đặt may mẫu áo dài theo số đo riêng. Ban đầu, cửa tiệm hẹn 7 ngày sẽ giao thành phẩm, nhưng phải một tháng sau cô mới nhận được áo.

Tưởng rằng chờ lâu thì sản phẩm sẽ chỉn chu hơn, nhưng khi mặc thử, phần cổ áo lại bị dúm dó, mất phom, nhìn vừa kém sang vừa không hề tôn dáng. Sau quá trình trao đổi với cửa tiệm, kết quả là cô đã được hoàn lại tiền áo: "Cái áo này còn cần được đem đi sửa nữa. Và sửa tiếp thì tôi nghĩ là vải nó chịu không nổi, may mới đi cho xong".

Mua áo dài giá 600.000 đồng từ một thương hiệu sở hữu hơn 200.000 lượt theo dõi, cô gái thẳng thắn nhận xét: "Áo dài xấu không tả nổi. Quay thế thôi chứ mặc ở ngoài nhìn dở thật sự".

Điều khiến cô thất vọng hơn là cách xử lý của chủ shop. Cô cho biết đã nhắn tin liên tục trong 2 ngày để mong shop hỗ trợ giải quyết vì "không thể mặc nổi bộ đồ này ra đường", nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và không phản hồi. Thậm chí, cô còn phát hiện bản thân bị shop chặn tính năng xem story trên Instagram.

