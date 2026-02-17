3 kiểu ăn bánh chưng giúp phụ nữ không lo tăng cân, tích mỡ ngày Tết: Ăn đúng cách còn giúp no lâu, hạn chế thèm đồ ngọt

Tết đến, trong mâm cơm sum họp của người Việt, bánh chưng gần như là món ăn không thể thiếu. Thế nhưng, với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đang giữ dáng, bánh chưng lại trở thành "nỗi sợ" vì lượng tinh bột và năng lượng khá cao. Không ít người chọn cách kiêng hoàn toàn, trong khi có người lại… ăn thả ga rồi sau Tết cuống cuồng giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, bánh chưng không phải là món ăn gây tăng cân nếu được sử dụng đúng cách. Thậm chí, nếu biết kết hợp hợp lý, đây còn có thể là món giúp no lâu, hạn chế ăn vặt và tránh tích mỡ hiệu quả.

Bánh chưng gồm những thành phần dinh dưỡng gì?

Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và lá dong – đều là những thực phẩm giàu năng lượng. Tuy nhiên, chính sự kết hợp này cũng tạo nên một món ăn tương đối cân bằng giữa tinh bột, chất béo và protein.

Dưới đây là bảng thành phần dinh dưỡng ước tính trong 100g bánh chưng truyền thống:

Thành phần dinh dưỡng Hàm lượng Năng lượng 180 – 200 kcal Carbohydrate (Tinh bột) 35 – 40 g Protein 4 – 6 g Chất béo 3 – 5 g Chất xơ 1 – 2 g Natri 200 – 300 mg

Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, lượng tinh bột từ gạo nếp giúp cung cấp năng lượng nhanh, trong khi đậu xanh bổ sung chất xơ và protein thực vật. Thịt lợn lại giúp tăng cảm giác no, hạn chế tình trạng ăn quá nhiều món khác trong bữa Tết vốn rất giàu dầu mỡ.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của bánh chưng là mật độ năng lượng cao. Chỉ cần ăn 2–3 miếng lớn, lượng calo đã tương đương một bữa ăn chính, dễ khiến phụ nữ dư thừa năng lượng nếu ăn kèm nhiều món giàu chất béo khác.

Kiểu ăn thứ nhất: Ăn bánh chưng thay cơm, không ăn kèm nhiều tinh bột khác

Sai lầm phổ biến của nhiều người là ăn bánh chưng nhưng vẫn giữ nguyên lượng cơm, bún, miến trong bữa ăn. Điều này khiến tổng lượng tinh bột tăng gấp đôi, cơ thể dễ chuyển hóa phần dư thành mỡ tích trữ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, khi đã ăn bánh chưng, phụ nữ nên xem đây là nguồn tinh bột chính và giảm hoặc bỏ hoàn toàn các thực phẩm chứa tinh bột khác trong bữa. Một phần bánh chưng khoảng 100–150g có thể thay thế cho một bát cơm.

Cách ăn này giúp kiểm soát năng lượng nạp vào mà vẫn đảm bảo cảm giác no. Đặc biệt, tinh bột trong gạo nếp có chỉ số đường huyết cao, nếu ăn quá nhiều trong một bữa sẽ khiến đường huyết tăng nhanh, dễ gây tích mỡ vùng bụng.

Kiểu ăn thứ hai: Ăn bánh chưng cùng rau xanh và thực phẩm ít béo

Một miếng bánh chưng sẽ trở nên "thân thiện với vóc dáng" hơn nếu được ăn cùng các loại rau luộc, dưa hành, salad hoặc canh rau. Chất xơ trong rau giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Ngoài ra, rau xanh còn tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn thêm các món nhiều dầu mỡ như thịt kho, giò chả hay nem rán – những "thủ phạm" khiến cân nặng tăng nhanh trong dịp Tết.

Một số nghiên cứu về dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng, bữa ăn có sự kết hợp giữa tinh bột, protein và chất xơ sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn so với việc chỉ ăn thực phẩm giàu tinh bột đơn thuần.

Kiểu ăn thứ ba: Ăn bánh chưng vào ban ngày và chia nhỏ khẩu phần

Thời điểm ăn cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chuyển hóa năng lượng. Bánh chưng chứa nhiều tinh bột và chất béo nên nếu ăn vào buổi tối muộn, cơ thể ít vận động, năng lượng dư thừa dễ chuyển thành mỡ tích tụ.

Các chuyên gia thường khuyên nên ăn bánh chưng vào bữa sáng hoặc bữa trưa, khi cơ thể còn nhiều thời gian vận động để tiêu hao năng lượng. Ngoài ra, phụ nữ nên chia nhỏ khẩu phần, ăn chậm và nhai kỹ để tạo cảm giác no tự nhiên, tránh ăn quá mức.

Việc hâm nóng bánh chưng nhiều lần hoặc rán bánh chưng cũng khiến lượng chất béo tăng đáng kể, làm tăng nguy cơ tăng cân. Vì vậy, bánh chưng luộc hoặc hấp lại sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Những người nên hạn chế hoặc tránh ăn bánh chưng

Dù là món ăn truyền thống, bánh chưng không phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm đối tượng nên cân nhắc khi sử dụng, đặc biệt là những người có bệnh lý nền liên quan đến chuyển hóa.

Người mắc tiểu đường cần hạn chế vì gạo nếp có chỉ số đường huyết cao, dễ làm đường huyết tăng nhanh sau ăn. Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân cũng nên kiểm soát khẩu phần để tránh dư thừa năng lượng.

Ngoài ra, người bị rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp nên chú ý đến lượng thịt mỡ và natri trong bánh chưng. Người có bệnh tiêu hóa, đầy bụng hoặc khó tiêu cũng có thể gặp tình trạng khó chịu khi ăn nhiều gạo nếp.

Ăn bánh chưng đúng cách, Tết vẫn vui mà dáng vẫn gọn

Tết là dịp để tận hưởng ẩm thực truyền thống và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Thay vì kiêng khem cực đoan, việc hiểu rõ giá trị dinh dưỡng và lựa chọn cách ăn phù hợp sẽ giúp phụ nữ vừa giữ được vóc dáng, vừa không bỏ lỡ hương vị đặc trưng của ngày Tết.

Chỉ cần ăn với khẩu phần hợp lý, kết hợp rau xanh và lựa chọn thời điểm ăn phù hợp, bánh chưng hoàn toàn có thể trở thành món ăn "vừa ngon vừa lành", không còn là nỗi lo tăng cân như nhiều người vẫn nghĩ.