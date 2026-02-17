Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Clip: Quân

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2025 và 2026 được đánh dấu bằng sự ra đời của “bé Ngọ vàng” đầu tiên. Trong không khí thiêng liêng của đêm giao thừa, em bé cất tiếng khóc khỏe mạnh, mở đầu cho một năm mới tràn đầy hy vọng.

Đúng thời khắc 0h ngày 1/1/2026, khi năm mới Bính Ngọ chính thức bắt đầu, tại Bệnh viện Từ Dũ, tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn đã vang lên trong niềm vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Chia sẻ khi đang thực hiện da kề da với con sau sinh, sản phụ Huỳnh Yến Nhi xúc động cho biết: “Em cảm thấy rất thiêng liêng khi sinh con đúng thời điểm giao giữa năm 2025 và 2026. Bé vốn dự sinh vào tháng 3 nhưng lại chào đời sớm hơn dự kiến và đúng khoảnh khắc đặc biệt này. Tên của bé là do chồng em đặt, mong con khôi ngô, tuấn tú. Còn em chỉ mong con bình an, hạnh phúc”.

Bé Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn đã cất tiếng khóc chào đời vào đúng thời khắc giao thừa

Theo thông tin từ bệnh viện, ca sinh được thực hiện an toàn với sự hỗ trợ của ê kíp trực đêm giao thừa. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Bác sĩ Mai Phương, người trực tiếp đỡ sinh, cho biết đây là lần thứ hai chị đón giao thừa tại bệnh viện.

“Cảm xúc rất khác. Khi đỡ em bé đầu tiên trong khoảnh khắc đầu năm mới, tôi hồi hộp hơn những đêm trực bình thường. Vừa hồi hộp, vừa vui cho gia đình sản phụ. Ở nhà đón giao thừa cùng gia đình chắc chắn cũng rất trọn vẹn, nhưng đã chọn nghề y thì tôi chọn ở lại để phục vụ bệnh nhân” - bác sĩ chia sẻ.

BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM cùng các y bác sĩ đã có mặt chúc mừng gia đình sản phụ và trao những phần quà

Miếng vàng 24K hình ngựa được trao tặng mang ý nghĩa chúc phúc

Ngay sau khi em bé chào đời, bệnh viện đã tổ chức trao tặng phần quà đặc biệt dành cho các bé sinh đúng thời khắc giao thừa, như một lời chúc mừng năm mới ý nghĩa gửi tới gia đình. Cụ thể, miếng vàng 24K hình ngựa, mỗi miếng trị giá 0,79 chỉ vàng, được trao cho em bé Bính Ngọ chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa. Đây là món quà mang ý nghĩa chúc phúc, cầu mong các em có một hành trình trưởng thành thuận lợi, bình an và may mắn.

Bên cạnh đó, 40 phần quà yêu thương cũng được chuẩn bị và trao tận tay các gia đình có em bé chào đời trong những giờ phút đầu tiên của năm mới. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ dành cho các sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trong khi ngoài phố phường rộn ràng pháo hoa và tiếng chúc Tết, bên trong phòng sinh, các y bác sĩ vẫn âm thầm làm việc xuyên đêm, đảm bảo an toàn cho từng ca sinh. Tiếng khóc đầu đời vang lên giữa thời khắc chuyển giao không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn như lời chúc khởi đầu rực rỡ cho năm Bính Ngọ 2026.

Năm mới đã bắt đầu bằng một sinh linh bé nhỏ, khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng. Với nhiều gia đình, đó sẽ là kỷ niệm không thể quên trong hành trình làm cha mẹ, khi giao thừa năm 2026 trở thành thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời.