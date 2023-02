3 "bảo bối" dưỡng da giúp nàng công sở ngừa lão hóa hiệu quả

Khi chúng ta còn trẻ, làn da có độ căng bóng, mượt mịn; vậy nhưng theo tháng năm, hàm lượng collagen trong da sẽ dần suy giảm, các dấu hiệu lão hóa, đốm nâu, quầng thâm sẽ hiển hiện rõ ràng, tốc độ tái tạo tế bào của làn da càng chậm khiến da sần sùi, xỉn màu và hình thành nếp nhăn lão hóa. Do đó, ở mỗi lứa tuổi nàng công sở sẽ cần có những chế độ chăm sóc da khác biệt để duy trì làn da trẻ đẹp. Bên cạnh các bước dưỡng da cơ bản, bạn còn cần bổ sung vào chu trình skincare vào các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu để giúp da luôn tươi trẻ.

1. Serum vitamin C

Với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, serum vitamin C sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do, và các dấu hiệu lão hóa, bao gồm nếp nhăn, da sần sùi và đốm nâu. Bên cạnh đó việc dùng vitamin C và kem chống nắng song song sẽ giúp tăng cường hiệu quả, khiến cả 2 hoạt động và bảo vệ da tốt hơn. Bởi vậy, ngay từ những năm đầu tuổi 20, nàng công sở rất nên đầu tư 1 lọ serum vitamin C và dùng em nó đều đặn hàng ngày. Bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng, trước kem chống nắng.

Tùy vào từng loại serum mà sẽ có yêu cầu bảo quản khác biệt, một số loại cần được lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế oxy hóa, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo quản đúng cách. Với những loại serum vitamin C có độ pH thấp, dễ oxy hóa thì bạn cần bôi cách kem dưỡng 15 phút; không dùng chung serum vitamin C với retinol, AHA, BHA để tránh gây kích ứng da.

Sản phẩm gợi ý:

Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution

2. Sản phẩm chứa AHA, BHA, PHA

AHA, BHA, PHA là các thành phần tẩy tế bào chết giúp tái tạo bề mặt da, làm sáng da, làm sạch sâu, hạn chế mụn. Tùy theo tình trạng của làn da mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm chứa các hoạt chất này ở nồng độ từ thấp đến cao. Việc sử dụng các sản phẩm này đều đặn sẽ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, kích thích da tái tạo, hạn chế mụn, làm đều màu da. AHA, BHA, PHA tồn tại trong nhiều sản phẩm dưỡng da dạng toner, sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng. Tuy nhiên bạn lưu ý chỉ nên dùng những sản phẩm này 2 đến 3 lần mỗi tuần, và đừng quên dưỡng ẩm, chống nắng kỹ càng để bảo vệ da.

Sản phẩm gợi ý:

It's Skin Power 10 Formula PO Effector Pore Lupin

3. Retinol (Vitamin A)

Từ tuổi 25 trở đi, làn da của các chị em bắt đầu có nhiều biến đổi, tốc độ sản sinh collagen giảm dần khiến da lão hóa nhanh chóng, không còn vẻ căng mướt mượt mà như trước. Bên cạnh đó, những tác hại của ánh nắng mặt trời, đốm thâm cũng dần hiện rõ khiến da mất đi vẻ căng sáng. Khi bạn còn trẻ, sự trao đổi chất của da tái tạo theo chu kỳ khoảng 28 ngày nhưng khi bạn 30 - 40 tuổi, chu kỳ tái tạo sẽ dần kéo dài đến khoảng 45 ngày. Do đó, làn da sẽ mất nhiều thời gian phục hồi hơn so với khi còn trẻ.

Để giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, bạn rất nên bổ sung retinol vào chu trình dưỡng da. Retinol là một dạng vitamin A có khả năng tăng tốc độ tái tạo của làn da, tăng sinh collagen, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, làm mịn và làm đều màu da. Bạn có thể chọn mua sản phẩm skincare dạng serum hoặc kem dưỡng có chứa retinol nhưng lưu ý nên chọn sản phẩm có tỷ lệ vừa phải để tránh da bị kích ứng. Bạn nên sử dụng các sản phẩm chứa retinol vào buổi tối, trước khi đi ngủ - khi làn da đang tái tạo, và đừng quên che chắn kỹ càng, chống nắng và dưỡng ẩm sâu cho da để tránh bóng tróc.



Sản phẩm gợi ý: