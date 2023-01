5 bước skincare bác sĩ thực hiện mỗi sáng để chống lão hóa

Quy trình skincare buổi sáng thường tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương, và nguy cơ lão hóa sớm. Nếu thực hiện tốt các bước chăm sóc da buổi sáng, bạn có thể duy trì được làn da khỏe đẹp, trẻ lâu. Vậy làm thế nào để xây dựng quy trình chăm sóc da buổi sáng hiệu quả, giúp chống lão hóa tốt? Chị em hãy tham khảo 5 bước skincare buổi sáng được chính các bác sĩ thực hiện mỗi ngày, để làn da không bị lão hóa sớm.

Làm sạch

Bước làm sạch da không chỉ dành cho quy trình skincare buổi tối, mà còn được các bác sĩ thực hiện vào buổi sáng. Bác sĩ Dendy Engelman tại New York chia sẻ rằng: "Tôi muốn đơn giản hóa việc làm sạch da vào buổi sáng, bằng cách dùng nước tẩy trang. Thao tác này sẽ giúp loại bỏ tàn dư của những sản phẩm chưa thẩm thấu hết, mà tôi dùng vào buổi tối hôm trước".

Nếu không thích nước tẩy trang, bạn có thể chuyển sang dùng sữa rửa mặt như lựa chọn của bác sĩ Whitney Bowe tại New York: "Tôi làm sạch da bằng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm". Khi tin dùng sữa rửa mặt có công thức lành tính, dịu dàng, làn da của bạn sẽ được cấp ẩm và nuôi dưỡng, chứ không bị khô căng sau khi dùng.

Bôi kem mắt

Sau khi làm sạch da, bác sĩ Dendy Engelman chuyển sang dùng kem mắt: "Tôi ưu tiên sản phẩm kem mắt đậm đặc, có chứa hyaluronic acid giúp cấp ẩm, làm mờ rãnh nhăn và tăng độ tươi sáng cho làn da". Vì vùng da quanh mắt là nơi nhạy cảm, yếu ớt nên cũng dễ lão hóa sớm. Khi thoa kem mắt đều đặn, bạn có thể duy trì được diện mạo trẻ lâu.

Thoa serum vitamin C

Quy trình skincare buổi sáng của các bác sĩ khó có thể thiếu serum vitamin C. Theo bác sĩ Dendy Engelman thì việc thoa serum vitamin C sẽ giúp "bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do sản sinh bởi ô nhiễm môi trường, tia UVA/UVB".

Bác sĩ Chris Tomassian tại Los Angeles bổ sung thêm rằng: "Sản phẩm chứa vitamin C có thể tăng cường collagen, giúp xóa mờ nếp nhăn và đốm thâm sau mụn".

Không chỉ bảo vệ làn da khỏi nguy cơ lão hóa sớm, serum vitamin C còn là sản phẩm lý tưởng để làm sáng da. Những nàng đang gặp vấn đề da xỉn màu rất nên thêm serum vitamin C vào quy trình skincare hàng ngày.

Thoa kem dưỡng

Bôi kem dưỡng ẩm cũng là một trong những bước chăm da cơ bản được các bác sĩ thực hiện mỗi sáng. Họ ưu tiên sản phẩm chứa các thành phần cấp ẩm tốt cho da, như hyaluronic acid là một ví dụ. Ngoài ra, kem dưỡng có thành phần giúp củng cố hàng rào tự nhiên, cải thiện độ săn chắc cho da như peptide, ceramide cũng là lựa chọn chị em nên ưu tiên.

Một trong những điều khiến chị em e ngại khi thoa kem dưỡng ẩm, đó là tình trạng nổi mụn. Tuy nhiên, nếu chọn sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, công thức non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông), bạn sẽ đẩy lùi được nguy cơ nổi mụn, làn da trở nên mịn màng và khỏe khoắn hơn.

Bôi kem chống nắng

"Giống như các bác sĩ da liễu khác, kem chống nắng cũng là một phần quan trọng trong quy trình skincare của tôi", bác sĩ Dendy Engelman chia sẻ. Kem chống nắng cần đáp ứng được các tiêu chí như có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và chống được cả tia UVA lẫn UVB. Bên cạnh đó, bạn có thể đầu tư cho kem chống nắng đa năng, tích hợp thêm khả năng che khuyết điểm, hay chứa chất chống oxy hóa để làn da được chăm sóc toàn diện hơn. Sắm được lọ kem chống nắng chất lượng, bạn cần thoa mỗi ngày, không kể trời nắng hay mưa thì làn da mới được bảo vệ hiệu quả.

Nguồn: Vogue

Ảnh: Sưu tầm