Xoài Non tự tin khoe mặt mộc đầu năm

Một trong các hot girl mạng thường xuyên gây bão mỗi lần đăng ảnh ắt phải kể đến Xoài Non. Bên cạnh loạt ảnh xinh lung linh lên đồ đi chơi Tết, Xoài Non mới đây đã khoe cận ảnh gương mặt mộc trên trang cá nhân. Đầu năm đã tự tin khoe visual thế này, bảo sao Xoài Non liên tiếp gây sốt và được lòng netizen đến vậy.

Đầu tháng đầu năm, Xoài Non bất ngờ cho lên sóng gương mặt mộc tươi tắn và rạng rỡ khiến dân tình không khỏi ghen tị. Khác với hình ảnh chải chuốt thường thấy, Xoài Non trong bức ảnh mới mộc mạc bất ngờ: gương mặt không trang điểm, tóc cũng không tạo kiểu cầu kỳ ấy thế mà vẫn xinh và ngọt ngào. Nàng hot girl gây chú ý với làn da mịn màng và trắng hồng

Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non gây sốt với mặt mộc. Sở hữu ngũ quan xinh xắn cùng nước da căng mịn, cô nàng không ngần ngại khoe nhan sắc thật trên nhiều trang mạng xã hội. Clip Xoài Non chia sẻ cách skincare trên nền da mộc trước đó từng nhận về rất nhiều quan tâm

Trong các vlog, Xoài Non liên tục khoe gương mặt mộc khiến dân tình đổ dồn sự chú ý

Xoài Non sở hữu đôi mắt to tròn với 2 mí rõ ràng và sống mũi cao. Do có đường nét trông như "lai tây" nên cô nàng thường xuyên để tóc sáng màu và nối mi, giúp nhan sắc càng thêm nổi bật, thu hút

Bỏ đi mi nối, Xoài Non trông hiền và dễ gần hơn. Camera zoom cận cũng không thể làm khó nhan sắc Xoài Non, đặc biệt là làn da mịn màng trắng sáng đáng ghen tị

Sở hữu mặt mộc xinh đẹp đến vậy, Xoài Non nhờ đó chưa một lần bị ''dìm'' nhan sắc ngay cả khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Nàng hot girl là một trong số ít những gương mặt đẹp bất chấp camera nhà đài, từng đường nét gương mặt khi lên sóng vẫn đẹp xuất sắc