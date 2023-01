4 bước skincare không nên bỏ qua trong Tết để tránh lão hóa nhanh

Đối với nhiệm vụ chống lão hóa cho làn da, các nàng không nên "nước đến chân mới nhảy". Quy trình chống lão hóa cần được thực hiện bền bỉ và đều đặn. Ngay cả trong dịp đầu năm mới bận rộn với việc cỗ bàn, đi chúc Tết…, chị em cũng cần thực hiện đầy đủ 4 bước skincare sau, để tránh góp phần khiến làn da lão hóa nhanh.

Rửa mặt 2 lần

Khi bạn ngủ, làn da sẽ trải qua quá trình tái tạo, phục hồi, song song với đó là đào thải độc tố. Vì vậy, rửa mặt buổi sáng là một bước skincare cần thiết. Thao tác này cũng giúp làn da hấp thu hiệu quả những dưỡng chất từ các sản phẩm skincare. Và bởi vào buổi sáng, da bạn không tích tụ cặn kem chống nắng hay sản phẩm trang điểm nên chỉ cần dùng sữa rửa mặt là đủ.

Sang đến buổi tối, bước làm sạch da càng trở nên quan trọng. Trải qua một ngày dài tiếp xúc với khói bụi, các chất ô nhiễm và tàn dư nền dầu từ mỹ phẩm, làn da của bạn cần được làm sạch kỹ lưỡng hơn. Lúc này, ngoài việc dùng sữa rửa mặt thì trước đó, bạn cần tẩy trang. Có như vậy, làn da mới được thoáng sạch, trở nên khỏe mạnh hơn và tránh được nguy cơ lão hóa sớm.

Dùng serum

So sánh một chút thì kem dưỡng là món skincare tuyệt vời để cung cấp độ ẩm, và bảo vệ hàng rào tự nhiên của làn da. Tuy nhiên, nếu muốn các thành phần hoạt tính đến được tầng sâu của làn da, giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề "khó nhằn" như da xỉn màu, khô căng, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, bạn sẽ cần đến serum.

Hai loại serum nổi tiếng với khả năng "chống già" là serum vitamin C và retinol. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp nâng tông da, và vô hiệu các gốc tự do gây lão hóa sớm. Retinol hiệu quả trong việc "là phẳng" nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và xóa mờ thâm nám.

Nếu serum vitamin C và retinol đã sẵn có trong quy trình, bạn vẫn nên duy trì hai bước skincare này khi Tết đến. Như vậy, quá trình cải thiện làn da, chống lão hóa sẽ không bị gián đoạn.

Thoa kem dưỡng

Kem dưỡng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, như là cung cấp độ ẩm, khôi phục hàng rào tự nhiên, và còn giúp "khóa" các tinh chất cô đặc từ serum. Việc thoa kem dưỡng vào hai buổi sáng - tối sẽ giúp làn da thêm căng mọng, và phát huy hiệu quả của toàn bộ quy trình skincare. Bạn hãy chọn loại kem dưỡng không chứa dầu khoáng, để tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn.

Bôi kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết cho mọi độ tuổi, giúp ngăn chặn sự tấn công của tia UV - một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa, và nhiều vấn đề về da khác. Bước thoa kem chống nắng mỗi ngày là không thể trì hoãn, dù trong dịp Tết bận rộn. Chăm chỉ dùng kem chống nắng không sót ngày nào sẽ giúp làn da của bạn luôn được bảo vệ khỏi nguy cơ lão hóa sớm.

