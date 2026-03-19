250 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong đợt tăng cường giám sát giao thông bằng hệ thống camera, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giao thông chỉ trong thời gian ngắn. Người dân được khuyến cáo chủ động kiểm tra phương tiện và sớm chấp hành xử phạt để tránh ảnh hưởng đến các thủ tục liên quan.

Cụ thể, từ ngày 28/2 đến 6/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hơn 250 phương tiện (bao gồm cả xe máy và ô tô) vi phạm luật giao thông và bị xử phạt nguội trên địa bàn. Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan chức năng công bố chi tiết như sau:

- Trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ

12A-138.60; 12C-052.20; 15A-300.45; 15F-008.09; 15R-157.34; 20H-022.93; 21A-002.04; 29A-515.72; 29C-783.75; 30A-448.38; 30A-842.84; 30F-093.40; 30G-446.20; 30H-714.37; 98A-112.92; 98A-190.28; 98A-263.61; 98A-389.80; 98A-467.43; 98A-509.90; 98A-644.93; 98A-651.96; 98A-709.67; 98A-726.02; 98A-746.09; 98A-821.87; 98A-848.51; 98A-865.36; 98A-885.97; 98B-065.57; 98C-256.02; 98C-295.42; 98C-345.56; 98C-349.18; 98C-370.43; 99A-358.56; 99A-406.17; 99A-454.25; 99A-563.21; 99A-721.13; 99A-812.04; 99B-114.21; 99B-139.39.

- Trường hợp xe ô tô lấn làn, đè vạch

12A-210.40; 12H-7304; 14A-281.66; 14B-032.95; 14K-216.45; 15C-264.30; 17A-290.69; 20A-785.43; 20C-263.14; 20F-004.64; 29A-751.38; 29A-788.22; 29B-178.01; 29B-207.39; 29C-575.09; 29D-083.57; 29E-150.77; 29E-439.50; 29H-174.07; 29H-500.85; 29H-516.25; 29H-883.93; 29T-2598; 30A-115.19; 30A-650.87; 30E-173.94; 30E-838.38; 30E-974.76; 30F-077.28; 30G-255.88; 30H-261.73; 30H-378.91; 30H-446.19; 30H-568.57; 30K-359.45; 30K-553.60; 30K-944.44; 30M-020.75; 30M-546.60; 30M-897.97; 30N-1973; 30T-8513; 34A-445.16; 34B-076.05; 36K-231.13; 37K-728.12; 60A-764.30; 72C-153.61; 88C-279.37; 89A-217.86; 89A-745.71; 90A-012.35; 98A-007.58; 98A-009.45; 98A-043.06; 98A-073.23; 98A-083.03; 98A-088.38; 98A-106.10; 98A-109.27; 98A-151.24; 98A-155.42; 98A-172.38; 98A-174.31; 98A-187.05; 98A-202.30; 98A-218.01; 98A-262.98; 98A-275.23; 98A-275.33; 98A-279.12; 98A-339.27; 98A-349.53; 98A-352.60; 98A-367.06; 98A-370.33; 98A-376.97; 98A-384.28; 98A-397.34; 98A-403.05; 98A-408.66; 98A-410.06; 98A-412.76; 98A-443.01; 98A-482.92; 98A-484.69; 98A-516.69; 98A-517.48; 98A-567.04; 98A-569.97; 98A-584.08; 98A-596.72; 98A-618.39; 98A-619.33; 98A-648.39; 98A-678.01; 98A-678.86; 98A-681.20; 98A-693.39; 98A-709.28; 98A-715.50; 98A-721.79; 98A-722.02; 98A-725.20; 98A-725.58; 98A-727.78; 98A-738.57; 98A-751.42; 98A-751.98; 98A-812.06; 98A-816.75; 98A-835.73; 98A-850.47; 98A-861.95; 98A-888.18; 98A-908.16; 98A-927.56; 98A-928.46; 98A-931.85; 98A-944.37; 98A-951.22; 98A-962.59; 98A-964.70; 98A-965.17; 98A-986.89; 98B-014.52; 98B-031.58; 98B-048.64; 98B-078.84; 98B-114.64; 98B-137.91; 98B-149.52; 98B-150.62; 98B-163.23; 98C-075.96; 98C-167.30; 98C-190.87; 98C-205.85; 98C-210.72; 98C-221.54; 98C-253.71; 98C-321.54; 98C-333.35; 98C-360.32; 98E-000.87; 98E-001.39; 98F-000.82; 98F-001.67; 98G-000.47; 98H-019.31; 98H-042.45; 98H-050.16; 98H-053.28; 98H-064.74; 98H-079.23; 98H-085.56; 98K-6888; 98LD-005.32; 98RM-006.11; 99A-132.76; 99A-213.78; 99A-226.01; 99A-434.75; 99A-563.52; 99A-628.80; 99A-629.17; 99A-909.67; 99A-954.84; 99B-128.85; 99B-152.48; 99B-153.27; 99B-165.54; 99B-178.56; 99B-179.06; 99B-185.16; 99B-216.78; 99C-040.69; 99C-188.18; 99H-075.30; 99H-082.19; 99H-093.11; KA-66-69.

- Trường hợp xe rẽ trái ở nơi có biển cấm rẽ trái

30N-1288; 36K-630.13; 90C-263.84; 98A-200.89; 98A-206.80; 98A-206.80; 98A-290.11; 98A-319.40; 98A-455.57; 98A-471.05; 98A-617.82; 98A-654.42; 98A-926.09; 98B-030.90; 98C-177.75; 99A-356.89; 99B-211.83; 99B-211.83.

- Trường hợp ừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt

30E-675.93; 98A-331.25; 98A-425.76; 99B-271.42.

Trường hợp xe mô tô vượt đèn đỏ

29T1-069.18; 98B1-679.08; 98D1-612.04; 98E1-383.44; 98F7-9740; 98Y2-2799; 98Y4-1989; 98MD1-148.47; 99AA-369.70; 99AA-879.92.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách nhanh chóng liên hệ để giải quyết vi phạm theo đúng quy định.

Chủ phương tiện có thể liên hệ trực tiếp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0204.3.854.789 để được hướng dẫn xử lý.