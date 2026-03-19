3 năm sinh sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng nếu không đổi thẻ căn cước, người dân cần biết

Bước sang năm 2026, nhiều công dân Việt Nam sẽ đồng loạt đến hạn phải cấp đổi thẻ căn cước theo quy định mới. Nếu không chủ động thực hiện đúng thời điểm, không chỉ có nguy cơ bị xử phạt mà còn dễ gặp gián đoạn trong các giao dịch tài chính, đặc biệt là tại ngân hàng hoặc trên các nền tảng trực tuyến.

Theo Luật Căn cước 2023, thẻ căn cước được quy định thời hạn sử dụng theo các mốc tuổi nhằm đảm bảo thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong hệ thống dữ liệu quốc gia.

Trong năm 2026, những người sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi), 1986 (đủ 40 tuổi) và 1966 (đủ 60 tuổi) bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ. Ngoài ra, người sinh năm 2012 cũng sẽ tròn 14 tuổi và cần làm thẻ căn cước lần đầu nếu chưa được cấp.

Pháp luật cũng có quy định linh hoạt đối với một số trường hợp. Nếu thẻ được cấp hoặc đổi trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên thì vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến kỳ tiếp theo. Đáng chú ý, công dân được cấp thẻ từ sau 58 tuổi sẽ được sử dụng thẻ không thời hạn.

Việc không đổi thẻ căn cước khi đã hết hạn có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Các ngân hàng hiện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân.

Khi thẻ hết hiệu lực, nhiều giao dịch như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại quầy, ATM hoặc trên ứng dụng số có thể bị tạm dừng cho đến khi khách hàng cập nhật thông tin mới. Đồng thời, tài khoản định danh điện tử VNeID liên kết với thẻ hết hạn cũng có khả năng bị khóa, khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ liên quan.

Không chỉ dừng lại ở bất tiện, người không thực hiện đúng quy định về cấp đổi thẻ căn cước còn có thể bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng hoặc bị cảnh cáo theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh các giao dịch ngày càng phụ thuộc vào định danh điện tử và dữ liệu cá nhân, việc chủ động cấp đổi thẻ căn cước đúng hạn trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Người dân có thể thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an để đảm bảo mọi hoạt động không bị gián đoạn trong năm 2026.

