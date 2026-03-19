Từ hôm nay, người dùng Facebook Việt Nam cần lưu ý loạt quy định mới

Chiều 19/3, Facebook tại Việt Nam đã công bố những cập nhật quan trọng liên quan đến chính sách phân phối nội dung, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên nội dung gốc và giảm phạm vi tiếp cận đối với các nội dung bị xem là không nguyên bản.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nền tảng muốn củng cố hệ sinh thái sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng trên Feed và Reels.

Facebook nâng chuẩn nội dung gốc, hạn chế “copy - paste”

Theo cập nhật mới, Facebook làm rõ rằng những nội dung chỉ chỉnh sửa ở mức tối thiểu sẽ không còn được xem là nội dung gốc. Các hình thức phổ biến như thêm phụ đề, chèn watermark hay tạo khung viền cho video có sẵn sẽ không đủ để tạo ra giá trị mới.

(Nguồn: Meta)

Tương tự, việc cắt ghép các đoạn clip từ nhiều nguồn nhưng không có sự xuất hiện hoặc đóng góp rõ ràng của người đăng cũng nằm trong diện bị hạn chế phân phối. Những video reaction đơn giản, chỉ dừng lại ở việc mô tả lại nội dung mà không bổ sung thông tin hay góc nhìn mới, cũng khó đạt được mức độ ưu tiên trong thuật toán.

Những thay đổi này cho thấy Facebook đang đặt ra yêu cầu cao hơn về tính sáng tạo thực chất, thay vì chấp nhận các hình thức “tái chế nội dung” như trước đây.

Nội dung trùng lặp bị giảm phân phối, ưu tiên nguồn gốc

Bên cạnh vấn đề chỉnh sửa, Facebook cũng siết chặt việc xử lý nội dung trùng lặp. Các bài đăng lặp lại nội dung đã tồn tại trên nền tảng sẽ không được ưu tiên, trong khi nguồn đăng tải ban đầu sẽ có lợi thế rõ rệt về phân phối.

Điều này áp dụng cả với các nội dung tổng hợp từ nhiều nguồn nhưng không có thay đổi đáng kể hoặc thiếu góc nhìn riêng. Đáng chú ý, ngay cả khi người đăng có quyền sử dụng nội dung hoặc ghi rõ nguồn, điều đó vẫn không đồng nghĩa với việc nội dung được coi là nguyên bản theo tiêu chí của Facebook.

(Nguồn: Meta)

Thông qua chính sách này, nền tảng hướng đến việc hạn chế tình trạng sao chép tràn lan, đồng thời bảo vệ giá trị của nội dung do chính người sáng tạo sản xuất.

Việc siết chặt tiêu chí nội dung gốc được xem là bước đi chiến lược của Facebook nhằm tôn vinh nỗ lực sáng tạo, giảm sự lặp lại kém chất lượng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền tảng nội dung số, yếu tố “nguyên bản” đang trở thành chìa khóa quyết định khả năng tiếp cận và tăng trưởng của mỗi nhà sáng tạo.