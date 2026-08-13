2 món làm nhanh, ăn ngon miệng lại giúp tóc đen, không đau lưng và ngủ ngon giấc!

Có 2 loại nguyên liệu được coi là "kho báu giản dị" trên bàn ăn của chúng ta, nếu ăn đúng cách, lại tốt hơn cả ngàn loại thuốc bổ.

Mới chỉ vài ngày kể từ khi mùa thu bắt đầu. Bạn có nghe thấy người lớn tuổi trong gia đình than yếu ớt, mệt mỏi không? Bạn có thấy mình thường xuyên thức giấc giữa đêm, tóc khô xơ và bông như rơm, dễ gãy và thường xuyên bị đau lưng không? Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn những thực phẩm để "giữ dáng trong mùa thu" - điều đó chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa cũng như ảnh hưởng sức khỏe tổng thể của bạn. Có một vài "kho báu giản dị" trên bàn ăn của chúng ta, nếu ăn đúng cách, lại tốt hơn cả ngàn loại thuốc bổ. Tăng cường ăn chúng trong mùa thu sẽ giúp thận khỏe, tóc đẹp và không còn đau lưng.

Hôm nay tôi xin giới thiệu 2 món ăn làm vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng và dễ ăn, ngay cả những người có răng nhạy cảm cũng có thể thưởng thức.

1. Salad dưa chuột trộn vừng

Nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 20-30g vừng đen + vừng trắng, muối, giấm balsamic và dầu mè.

Món ăn này được ví như "viên ngọc đen" giúp nuôi dưỡng tóc và thận. Cắt dưa chuột tươi thành lát, rắc một chút muối và ướp trong 15 phút. Trong lúc chờ dưa chuột ngâm thì chúng ta rang vừng trắng và vừng đen. Rang thơm sau đó để nguội, cho chúng vào một túi kín và nghiền nát bằng cây cán bột hoặc bất kỳ vật hình trụ nào.

Các lát dưa chuột lúc này gần như đã thấm muối và tiết ra nước. Chắt bỏ phần nước thừa và rửa sạch vị mặn bằng nước đun sôi để nguội. Để tránh món ăn bị quá nhiều nước, hãy nhớ vắt nhẹ các lát dưa chuột để loại bỏ lượng nước thừa. Cho dưa chuột vào bát tô. Rắc mè lên dưa chuột, trộn với một ít giấm balsamic và dầu mè, chỉ cần một miếng cắn thôi cũng đã thấy tươi mát và giúp giảm bớt vị ngấy.

Y học cổ truyền cho rằng "thực phẩm màu đen tốt cho thận". Vừng đen có màu đen, thuộc hành Thủy, mà tạng thận cũng ứng với hành Thủy nên "sắc đen đi vào Thận", giúp bồi bổ thận tinh và tăng cường chức năng của thận. Thận chủ về cốt (xương khớp). Vừng có tác dụng bồi bổ tinh tủy, mạnh gân cốt. Khi thận khí được bồi bổ, hệ thống xương sống và vùng thắt lưng vững chắc hơn, từ đó giảm rõ rệt tình trạng đau lưng, mỏi gối. Đông y cũng quan niệm "thận là gốc của cơ thể", tinh sinh huyết, huyết nuôi dưỡng tóc. Khi thận suy yếu hoặc khí huyết kém, tóc sẽ dễ bị bạc sớm, khô xơ hoặc rụng. Vừng đen có vị ngọt, tính bình, quy kinh Can và Thận, giúp dưỡng huyết, ích tinh khí, từ đó nuôi dưỡng chân tóc từ gốc.

Trong khi đó y học hiện đại chứng minh vừng đen rất giàu sắt, đồng, kẽm và vitamin B1. Trong đó, đồng và sắt là những nguyên tố thiết yếu giúp cơ thể sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu đen tự nhiên của mái tóc, ngăn ngừa tình trạng bạc tóc sớm. Ngoài ra vùng cũng giàu vitamin E và các chất chống oxy hóa mạnh (như sesamin). Chúng giúp cải thiện lưu thông máu dưới da đầu để nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe. Các axit béo chưa bão hòa trong vừng còn giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong dầu tốt hơn, đồng thời hỗ trợ kháng viêm tự nhiên.

2. Nấm hương hấp miến tỏi

Nguyên liệu: 8-9 cây nấm hương tươi, một nắm miến dong nhỏ, 5 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, hành lá thái nhỏ, ớt (tùy thích), một chút đường, một chút bột tiêu, dầu ăn.

Cách làm món nấm hương hấp miến tỏi

Nếu bạn cảm thấy món salad ăn hơi nhạt nhẽo, hãy thử nấm hương hấp miến tỏi. Cắt bỏ cuống nấm hương tươi, rửa sạch và khía vài đường ở bên trong mũ nấm. Đun sôi một nồi nước rồi cho nấm hương vào chần trong khoảng 2 phút, vớt ra, để ráo.

Miến dong ngâm nước ấm cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Sau đó lấy lượng vừa phải vê thành hình tròn rồi đặt vào phía dưới mũ nấm. Xếp chúng lên đĩa sâu lòng.

Bí quyết của món ăn nằm ở sốt tỏi băm: Cho tỏi vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ (bạn có thể xay cùng ớt nếu muốn ăn cay). Sau đó phi tỏi cho đến khi vàng nâu, vớt ra để vào bát. Tiếp đó thêm nước tương, dầu hào, đường và chút bột tiêu - nước sốt này thơm ngon đến mức có thể dẫn lối cho bất cứ ai cũng phải bước vào gian bếp!

Rưới đều nước sốt tỏi lên trên nấm và miến; hấp trên lửa lớn trong 10 phút. Trang trí với hành lá và ớt băm nhỏ trước khi dùng. Món ăn nóng hổi này ngon đến mức bạn sẽ muốn "nuốt cả lưỡi mình"!

Nấm hương được biết đến như một "đặc sản vùng núi", giúp tăng cường miễn dịch, rất thích hợp cho mùa thu. Theo Đông y, nấm hương có tính bình, vị ngọt, giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa và tư bổ can thận. Khi thận khí sung túc và huyết dịch đầy đủ thì tóc sẽ đen mượt, ít gãy rụng. Do đó, thực phẩm có tác dụng dưỡng huyết, bổ thận như nấm hương sẽ gián tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc từ gốc.

Ngoài ra theo y học hiện đại, nấm hương rất giàu các vitamin nhóm B, giúp kích thích lưu thông máu đến da đầu, hỗ trợ quá trình mọc tóc và giảm tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng. Hàm lượng sắt, selen, kẽm, đồng trong nấm hương cũng rất phong phú. Các vi chất này tham gia vào việc tạo hồng cầu, vận chuyển oxy nuôi dưỡng nang tóc.