Thường xuyên uống nước dừa, chức năng thận thay đổi thế nào?

Theo chuyên gia, lợi ích của nước dừa còn tùy thuộc vào chức năng thận, nồng độ kali trong cơ thể, các loại thuốc đang sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Giúp cơ thể duy trì đủ nước

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, nước dừa bổ sung nước, đặc biệt với những người muốn đa dạng các loại đồ uống. Cung cấp đủ nước giúp thận đào thải vi khuẩn, có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu; làm loãng nước tiểu, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Nước dừa cũng chứa chất điện giải nên có thể hữu ích sau khi đổ nhiều mồ hôi, nôn ói, tiêu chảy hoặc vận động mạnh. Tuy nhiên, cơ thể không phải lúc nào cũng cần bổ sung thêm nhiều chất điện giải.

Có thể hỗ trợ ngừa sỏi thận

Dù nước dừa không chứa nhiều citrate, tính kiềm của thức uống này có thể kích thích cơ thể tự sản xuất nhiều citrate hơn. Citrate liên kết với canxi, từ đó có thể giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi canxi.

Tuy nhiên, các nghiên cứu còn nhỏ, thời gian ngắn và chủ yếu đánh giá thay đổi trong nước tiểu thay vì kết quả hình thành sỏi. Phần lớn nghiên cứu cũng thực hiện trên người trưởng thành khỏe mạnh, không phải người có tiền sử sỏi thận. Vì vậy, cần thêm nghiên cứu quy mô lớn để xác định tác dụng này.

Người mắc bệnh thận cần thận trọng

Ảnh minh họa

Kali là điểm cần chú ý nhất khi uống nước dừa, đặc biệt với người mắc bệnh thận. Thận khỏe mạnh giúp đào thải lượng kali dư thừa qua nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu.

Lượng kali quá cao có thể làm rối loạn nhịp tim và gây nguy hiểm. Người đang chạy thận, mắc tổn thương thận cấp tính hoặc bệnh thận mạn giai đoạn 3 đến 5 cần đặc biệt thận trọng.

Người có kali máu cao cũng nên hạn chế nước dừa. Người mắc bệnh thận kèm tiểu đường, bệnh tim hoặc huyết áp cao cũng cần trao đổi với bác sĩ.

Một số thuốc như thuốc ức chế men chuyển ACE, thuốc chẹn thụ thể angiotensin II ARB và thuốc lợi tiểu giữ kali cũng có thể làm tăng lượng kali trong cơ thể.

Uống nước dừa thế nào cho an toàn?

Nếu thận hoạt động bình thường, uống nước dừa không đường với lượng phù hợp nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 240 ml nước dừa dừa không đường chứa khoảng 44 calo, 404 mg kali, 64 mg natri và 10,4 g carbohydrate. Hàm lượng dinh dưỡng của nước dừa có thể khác nhau giữa các sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, ưu tiên loại 100% nước dừa, không thêm đường hoặc hương liệu. Người cần kiểm soát lượng kali cũng nên chú ý hàm lượng kali trong mỗi khẩu phần.

Nếu mắc bệnh thận, hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi uống nước dừa. Lượng kali và chất lỏng phù hợp phụ thuộc vào chức năng thận, kết quả xét nghiệm, thuốc đang dùng và chế độ ăn.

(t/h theo Thanh Niên, Vietnamnet)