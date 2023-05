2 lần lên hot search của Chi Pu sau See Tình: Quan hệ với Hoàng Thùy Linh và câu hát có thể khiến 3 "tỷ tỷ" còn lại khó xử

Vòng Công diễn 1 của Đạp Gió 2023 đã chính thức khép lại và team nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất không ai khác ngoài tiết mục See Tình của Ella - Trương Gia Nghê - Ngô Thiến - Chi Pu.

Phần thi này cũng giúp tên tuổi của đại diện Việt Nam là Chi Pu trở nên "thân thuộc" hơn với khán giả Trung Quốc. Những từ khóa liên quan đến cô cũng nhanh chóng lọt hot search, trong đó đáng chú ý là "Quan hệ giữa Chi Pu với ca sĩ gốc của See Tình" và "Cũng may câu hát này là do Chi Pu thể hiện".

Màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió

Với hot search đầu tiên đạt hạng 13, "quan hệ giữa Chi Pu và ca sĩ gốc của bài See Tình", phát ngôn này ám chỉ Hoàng Thùy Linh.

Có thể nói, Chi Pu và Hoàng Thùy Linh tưởng không liên quan nhưng lại có nhiều điểm liên quan không tưởng: Cả 2 sở hữu nhiều bản hit nhưng đều gây cãi về khả năng hát live, từng dính nghi vấn hẹn hò với Gil Lê, từng đóng chung phim Thần Tượng, có bài song ca chung, cùng góp giọng trong ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé. Mới đây, Chi Pu lại còn thể hiện bản hit viral khắp nơi là See Tình của Hoàng Thùy Linh tại Đạp Gió 2023.

Sau khi Chi Pu được biết đến nhiều hơn ở thị trường Trung Quốc, nhiều khán giả ở đây cũng dần tìm hiểu về cô và phát hiện nhiều điểm tương đồng giữa cô cùng đàn chị Hoàng Thùy Linh.

Chi Pu bên ca sĩ "gốc" của See Tình - Hoàng Thùy Linh

Trong See Tình có câu hát "Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy", tiếng Trung được dịch ra là "Khi nào thì chúng ta mới có thể kết hôn sinh thật nhiều con". Tuy nhiên, Chi Pu đã thể hiện câu hát này bằng tiếng Việt ở Đạp Gió khiến nhiều netizen Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm vì họ không hiểu cô hát gì cả.

Một số ý kiến cho rằng nếu Ella - Trương Gia Nghê hay Ngô Thiến thể hiện câu hát này thì có thể sẽ khiến họ khó xử. Nếu như Trương Gia Nghê và Ngô Thiến vừa trải qua đổ vỡ về hôn nhân thì Ella phải trải qua 20 giờ đồng hồ khó quên khi sinh con đầu lòng.

Ngô Thiến và Trương Gia Nghê đều trải qua hôn nhân đổ vỡ

Được biết, khi Ella sinh con vào năm 2017, bạn bè và người thân đã luôn ở bên túc trực, động viên tinh thần cho cô. Ella đã trải qua các công đoạn kỹ thuật sinh con dưới nước nhưng hành trình này chẳng hề suôn sẻ.



Có thể nói cả quá trình sinh nở của Ella thực sự rất gian nan. Vì cô không thể sinh dưới nước nên được các bác sĩ chuyển lên giường sinh thường tự nhiên. Chứng kiến cảnh vợ đau đớn mấy tiếng đồng hồ, Lại Tư Tường - chồng của Ella đã bật khóc vì thương cô.

Cuối cùng, sau 20 tiếng đồng hồ hết dưới nước lại lên giường, Ella cũng chào đón con đầu lòng. Thời điểm nhìn thấy con trai, cô đã bật khóc vì đau đớn và xúc động. Lúc đó, nữ ca sĩ cũng cạn kiệt sức lực nhưng vẫn kịp nghe thấy lời nói chân thành từ ông xã: "Cảm ơn em".