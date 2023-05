Chi Pu gặp sự cố ngay trước khi diễn See Tình: Bị ekip Đạp Gió làm mất đồ, cắt váy chữa cháy thì liên tục bị đạo diễn hét lên bắt dừng lại

Sau thời gian vắng bóng khỏi làng nhạc Việt, Chi Pu đã quay trở lại mạnh mẽ và đang là cái tên hot bậc nhất MXH những ngày nay. Cô gây bất ngờ khi xuất hiện trong show âm nhạc đình đám xứ Trung Đạp Gió 2023. Nơi đây hội ngộ 33 tỷ tỷ đều là các nhân vật tiếng tăm trong làng giải trí xứ Trung và nước ngoài với độ tuổi ngoài 30. Các tỷ tỷ sẽ cùng nhau tranh tài về giọng hát, kỹ năng trình diễn để lựa chọn ra nhóm nhạc chiến thắng, cùng nhau debut và quảng bá.

Chi Pu đang là cái tên hot nhất nhì show Trung

Đại diện duy nhất của Việt Nam - Chi Pu đang là cái tên gây chú ý tại show âm nhạc đình đám xứ Trung này. Tại vòng công diễn đầu tiên, Chi Pu cùng với các thành viên trong team của mình đã thể hiện bản hit See Tình của Hoàng Thùy Linh - ca khúc "làm mưa làm gió" MXH nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Màn trình diễn tươi mới và tràn đầy năng lượng của team Chi Pu đang trở nên viral nhờ nhan sắc lung linh và kỹ năng trình diễn ấn tượng của 4 tỷ tỷ.

Màn trình diễn See Tình của team Chi Pu

Ngay sau khi phần trình diễn viral, stylist Hoàng Ku thuộc ekip của Chi Pu khi tham gia Đạp Gió 2023 đã có những chia sẻ về sự cố ngay trước phần trình diễn này. Nguyên văn phần chia sẻ của anh như sau:

15 phút trước khi quay hình, tỷ tỷ thay đồ mới phát hiện ra team phục trang của chương trình làm mất cái vòng cổ. Team phục trang và PD tìm loạn khắp cả trường quay. 2 phút trước khi ghi hình, phải quyết định lấy kéo cắt phần gấu váy để lấy vải may thành vòng cổ. Thế là 2 người: Một người tháo chỉ, một người cầm kéo cắt váy xoẹt xoẹt tốc độ ánh sáng. 30 giây trước khi ghi hình đạo diễn lao vào phòng makeup hét lên: "Hết giờ rồi không khâu nữa". Các bộ đàm réo liên tục… Chúng tôi cũng hét lên: "Không được. Nghệ sĩ của chúng tôi không thể mặc váy rách ghi hình. Lỗi này đâu phải của chúng tôi. Chúng tôi cần 5 phút để chỉnh lại trang phục!", mà thực sự lúc đó cắt cái váy khi Chi đang mặc trên người luôn. Chiếc váy tả tơi phần gấu trông cũng thương lắm ấy. Tôi chưa bao giờ khâu váy trong tình trạng tay nhanh hơn não, đầu óc không có thời gian đển phản xạ như vậy luôn. Trong vòng 15 giây, tôi có gắng hết sức chỉ khâu lược được một phần tư chiếc gấu váy. Đang khâu với tốc độ ánh sáng như vậy mà đạo diễn lại hét lớn: "Dừng hết lại", xong cùng lúc các bạn PD lùa Chi Pu vào set quay trong tình trạng mặt hốt hoảng và chiếc váy lem nhem chưa được khâu hoàn chỉnh. Mà một khi tỷ tỷ vào set quay là sẽ bị cô lập với ekip luôn, chúng tôi kiểu "Không hiểu chuyện gì xảy ra? Rồi lát nữa diễn stage thì sao? Sao lại như thế được?". Rồi khi cửa phòng ghi hình khoá lại, một bạn PD chạy ra bảo: "Giờ ghi hình ngồi xem các tiết mục của tỷ tỷ khác nên quay sẽ không thấy đâu, lát nữa giờ nghỉ giải lao team phục trang sẽ giúp tỷ tỷ hoàn thiện váy, các bạn yên tâm nhé!". Nói vậy chứ sao chúng tôi yên tâm. Cùng lúc đó, team phục trang thì vội vàng lấy phần vải từ gấu váy để đưa vào xưởng may, may lại cái vòng cổ. Còn team Việt Nam thì thấp thỏm ở phòng makeup chờ tin. Đến lúc trước màn công diễn, chúng tôi có 10 phút gặp lại Chi để dặm phấn và chỉnh trang lại trang phục, thì váy đã được ekip khâu hoàn thành chỉn chu rồi. Phù phù... Tim rụng ra ngoài 800 lần. Ở phần công diễn 2 này, trang phục được BTC chuẩn bị. Việc của Hoàng là lựa chọn lại một outfit cho Chi trong các lựa chọn BTC có sẵn, sau đó chọn layout tóc, makeup và phụ kiện để tổng thể hài hòa. Ban đầu Hoàng nghĩ là đồ sẽ được sửa theo ý mình, định cắt phăng chiếc váy thành áo croptop và chân váy ngắn, nhưng không được. Nhưng outfit này cũng dễ thương đúng không quý vị? Để leak cho các bạn hình ảnh một bộ Chi fitting trước ở comment nhé! Số anh em tôi vất vả. Lúc nào cũng gặp chuyện trên trời rơi xuống, khó khăn và thử thách, nhưng trộm vía kết quả lại tuyệt vời. Nên mọi công sức đều cảm thấy xứng đáng."

Dưới phần bình luận, Hoàng Ku cũng chia sẻ hình ảnh trang phục dự kiến đầu tiên của Chi Pu trong See Tình: "Bộ fitting (trang phục dự kiến) đầu nè. Mọi người sẽ nhìn thấy có 1 rack (giá quần áo - tạm dịch) đằng sau không ạ? Mỗi tiết mục của các tỷ sẽ có 1 rack như vậy, khoảng 10-15 outfit để các tỷ tự chọn, team nhân sự cá nhân của các tỷ không được vào đây, nên Chi phải chụp hình rồi gửi ra cho mình đợi ở phòng makeup chọn.

Ban đầu Chi fitting bộ này, xong mình không ưng, mình kêu Chi chọn bộ màu kem ở phía sau. (Do thấy mỗi hình này, bộ tím nó xuất hiện đúng cái nhúm lông bên góc bên trái màn hình). Nhưng lúc đó Chi bảo bộ đó Ngô Thiến chọn trước rồi. Chi cũng là người chọn đồ cuối cùng nên chỉ còn vài bộ thôi. Bộ của Ngô Thiến ban đầu là màu kem, có áo dài tay nữa. Không hiểu lý do gì mà lúc ghi hình thì Ngô Thiến lại đổi sang bộ 2 dây xanh. Còn Chi thì quyết định mặc bộ tím dài tay, là những lựa chọn cuối còn lại trên rack. Và cả 4 tỷ đều bàn bạc với nhau để trang phục & layout makeup sao cho 4 người hoà hợp nhất trên sân khấu".

Trang phục dự kiến đầu tiên mà Chi Pu sẽ mặc

Còn đây là hình ảnh cuối cùng khi lên sân khấu

Có thể thấy, Chi Pu và ekip đã gặp sự cố về trang phục khá nghiêm trọng ngay trước màn trình diễn See Tình. Chiếc vòng cổ của cô nàng đã bị ekip phục trang của chương trình làm mất ngay trước phần trình diễn, dẫn tới việc Hoàng Ku phải xé váy của cô nàng để làm thành vòng cổ mới. Nhưng do thời gian gấp rút nên không kịp may lại phần gấu váy bị rách, nên cô nàng đành phải ghi hình tạm thời với chiếc váy bị rách gấu. May thay đó chỉ là phần ghi hình trong phòng chờ, các tỷ tỷ đều ngồi và không nhìn thấy phần bị rách.

Hoàng Ku đảm nhiệm vị trí stylist cho Chi Pu tại Đạp Gió 2023, anh đã có những chia sẻ về sự cố bất ngờ trước màn trình diễn See Tình

Trước phần ghi hình trình diễn của team, Chi Pu đã được ekip Trung sửa váy hoàn chỉnh. Dù vậy, đây vẫn là sự cố “thót tim” với Chi Pu và ekip Việt Nam. Rất may sự cố này đã không khiến Chi Pu và team giảm sút phong độ. See Tình đã được thể hiện trọn vẹn và hiện đang viral trên các nền tảng MXH, như một minh chứng cho bản lĩnh sân khấu của cô nàng trước những sự cố ngoài mong đợi.