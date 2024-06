Tối 1/6, VibeQueens - nhóm nhạc với 2 thành viên là Lưu Hương Giang và Phương Vy - chính thức đứng trên sân khấu trình diễn lần đầu tiên. Tại đây, cả hai cũng lần đầu trình diễn ca khúc Chị Em Mình Trên Ti Vi.

Ca khúc là tâm huyết được VibeQueens chuẩn bị từ tháng 12 năm ngoái, sau nhiều "trắc trở" cuối cùng cũng được ra mắt với khán giả. Điều này đến sau khi cả hai tham gia vào chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Cả Phương Vy lẫn Lưu Hương Giang đều mong muốn tạo ra những sáng tạo bất quy tắc, không giới hạn và đạt đến ngưỡng tự do cao nhất của một người nghệ sĩ.

Lưu Hương Giang và Phương Vy diễn VibeQueens

Chính vì sự chỉn chu từ khâu sản xuất, sáng tạo, VibeQueens đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cùng với đó, những bộ trang phục vừa quyến rũ, tinh tế và toát lên được âm hưởng disco cũng bổ trợ rất nhiều cho sân khấu live đầu tiên của Chị Em Mình Trên Ti Vi. Những câu hát nêu bật lên câu chuyện của hai chị em như: “Họ viết về ta như rõ ta hơn chính mình, họ biết về ta sướt mướt qua bao cuộc tình”. Hay như Phương Vy hát: “Chẳng tiếc thời gian chăm chút cho bao lời bình, dù người ta chỉ thấy chị em mình trên truyền hình” đều là những lời tâm sự nhận được nhiều sự đồng cảm.

Giữa lúc nhóm nhạc LUNAS gồm 5 chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh dù ra mắt rất hoành tráng, được khen đẹp là chính và đạt nhiều thành tích nhưng lại gây tranh cãi về chất lượng giọng hát, thì nhóm VibeQueens của 2 chị đẹp Phương Vy và Lưu Hương Giang lại được khen nhiều về vocal.

Chất nhạc mang phong cách disco cá tính, 2 giọng hát đến từ các vocalist bài bản "sướng tai" đã khiến nhiều người cho rằng ca khúc debut của VibeQueens ấn tượng hơn MOONLIGHT của LUNAS.

Ca khúc mới của VibeQueens nhận nhiều sự ủng hộ của fan các Chị Đẹp.

Tuy nhiên, ngay sau khi sân khấu đầu tiên của VibeQueens được đăng tải, rất nhiều khán giả chỉ ra phần vũ đạo nhảy đôi của Phương Vy - Lưu Hương Giang quá giống với nhóm Sistar19 - nhóm nhỏ gồm 2 thành viên của Sistar là Hyolyn và Bora. Mô hình nhóm nữ 2 thành viên mang phong cách na ná nhau rất dễ gây liên tưởng. Fan Kpop còn chỉ ra rằng nhóm của 2 chị đẹp đã "copy paste" mọi điểm nhấn trong vũ đạo ca khúc No More của girlgroup Kpop để xào xáo lại cho mình. Điều này tạo nên "hạt sạn" không hề nhỏ cho khán giả khi vốn đã có ấn tượng rất tốt với VibeQueens từ đầu.

- Đạo vũ đạo của Sistar19 trắng trợn vậy. Toàn lấy điểm nhấn vũ đạo của người ta ra nhảy, nhảy trên bàn thì giống No More. Điệu đá chân thì lấy của Loving You, tay giơ số 1 xoay xoay y hệt điệp khúc của No More.

- Sistar40 này nhạc cuốn không thua kém gì Sistar19 nha!

- Không có nói là rất giống với Sistar19 đâu! Thấy người ta kêu kêu giống Sistar19 cái là mặc định cho mình copy paste vũ đạo của nhóm luôn? Cái gì mà kì thế?

Vũ đạo "lăn giường" của VibeQueens được so sánh rất nhiều với Sistar19.

Màn trình diễn No More (Ma Boy) của SISTAR19

https://kenh14.vn/2-chi-dep-lap-nhom-duoc-khen-hay-hon-lunas-nhung-cung-lai-bi-to-sao-chep-vu-dao-cua-kpop-20240602154725199.chn