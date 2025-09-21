16 thói quen được bác sĩ da liễu khuyên chị em nên làm để trông trẻ lâu, lão hóa chậm hơn

Khi bạn già đi, việc duy trì làn da và tóc trông trẻ trung, khỏe mạnh đôi khi giống như một cuộc chiến khó khăn. Khi da lão hóa, nó có thể trở nên khô và xỉn màu, khiến nếp nhăn và đường mịn càng lộ rõ. Khi da mất collagen, những đôi má hồng hào, căng mọng của tuổi thiếu niên và thanh niên cũng biến mất.

Nhưng một thói quen chống lão hóa đúng đắn cùng với lựa chọn lối sống phù hợp có thể giúp bạn cảm thấy trẻ trung trở lại, đặc biệt là ở làn da. Và thực tế, điều này không khó như bạn nghĩ. Tất cả là về việc thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong lối sống, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và giữ cơ thể khỏe mạnh về lâu dài.

Dưới đây là 16 thói quen được các bác sĩ da liễu khuyên nên làm để giữ vẻ trẻ trung lâu hơn:

1. Sử dụng kem dưỡng tăng cường collagen hàng ngày

Giữ da đủ ẩm là cách tuyệt vời để có làn da sáng mịn, rạng rỡ. Một loại kem chống lão hóa tốt là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại da lão hóa.

Hãy thử sản phẩm có chứa tretinoin kê đơn, một dẫn xuất của vitamin A, giúp cải thiện kết cấu da, tăng cường collagen và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

2. Sử dụng kem chống nắng như một nhiệm vụ bắt buộc

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là cực kỳ quan trọng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt khi bạn già đi.

Tiến sĩ Michele Koo, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu được hội đồng chứng nhận tại Mỹ, cho biết: "Khi chúng ta già đi, hiệu quả và khả năng chống lại độc tố của tế bào da giảm xuống. Điều này dẫn đến làn da xỉn màu, có thể tái xám và tăng nguy cơ ung thư da". Vì vậy, việc dùng kem chống nắng có SPF hàng ngày, kể cả vào mùa đông, ngày nhiều mây hay khi ở trong nhà, là điều cần thiết.

Bác sĩ Koo bổ sung: "Chúng ta cần bổ sung vitamin qua da và uống vitamin. Giữ độ ẩm cho cơ thể và da, ngủ đều đặn và tập thể dục trở nên quan trọng hơn để giữ tế bào da hoạt động tối ưu".

3. Không chỉ dựa vào kem chống nắng, hãy che chắn thêm

Bảo vệ da không chỉ là dùng kem chống nắng. Những gì chúng ta mặc trên đầu và cơ thể cũng ảnh hưởng đến việc bảo vệ da.

Bác sĩ Sandy Skotnicki, chuyên gia da liễu và tác giả của Beyond Soap, khuyên: "Mũ và áo có chỉ số UPF giúp tăng cường bảo vệ ánh sáng và giữ da không bị đốm nâu, ít nếp nhăn hơn qua thời gian." Điều này đặc biệt quan trọng với những người sống ở vùng khí hậu nắng nóng quanh năm.

4. Điều trị mụn người lớn để giảm kích ứng

Mụn không chỉ dành cho tuổi teen. Mụn ở người lớn xảy ra, dù do hormone dao động hay do chế độ chăm sóc da không phù hợp, và ai cũng biết điều này không vui chút nào.

5. Tránh ánh nắng mạnh nhất

Khi có thể, hãy lên kế hoạch hoạt động trước 11 giờ sáng hoặc sau 3 giờ chiều, khi ánh nắng ít gay gắt hơn. Bác sĩ Skotnicki nói: "Chỉ số UV là có thật và bạn sẽ tăng nguy cơ tổn thương da nếu ở ngoài trời khi chỉ số cháy nắng cao nhất".

6. Tăng cường sức khỏe cho tóc để giữ độ ẩm và khỏe mạnh

Tóc của bạn mất đi độ phồng, độ bóng và sức sống khi bạn già đi. Nhưng những ngày tóc đẹp không nên chỉ là dĩ vãng khi bạn lớn tuổi.

7. Nghiêm túc với giấc ngủ

Ngủ đủ tốt cho toàn bộ cơ thể, từ trong ra ngoài, vì vậy hãy chú trọng vệ sinh giấc ngủ. Một số thói quen tốt bao gồm đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày, tránh màn hình và thực hành thiền hoặc chánh niệm trước khi ngủ.

Bác sĩ Skotnicki nói: "Giấc ngủ đầy đủ và phù hợp đã được chứng minh là thúc đẩy sức khỏe, bao gồm cả làn da, giúp giảm dấu hiệu lão hóa".

8. Sử dụng mặt nạ da đầu hoặc tẩy tế bào chết ở chân tóc

Bí quyết để có mái tóc mềm mượt, không thể ngừng chạm vào? Biến đổi mái tóc tại nhà với mặt nạ tóc.

9. Ăn uống hỗ trợ sức khỏe làn da

Bạn là những gì bạn ăn! Ai cũng biết điều này, nhưng nó không chỉ liên quan đến cân nặng và sức khỏe mà còn là sức khỏe làn da.

Bác sĩ Skotnicki cảnh báo: "Một yếu tố chính trong lão hóa là trạng thái của các sợi collagen và elastin trong da, chúng trải qua quá trình gọi là glycation khi bạn già đi. Glycation làm hỏng collagen và elastin, khiến da mất khả năng đàn hồi".

Thực phẩm nướng, chiên hoặc rang thường thúc đẩy glycation. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm quá trình này. Vì vậy, hãy chọn thực phẩm ít carb, ít đường để giảm glycation và lão hóa da.

10. Làm sạch da đúng cách mà không làm mất độ ẩm

Giữ da sạch là cách rõ ràng nhất để ngăn ngừa tích tụ bụi bẩn, trang điểm và tạp chất môi trường. Chọn sữa rửa mặt giữ da đủ ẩm, không gây cảm giác khô căng.

11. Tẩy tế bào chết nhưng đừng lạm dụng

Tẩy tế bào chết là một phần quan trọng trong thói quen, nhưng đừng rửa, chà xát hoặc tẩy quá mạnh.

Bác sĩ Skotnicki khuyên: "Tẩy tế bào chết với AHA hoặc BHA một lần mỗi tuần, và nếu bạn dễ bị mụn, có thể hai lần mỗi tuần".

12. Xây dựng thói quen chăm sóc da phù hợp với bạn

Mụn và vấn đề da có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, và việc chọn chế độ chăm sóc da đúng là rất quan trọng để xử lý vấn đề trước khi chúng vượt tầm kiểm soát.

Hãy dùng kem dưỡng có chứa axit hyaluronic và squalane. Đây là những thành phần nhẹ giúp da giữ nước, mang lại làn da trong trẻo, rạng rỡ.

13. Giảm căng thẳng

Căng thẳng có thể gây nếp nhăn vì cortisol, hormone căng thẳng, làm phá vỡ collagen và elastin của da.

Nghiên cứu cho thấy căng thẳng mãn tính làm tăng viêm, gây lão hóa da và đẩy nhanh hình thành nếp nhăn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy chỉ cần 20 phút ở ngoài thiên nhiên có thể giảm mức độ căng thẳng, liên quan đến việc giảm hormone cortisol.

14. Kiểm tra thói quen chăm sóc da thường xuyên

Tất cả là về việc lập kế hoạch và tuân thủ. Bác sĩ Ava Shamban, chuyên gia da liễu tại Los Angeles, nói: "Lão hóa là một quá trình tiến triển, vì vậy hãy đánh giá và điều chỉnh để đạt được mục tiêu dài hạn."

Nhiều kiểu tóc hoặc thời trang có thể phù hợp ở một giai đoạn nhưng không còn phù hợp ở giai đoạn khác. Chăm sóc da cũng vậy.

Bác sĩ Shamban nói thêm: "Khi một thứ không còn hiệu quả với da, đã đến lúc thay đổi".

15. Vận động cơ thể, điều này cũng tốt cho da

Tập thể dục cho cơ thể, tâm trí và làn da. Bác sĩ Shamban nói: "Da là cơ quan lớn nhất của chúng ta. Tuần hoàn và oxy hóa tế bào là chìa khóa". Mồ hôi giúp loại bỏ độc tố và tác nhân gây bệnh khỏi da.

Sử dụng máy tạo độ ẩm để tăng độ ẩm trong nhà

Thêm máy tạo độ ẩm hoặc một cây tạo ẩm, như cây cau, vào không gian nhà bạn.

Bác sĩ Shamban nói: "Chúng giải phóng một lượng lớn nước vào không khí và giúp loại bỏ độc tố hóa học trong môi trường".