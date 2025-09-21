Triệu Lộ Tư khiến 4 tầng trung tâm thương mại quá tải, netizen khen nức nở vì một điều

Triệu Lộ Tư một lần nữa chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của mình khi dù đang trong thời gian ở ẩn vì kiện tụng với công ty quản lý, danh tiếng và độ hot của cô vẫn không hề suy giảm. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1998 xuất hiện tại sự kiện thương hiệu của Teenie Weenie và ngay lập tức khiến MXH bùng nổ. Hình ảnh ghi lại cho thấy cả bốn tầng trung tâm thương mại chật kín, bên ngoài cũng đông nghịt người hâm mộ, chen chúc chỉ để được nhìn nữ diễn viên khiến ai nấy đều choáng váng.

Điều gây chú ý hơn cả chính là visual của Triệu Lộ Tư, gương mặt đầy đặn rạng rỡ hơn trước, tươi tắn và cuốn hút. Không cần ồn ào, cô chỉ một lần lộ diện đã đủ khiến công chúng phải choáng váng về sức ảnh hưởng, khẳng định vị thế top đầu trong dàn "tiểu hoa" thế hệ mới của Cbiz.

Khung cảnh hỗn loạn khi có sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Thậm chí, nữ diễn viên còn phải giao lưu nhanh chóng với truyền thông để rời vào phòng livestream vì tình trạng đám đông quá tải.

Nữ diễn viên ghi điểm trước ống kính truyền thông với diện mạo rạng rỡ. (Nguồn: Weibo)

Với sự kiện lần này, Triệu Lộ Tư lựa chọn outfit mang đậm phong cách trẻ trung và năng động. Cô diện áo sơ mi hồng pastel phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu nâu, khoe đôi chân thon dài. Điểm nhấn của set đồ là chiếc jacket màu be dáng boxy form rộng, mang lại sự cá tính nhưng vẫn hài hòa với tổng thể trang phục. Minh tinh Cbiz khéo léo kết hợp cùng đôi boots da cổ cao màu nâu ton sur ton để giúp outfit thêm phần "high teen", hiện đại. Kiểu tóc buộc nửa đơn giản, thả tự nhiên và makeup nhẹ nhàng càng tôn lên nét tươi trẻ, trong sáng vốn là thế mạnh của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư "đốn tim" người hâm mộ với giao diện trẻ trung, năng động.

Khoảnh khắc bóng lưng như nữ chính truyện tranh của nữ diễn viên viral khắp cõi mạng.

Một trong những yếu tố giúp visual Triệu Lộ Tư gây ấn tượng mạnh chính là nhờ gương mặt đầy đặn và tươi tắn hơn trước. Việc tăng cân nhẹ giúp nữ diễn viên trông xinh đẹp, rạng rỡ hơn, đồng thời lấy lại vẻ đẹp ngọt ngào. Nhiều netizen còn cho rằng, với nhan sắc hiện tại, cô đang trên đà quay trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Gương mặt "có da có thịt" giúp nhan sắc Triệu Lộ Tư thăng hạng hơn hẳn.