14 ngân hàng thu hẹp quy mô nhân sự: LPBank, VIB và Sacombank giảm cả nghìn người

Năm 2025, làn sóng tái cơ cấu và tối ưu bộ máy tiếp tục lan rộng trong hệ thống ngân hàng, khiến quy mô nhân sự tại nhiều nhà băng biến động đáng kể. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất (bao gồm cả công ty con) của 27 ngân hàng, tổng quy mô nhân sự tại thời điểm 31/12/2025 đạt khoảng hơn 276.400 người, giảm gần 2.800 người so với cuối năm 2024.

Trong đó, có tổng cộng 14 ngân hàng giảm quy mô nhân sự trong năm 2025 và 13 ngân hàng mở rộng.

LPBank là ngân hàng có số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong năm qua. Cụ thể, đến cuối năm 2025, LPBank còn 9.597 nhân viên, giảm 1.592 người so với cuối năm trước, tương đương mức giảm khoảng 14,2%. Diễn biến trên phần nào phản ánh quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ của LPBank nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh.

Đứng thứ hai là VIB, với mức giảm 1.458 nhân sự, tương ứng khoảng 12%. Quy mô nhân sự VIB sụt giảm diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này đang đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình vận hành, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh trọng điểm và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động.

Trong khi đó, Sacombank ghi nhận mức tinh giản 1.272 người, tương đương khoảng 7% tổng nhân sự. Dù tỷ lệ giảm thấp hơn LPBank và VIB, đây vẫn là con số đáng chú ý do Sacombank thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lao động lớn, với lực lượng nhân sự vẫn duy trì ở mức trên 16.000 người sau khi tinh giản.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tinh giản đáng kể như Vietcombank giảm 849 nhân sự (-3,5%), Kienlongbank (-492 người, -9,1%), ABBank (-369 người, -5,9%) và Eximbank (-296 người, -4,3%).

Nhóm giảm nhẹ hơn gồm HDBank (-260 người, -1,9%), VietinBank (-148 người, -0,7%), SeABank (-130 người, -2,1%), OCB (-117 người, -1,7%) và ACB (-61 người, -0,4%). Trong khi đó, PGBank (-50 người, -3,0%) và Saigonbank (-14 người, -0,9%) ghi nhận quy mô lao động gần như đi ngang.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng vẫn đẩy mạnh mở rộng quy mô nhân sự nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng và đầu tư vào các mảng kinh doanh mới. VPBank là nhà băng tăng nhân sự mạnh nhất khi bổ sung 1.340 người (+4,9%), nâng tổng số lao động lên gần 29.000 người. Techcombank cũng tăng 857 nhân sự (+6,3%), trong khi SHB tuyển thêm 298 người (+2,6%).

Các ngân hàng khác ghi nhận mức tăng nhân sự gồm Nam A Bank (+275 người, +7,8%), BIDV (+196 người, +0,7%), Vietbank (+156 người, +9,2%), TPBank (+69 người, +1,0%), MSB (+40 người, +0,6%) và VietABank (+39 người, +3,1%).

Tính đến cuối năm 2025, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục dẫn đầu về quy mô lao động. BIDV là nhà băng có số lượng nhân sự lớn nhất với khoảng 29.000 người, tiếp theo là VietinBank với hơn 22.000 người và Vietcombank với gần 24.000 người.

Trong khối ngân hàng tư nhân, VPBank là hai nhà băng có lực lượng lao động lớn nhất, duy trì quy mô trên 25.000 người. Các ngân hàng như Techcombank, ACB và SHB cũng nằm trong nhóm có quy mô nhân sự lớn, phổ biến từ 12.000 – 15.000 người.

Diễn biến tăng – giảm nhân sự trong năm qua cho thấy ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ. Trong khi nhiều tổ chức chủ động tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh chuyển đổi số, không ít nhà băng vẫn mở rộng tuyển dụng nhằm đón đầu cơ hội tăng trưởng trong các mảng kinh doanh chiến lược.