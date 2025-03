104 trẻ đang được điều trị, 2 ca tử vong do sốt phát ban nghi sởi ở Quảng Nam

Có 104 trẻ sốt phát ban đang được điều trị

Trong những ngày qua, một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và một số tờ báo đăng tải thông tin liên quan đến trường hợp tử vong tại nhà có triệu chứng sốt cao và phát ban , là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; đồng thời trên cùng địa bàn cũng ghi nhận các trường hợp khác có dấu hiệu mắc bệnh tương tự.

Thông tin nhanh về trường hợp sốt, phát ban, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế cho biết kết quả giám sát trên địa bàn huyện Nam Trà My từ ngày 25/1 đến 10/3 ghi nhận rải rác 255 trường hợp trẻ có triệu chứng sốt kèm phát ban được tiếp nhận và điều trị.

Trước đó, TTYT huyện Nam Trà My đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quản Nam gửi mẫu các trường hợp sốt phát ban nghi sởi và có 19 trường hợp xác định dương tính với vi sởi.

Hiện nay có 149 trẻ đã khỏi bệnh, 104 trẻ đang được điều trị và 2 ca tử vong.

Trên địa bàn huyện Nam Trà My tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sốt nặng

Về 2 trường hợp tử vong, trường hợp 1: H.T.M.N, sinh ngày 20/01/2017, địa chỉ nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Trước đó N. bị ho, sốt cao, tiêu chảy từ ngày 26/2, sau đó nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn vào vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại Trạm Y tế xã, nhưng gia đình không đi, chỉ ở nhà cúng bái. Vài ngày sau, trẻ nôn mửa, không ăn uống được, dẫn đến suy kiệt và tử vong vào lúc 17h00 ngày 5/3.

Hiện tại các thành viên trong gia đình tình trạng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng gì liên quan đến bệnh.

Trường hợp tử vong thứ 2 là H.T.N.D, sinh ngày 13/11/2015, địa chỉ nóc ông Phụng, thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.

Trước đó trẻ bị ho, sốt, tiêu chảy từ ngày 2/3, sau đó nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn vào vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại Trạm Y tế xã, nhưng gia đình không đưa đi vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau đó, trẻ suy kiệt và tử vong vào lúc 4h sáng ngày 9/3.

Các trường hợp sốt phát ban nghi liên quan đến sởi

Xét trên các thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan liên quan, Cục Phòng bệnh nhận định trong thời gian qua, trên địa bàn một số xã huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ghi nhận rải rác các trường hợp sốt và phát ban, đây có khả năng rất cao liên quan đến bệnh sởi, do trước đó đã có nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi, trong bối cảnh số ca mắc sởi trên toàn quốc có xu hướng gia tăng cục bộ tại một số địa phương trong thời gian qua. Đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại nhà, qua điều tra sơ bộ các trường hợp này không có mối liên quan dịch tễ với nhau; đây là trường hợp bị bệnh đã được vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên các gia đình không đưa trẻ đi điều trị.

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang đã và đang triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc do huyện Nam Trà My là huyện miền núi cao, chủ yếu là người đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân ở phân tán ở các vùng núi cao, điều kiện đi lại khó khăn, người dân vẫn tồn dư phong tập lạc hậu (cúng bái khi ốm đau); việc tiêm chủng và chăm sóc y tế đối với các xã trên địa bàn là thách thức với ngành y tế trong nhiều năm qua.

Trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 nhiều trẻ đã không được tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi; đồng thời việc thiếu vaccine nhiều tháng trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên địa bàn, tạo khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng. Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh mới được triển khai trong tháng 3/2025, hiện huyện Nam Trà My tiêm được gần 50%.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Cục Phòng bệnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang triển khai chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung:

Yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn khẩn trương điều tra, xác minh, lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc gần, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới tại cộng đồng và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Tổ chức tốt thu dung tất cả các trường hợp mắc bệnh, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền vận động người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh.

Báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ, phối hợp chính quyền địa phương để vận động các gia đình đưa các cháu đến cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

Báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) trước ngày 11/3/2025 về các trường hợp mắc bệnh, trường hợp tử vong, kết quả tiêm vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã triển khai trên địa bàn.

Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm xác định sớm nhất có thể tác nhân gây bệnh, điều tra, xác minh, phân tích, đánh giá tình hình và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, kịp thời.