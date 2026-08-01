1001 biểu cảm của HLV Kim Sang-sik trận Việt Nam hoà thất vọng Singapore: Từ căng thẳng, lo lắng đến tức giận

Trọn vẹn những cảm xúc của HLV Kim Sang-sik bên ngoài đường điên trận Việt Nam hoà 0-0 Singapore thuộc ASEAN Cup 2026 tối 31/7.
Trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026 phơi bày sự bế tắc của hàng công đội tuyển Việt Nam khiến HLV Kim Sang-sik bên ngoài đường biên lộ rõ sự không hài lòng
Trong suốt cả trận đấu ông Kim dường như đều đứng chỉ đạo ngoài đường biên
Ông phản ứng theo từng pha bóng của các cầu thủ trên sân
Đội tuyển Việt Nam tung ra 22 cú sút nhưng lại không ghi nổi bàn nào
Ông Kim lộ rõ sự thất vọng, bên ngoài đường biên ông từ hồi hộp, lo lắng đến căng thẳng
Ông Kim chỉ đạo cực nhiệt huyết. Dù làm chủ cuộc chơi và liên tục vây hãm khung thành đối phương, các chân sút áo đỏ lại tỏ ra vô duyên trước mảnh lưới Singapore
Tuy nhiên, ở trận đấu này những quyết định thay người khó hiểu từ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng gây tranh cãi, từ việc rút Đình Bắc ra phút 41 đến những phút cuối trận
Màn tranh cãi còn diễn ra ở phút 90+3. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, ông mới tung Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào thay Quang Hải cùng Văn Hậu
Ông Kim có tranh cãi với trọng tài thứ 4
Tự đưa mình vào thế khó sau trận hòa trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam không còn đường lùi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách đầy sóng gió trước Indonesia tại Bogor vào ngày 3-8 tới nếu muốn tự quyết tấm vé vào bán kết
Tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn
Hàng công với dàn cầu thủ nhập tịch vô duyên với bàn thắng
Ngay sau trận đấu này tuyển Việt Nam buộc phải sốc dậy tinh thần để hướng đến trận gặp Indonesia trên sân khách vào ngày 3/8