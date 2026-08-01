1001 biểu cảm của HLV Kim Sang-sik trận Việt Nam hoà thất vọng Singapore: Từ căng thẳng, lo lắng đến tức giận

Tự đưa mình vào thế khó sau trận hòa trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam không còn đường lùi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách đầy sóng gió trước Indonesia tại Bogor vào ngày 3-8 tới nếu muốn tự quyết tấm vé vào bán kết