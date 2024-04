10 thực phẩm là "thuốc chống ung thư tự nhiên", vào bếp tìm là thấy, chợ Việt có tất cả, giá lại rẻ bèo

Amy Kimberlain, chuyên gia dinh dưỡng và nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Miami (Hoa Kỳ), người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, cho biết: Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư.



Mặc dù không có loại thực phẩm nào có thể bảo vệ 100% khỏi bất kỳ loại ung thư nào, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng danh sách thực phẩm chống ung thư sẽ nghiêng nhiều về thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (Hoa Kỳ) cũng khuyến nghị tránh ăn thịt chế biến sẵn theo chế độ ăn dựa trên thực vật.

Để ngăn ngừa ung thư bằng chế độ ăn kiêng, Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị mô hình ăn uống tập trung vào thực vật, với các thực phẩm thực vật như rau, các loại đậu và ngũ cốc chiếm khoảng 2/3 khẩu phần ăn của bạn. Chế độ ăn kiêng cũng có thể bao gồm một lượng vừa phải thực phẩm có nguồn gốc động vật, miễn là chúng không quá 1/3 mỗi bữa ăn.

Kimberlain khuyến nghị nên ăn năm khẩu phần thực phẩm thực vật trở lên mỗi ngày và tiêu thụ 30 gam chất xơ mỗi ngày. Bạn nên bao gồm một hoặc sự kết hợp của trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau không chứa tinh bột trong mỗi bữa ăn.

Cô nói: "Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào".

10 thực phẩm chống ung thư

Dưới đây là 10 loại thực phẩm có tác dụng chống ung thư:



Quả mọng

Kimberlain cho biết, quả Acai, quả việt quất, quả mâm xôi, quả nam việt quất, dâu tây... tuy nhỏ nhưng chứa nhiều dinh dưỡng.

Cô nói: Điều quan trọng là phải ăn nhiều loại quả mọng vì mỗi loại quả mọng có nhiều loại hợp chất bảo vệ khác nhau. Ví dụ, dâu tây chứa nhiều vitamin C, trong khi quả mâm xôi (cũng chứa một lượng vitamin C lành mạnh) có nhiều vitamin K.

Quả mọng cũng là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, có thể giúp ngăn ngừa táo bón.



Bông cải xanh và các loại rau họ cải khác

Bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có chứa carotenoids, là chất chống oxy hóa mà nghiên cứu cho thấy bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bệnh tật do các gốc tự do gây ra. Các loại rau họ cải cũng có lượng vitamin C lành mạnh, giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi các gốc tự do. Những loại rau này còn chứa glucosinolates, hợp chất tự nhiên giúp ức chế enzyme ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm.

Các loại rau họ cải bao gồm: Bông cải xanh, cải Brucxen, bắp cải, cải cầu vồng, súp lơ, củ cải...

Cà phê

Maxine Smith, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, cho biết cà phê buổi sáng không chỉ giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng mà còn có thể giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư. Đặc biệt, cà phê có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư gan bằng cách giảm viêm và tổn thương tế bào gan.

Nghiên cứu được công bố vào năm 2020 trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy 16 nghiên cứu khác nhau, bao gồm 8 phân tích tổng hợp, "ủng hộ mối liên hệ nghịch đảo giữa cà phê và nguy cơ ung thư". Các phân tích tổng hợp đều kết luận một cách nhất quán rằng việc tăng tiêu thụ cà phê thêm một tách mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 15% đến 20% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan.

Cây thì là

Thêm gia vị thì là vào thức ăn của bạn không chỉ có thể làm cho nó ngon hơn mà còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu cho thấy thymoquinone, thành phần có nhiều nhất trong dầu hạt thì là đen, có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn có thể giúp ngăn ngừa ung thư, Julia S. Marnadi, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Trung tâm Y tế Đại học Washington ở Seattle (Hoa Kỳ), cho biết.

Nghiên cứu được công bố vào tháng 5/2022 trên Sage Journals cho thấy thymoquinone và curcumin có liên quan đến việc tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Curcumin là hoạt chất có trong nghệ, là một loại gia vị riêng biệt. Nghệ là một loại gia vị có màu vàng mù tạt thường được sử dụng trong món cà ri vàng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những phát hiện này cho thấy thymoquinone và curcumin có thể mang lại "lợi ích chống ung thư đầy hứa hẹn đối với bệnh ung thư vú".

Tỏi

Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2019 trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng Châu Á - Thái Bình Dương, tiêu thụ tỏi và các loại rau họ hành khác có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư ở cả nam và nữ.

Ngoài tỏi, rau họ hành bao gồm: Tỏi tây, hành củ và hành lá.

Các loại đậu

Kimberlain cho biết, nhiều chất xơ, protein nạc, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, các loại đậu là những thực phẩm chống ung thư tốt.

Nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu chất xơ làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Những thực phẩm như vậy còn giúp giảm nguy cơ béo phì, một yếu tố nguy cơ gây ung thư.

Nấm

Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition năm 2021, việc tiêu thụ nấm có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 17 nghiên cứu từ năm 1966 đến năm 2020, nấm có chứa chất chống oxy hóa, ergothioneine, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương liên quan.

Dầu oliu

Theo một phân tích tổng hợp lớn được công bố trên PLoS One, một tạp chí khoa học, tiêu thụ dầu ô liu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu viết: "Tiêu thụ dầu ô liu dường như có tác dụng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư".

Cà chua

Kimberlain cho biết loại quả này có chứa lycopene, một loại caroten được chứng minh là có tác dụng chống ung thư và là chất mang lại màu đỏ cho cà chua. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải nấu chín cà chua để giải phóng lycopene và cơ thể có thể sử dụng.

Các loại ngũ cốc

Một phân tích tổng hợp lớn được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Chất dinh dưỡng (Hoa Kỳ) cho thấy rằng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Thực phẩm có ngũ cốc nguyên hạt bao gồm: Yến mạch, bánh mì nguyên cám, quinoa.

Nguồn và ảnh: U.S. News & World Report