10 thực phẩm chống lão hóa da hiệu quả nhất được các chuyên gia Nhật bình chọn

Lão hóa làn da, nhất là lão hóa sớm không chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình, tâm lý mà còn gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Ví dụ như gây khó chịu, nhạy cảm trong sinh hoạt hàng ngày, hay da dễ bị tổn thương và mắc các bệnh da liễu, thậm chí còn làm tăng nguy cơ hình thành các khối u…

Mặc dù không thể ngăn chặn quá trình lão hóa theo tuổi tác, nhưng các chuyên gia sức khỏe cho rằng chúng ta có thể can thiệp để chống lại lão hóa bằng cách làm chậm và giảm thiểu tác động của nó. Đó là lý do rất nhiều người dù có tuổi nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, làn da khỏe và đẹp. Và một trong những cách can thiệp có hiệu quả tới quá trình lão hóa da là chế độ ăn uống.

Cách chúng ta ăn uống có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ lão hóa da (Ảnh minh họa)

Với chủ đề này, tạp chí nổi tiếng Nhật Bản Phụ nữ Seven (女性Seven) đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với sự tham gia của 10 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực (chủ yếu là Dinh dưỡng và Da liễu). Kết quả, các chuyên gia đã bỏ phiếu để bình chọn ra top 10 thực phẩm tốt nhất để chống lại lão hóa da theo thứ tự sau đây:

1. Hàu

Lý do mà hàu đứng đầu danh sách này là vì chúng rất giàu kẽm. Trong khi đó, bác sĩ da liễu Kawami Kaori giải thích: “Kẽm có tác dụng rất lớn trong việc giảm tiết dầu trên da và hạn chế viêm nhiễm - các nguyên nhân chủ yếu gây ra mụn. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra collagen giúp cho bạn có một làn da căng mịn, trắng sáng và khỏe mạnh hơn”.

Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kanemaru nói thêm: “Nếu không đủ kẽm, tình trạng da sẽ không tốt. Bởi chất này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động của DNA và protein, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Nên nếu kẽm không được hấp thụ đủ có thể gây ra các bất thường về da, rụng tóc, giảm khả năng miễn dịch và nhiều vấn đề sức khỏe khác”.

2. Trứng

Tiến sĩ Yuko Tanaka, giám đốc Bệnh viện Tanaka (Tokyo, Nhật Bản) cho biết: “Trứng chứa sắt giúp cải thiện làn da, kẽm thúc đẩy tái tạo tế bào. Chưa kể, trứng còn giàu protein chất lượng cao và chứa phức hợp vitamin B giúp làm trơn tru quá trình trao đổi chất, tái tạo da rất tốt. Vitamin A, lutein, acid béo giúp da trở nên mềm mịn, chống lại sự oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da”.

Trứng luôn nằm trong danh sách thực phẩm chống lão hóa của người Nhật (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chiho Ui (hiện đang làm chủ một phòng khám da liễu) thì phân tích thêm rằng: “Protein chất lượng cao là chất không thể thiếu để cấu tạo nên làn da và nó có trong trứng. Trứng còn chứa cysteine ​​(một trong những axit amin), chất này không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da và giúp ức chế hắc tố melanin, tránh hình thành đốm đen, tàn nhang, nám trên da”.

3. Gan heo

Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki nói: “Các loại gan động vật không chỉ giàu vitamin A, có thể duy trì sức khỏe của da mà còn giàu chất sắt, có thể loại bỏ các loại oxy phản ứng do tia cực tím tạo ra. Trong các loại gan, gan lợn giàu protein, sắt hơn và hàm lượng chất béo thấp hơn. Đặc biệt đối với những phụ nữ thường xuyên thiếu sắt, việc dùng gan để bổ sung sắt còn có thể tăng cường vitamin A và cải thiện quá trình trao đổi chất của da”.

Gan heo còn giàu vitamin C, selen tốt cho da từ bên trong và tăng cường miễn dịch để da khỏe hơn. Lượng collagen dồi dào trong gan heo đem lại sự mịn màng, săn chắc cho da, ngăn ngừa nếp nhăn sớm trên da.

4. Rau củ màu vàng/cam

Các loại rau xanh rất tốt cho sức khỏe, mang lại lợi ích tới làn da nhưng nếu xét về làm chậm lão hóa da thì rau củ màu vàng/cam được các chuyên gia Nhật đánh giá cao hơn. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa có lợi cho da.

Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Akiko Matsuda chia sẻ rằng: “Các loại rau củ màu vàng/cam như bí ngô, cà rốt… rất giàu vitamin E có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tái tạo da. Chúng cũng chứa hợp chất Beta-carotene giúp duy trì sức khỏe làn da và ngăn ngừa thâm nám trên da. Bên cạnh đó, chúng có chất oxy hóa kháng viêm giảm nguy cơ ung thư da, vitamin C làm sáng da. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều sẽ gây chứng vàng da”.

5. Trái cây họ cam quýt

“Trái cây họ cam quýt rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ, còn có khả năng chống oxy hóa nên tốt cho quá trình làm chậm lão hóa da, phục hồi làn da. Đương nhiên, chúng còn cấp ẩm rất tốt và cung cấp nhiều dưỡng chất cho da” - Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kanemaru nói.

Ví dụ như bưởi hay chanh rất giàu vitamin C, có tác dụng ức chế tổng hợp melanin và thúc đẩy sản xuất collagen, làm đều màu da. Trái cây họ cam quý giàu axit citric giúp hạn chế mụn trứng cá trên da.

6. Bơ

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Xiaosheng Nishishima cho rằng bơ rất giàu vitamin B6. Chất dinh dưỡng này có liên quan đến hoạt động của các axit amin chuyển hóa và kẽm, giúp kiểm soát bã nhờn, ngăn ngừa da trở nên nhạy cảm và khó chịu, nổi mụn.

Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki bổ sung rằng: “Trong thành phần của quả bơ có chứa một lượng dầu từ nhiên có khả năng thấm sâu vào da để nuôi dưỡng, cấp nước cho làn da, từ đó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm. Không chỉ vậy, đặc tính dưỡng ẩm của quả bơ còn giúp bảo vệ làn da tránh khỏi những tác hại từ môi trường”.

7. Natto

Đây là món được làm từ những hạt đậu tương, lên men tự nhiên bằng lợi khuẩn Bacillus, ủ chín ở 40 độ C trong 24 tiếng.

Theo Giáo sư Kenji Tazawa tại Đại học Toyama (Toyama Nhật Bản): “Da đơn giản là tấm gương phản chiếu của ruột và việc ăn thực phẩm, có lợi cho đường ruột như natto sẽ giúp ích rất nhiều cho làn da. Khi chức năng đường ruột hoạt động trơn tru và quá trình trao đổi chất diễn ra tích cực, làn da sẽ đàn hồi và sáng bóng, mịn và chậm lão hóa. Chưa kể natto tốt cho mạch máu và điều này ảnh hưởng tích cực tới da. Bản thân natto còn có elastin và isoflavones giúp da đàn hồi, căng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông, điều chỉnh nội tiết tố và chống oxy hóa”.

8. Cà chua

Bác sĩ da liễu Yuuki Kiryu nói: “Cà chua rất giàu vitamin C chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ nếp nhăn và đốm đen trên da. Đồng thời, vitamin C cùng hàm lượng nước trong cà chua còn có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, từ đó giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da.

Cà chua có thể giúp bảo vệ khỏi tia UV và giảm nguy cơ bị cháy nắng nhờ hàm lượng carotenoid cao, một thành phần của lycopene. Chất này cũng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư da”.

9. Hạnh nhân

Giáo sư Kenji Tazawa đã chỉ ra rằng các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân rất tốt để chống lão hóa da.

Nhắc tới các loại hạt tốt cho da và tóc thì không thể thiếu hạnh nhân (Ảnh minh họa)

“Loại hạt này giàu các chất chống oxy hóa, giúp thải các độc tố ra khỏi làn da. Hạt hạnh nhân còn chứa rất nhiều mangan giúp thúc đẩy việc sản xuất collagen. Nó cũng giàu alpha-tocopherol, thành phần chính của vitamin E giúp dưỡng da căng bóng, chống oxy hóa” - Erika Kanemaru nói.

10. Cá hồi

Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kanemaru giải thích: “Cá hồi không chỉ giàu axit béo Omega-3 như DHA và EPA có tác dụng thúc đẩy lưu lượng máu mà còn chứa astaxanthin có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp làm đẹp da từ bên trong”.

Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Yuri Furuichi tại Phòng khám đa khoa Ueno Geekimae (Tokyo, Nhật Bản) thì nhấn mạnh vào hàm lượng omega-3 của cá hồi giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím, kháng viêm, giảm mụn. Ông nói thêm: “Loại cá này giàu protein, vitamin D và kích thích sản xuất collagen giúp da khỏe mạnh, đàn hồi tốt, chậm lão hóa hơn”.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Top Beauty