Không chỉ nổi tiếng với dòng phim tâm lý gia đình hay melodrama lấy nước mắt, điện ảnh Hàn Quốc còn có một thế mạnh đáng gờm: phim hài "cười mà thấm". Những tác phẩm dưới đây không chỉ khiến bạn bật cười thành tiếng mà còn khiến bạn bật… Google để tra ngay dàn cast vì quá duyên dáng!

Dưới đây là 10 bộ phim hài Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại, theo tổng hợp từ IMDb, Rotten Tomatoes và các fan cứng của K-movie.

1. Extreme Job - Nghề siêu khó (2019)

Khi đội cảnh sát quyết định… mở tiệm gà rán để điều tra ma túy

Một nhóm điều tra tội phạm mở tiệm gà rán để làm bình phong theo dõi băng đảng ma túy. Ngờ đâu, món gà rán "tình cờ ngon quá đáng" khiến quán nổi như cồn. Khổ nỗi, khách cứ kéo đến nườm nượp, còn tội phạm thì... chẳng thấy đâu!

Đạo diễn Lee Byeong Heon đã biến một kịch bản tưởng như "hài nhảm" thành bom tấn có doanh thu cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Diễn xuất duyên dáng của Ryu Seung Ryong, Lee Hanee và Jin Sun Kyu đã tạo nên những cú "bẻ cua" hài hước mà vẫn hợp lý đến bất ngờ.

Fun fact: Bộ phim từng được Hollywood mua bản quyền remake.

2. Midnight Runners - Cảnh sát tập sự (2017)

Hai sinh viên cảnh sát ngây ngô, nghĩa khí và cực kỳ… lắm chuyện

Park Seo Joon và Kang Ha Neul hóa thân thành đôi bạn học viện cảnh sát, chứng kiến vụ bắt cóc lúc… chạy bộ đêm. Thay vì báo cáo cấp trên như người lớn, hai thanh niên quyết định "tự xử" theo phong cách siêu non tay – nhưng cũng siêu dũng cảm.

Bộ phim là sự pha trộn hoàn hảo giữa tình bạn, hành động và hài kịch học đường, khiến người xem vừa ôm bụng cười vừa muốn làm bạn với hai chàng ngốc này.

Fun fact: Park Seo Joon và Kang Ha Neul đã luyện tập thể lực thật cho vai diễn, chạy thật, đổ mồ hôi thật!

3. Veteran - Chạy đâu cho thoát (2015)

Hài hước kiểu "chọc vào tổ ong" – khi cảnh sát đấu trí tài phiệt

Nếu bạn thích kiểu hài "xỉa xói xã hội", Veteran chính là lựa chọn hoàn hảo. Hwang Jung Min vào vai cảnh sát nóng tính, truy đuổi tên tài phiệt hư hỏng Jo Tae Oh do Yoo Ah In thủ vai – một nhân vật "đáng ghét muốn đấm vào mặt".

Sự hài hước đến từ những pha đối đáp thông minh, nhịp phim nhanh như chớp, và một cái kết khiến người xem hả hê như vừa gỡ bỏ cục tức trong lòng.

4. Miss Granny - Ngoại già tuổi đôi mươi (2014)

Bà nội “hồi xuân" và màn comeback đỉnh cao ở tuổi đôi mươi

Một bà lão chụp ảnh thẻ và bỗng tỉnh dậy trong hình hài thiếu nữ. Thế là bà quyết định sống lại thời thanh xuân – với tư duy, giọng điệu của một cụ bà đích thực!

Shim Eun Kyung vào vai Mal Soon phiên bản trẻ, khiến khán giả không thể không yêu nhờ lối diễn linh hoạt, biểu cảm như hoạt hình. Bộ phim khiến bạn vừa cười khanh khách, vừa thấy cay cay nơi khóe mắt.

5. Scandal Makers - Ông ngoại tuổi 30 (2008)

Ông bố “trẻ trâu” bất ngờ phát hiện… mình có cháu ngoại

Cha Tae Hyun tiếp tục ghi điểm trong lòng khán giả với vai DJ nổi tiếng Nam Hyun Soo – người bất ngờ phải đối mặt với cô gái tự xưng là… con gái mình, kèm theo một nhóc tỳ gọi là… cháu ngoại.

Tình huống oái oăm + phản ứng chân thật + bản năng người cha trỗi dậy = combo cảm xúc đầy tiếng cười và nước mắt.

Fun fact: Đây là bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất Hàn Quốc năm 2008.

6. My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo (2001)

Cô nàng hung dữ và cậu trai cam chịu – cặp đôi huyền thoại

Jun Ji Hyun trong vai cô gái… không giống ai: Đánh bạn trai, say xỉn, viết kịch bản bi kịch, và bắt người yêu phải… đóng luôn. Bộ phim trở thành hiện tượng, mở đầu cho làn sóng phim hài lãng mạn kiểu Hàn suốt thập kỷ sau đó.

Fun fact: Cảnh "đi giày cho cô ấy khi cô ngủ" được xem là một trong những cảnh kinh điển nhất lịch sử điện ảnh Hàn.

7. Hello Ghost - Ma ơi chào mi (2010)

Khi bốn con ma cùng chung nhà với bạn, và bạn không thể đuổi ai đi

Sau một lần tự tử thất bại, Sang Man (Cha Tae Hyun – vẫn là ông hoàng của phim hài cảm động) nhìn thấy… bốn hồn ma. Họ đòi anh giúp thực hiện những nguyện vọng chưa hoàn thành. Dù ban đầu gây khó chịu, dần dần, mỗi hồn ma hé lộ một phần ký ức khiến khán giả… vỡ òa.

Phim là sự kết hợp giữa hài slapstick và nỗi buồn nhẹ nhàng, rất “đặc sản” Hàn Quốc.

Lưu ý nhỏ: Khán giả nên thủ sẵn khăn giấy cho đoạn cuối phim.

8. The Dude in Me - Đại ca hóa soái ca (2019)

Xã hội đen bị nhốt trong cơ thể học sinh cấp ba: Hài hước là ít, hỗn loạn là nhiều

Một tay gangster tỉnh dậy trong thân xác học sinh mập mạp. Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày "sống hai kiếp": Vừa phải học thi, vừa phải giữ đẳng cấp đại ca.

Phim gây bất ngờ vì không chỉ hài mà còn rất nhân văn: Người lớn học cách trưởng thành lại, và trẻ con học cách yêu chính mình.

Cảnh không thể quên: Khi đại ca Pan Soo tự nhìn vào gương, thấy mình… mặc đồng phục và đeo ba lô hồng.

9. Going by the Book (2007)

Bạn thử tưởng tượng: Cảnh sát diễn tập chống cướp nhưng… diễn quá thật

Một cảnh sát được giao đóng giả tên cướp để tập huấn an ninh ngân hàng. Ai ngờ anh ta quá "có tâm", khiến cả hệ thống phải chao đảo vì tưởng là… cướp thật.

Phim là màn đả kích châm biếm cực khéo về bộ máy hành chính máy móc, với lối diễn tỉnh rụi, càng nghiêm túc càng buồn cười.

Tình tiết ấn tượng: Cả thị trấn tụ tập xem livestream… tên cướp "thực tập".

10. Castaway on the Moon - Lạc giữa đảo hoang (2009)

Một mình trên đảo… ngay giữa thành phố

Một người đàn ông định tự tử nhưng mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ giữa sông Hàn. Không ai biết đến sự tồn tại của anh, trừ một cô gái sống cô lập, theo dõi anh qua… ống nhòm. Mối liên hệ kỳ lạ hình thành, giữa hai con người "lạc lõng" giữa thế giới.

Phim rất "weird" nhưng hay một cách sâu sắc. Bạn sẽ cười vì sự ngây thơ, rồi ngẫm về sự cô đơn mà ai cũng từng trải qua.

Cảnh đỉnh cao: Khi nhân vật chính viết chữ HELP bằng mì gói sống.

Kết

10 bộ phim trên không chỉ cho bạn những trận cười thoải mái, mà còn chạm đến những tầng sâu của cảm xúc: Cô đơn, yêu thương, trưởng thành, chuộc lỗi. Đó là thứ hài hước không "rẻ", mà "giàu": Giàu ý nghĩa, giàu cảm xúc, giàu tính người.

Vậy, hôm nay bạn sẽ chọn gà rán undercover, cô gái dữ dằn, hay ma bốn hướng cùng nhà để bắt đầu chuyến du hành điện ảnh cười-ra-nước-mắt?