Dù đã phát sóng từ năm 1998, phim Sex and the City vẫn chưa ngừng khiến khán giả bất ngờ. Mới đây, một cảnh quay bị cắt từ mùa đầu tiên của loạt phim bất ngờ được tiết lộ, khiến cư dân mạng không khỏi sốc nặng. Theo lời kể từ chính ekip sản xuất phim Sex and the City, cảnh phim này từng mô tả một nhân vật nam có hành vi lạm dụng thú cưng – cụ thể là chú chó Golden Retriever của mình. Nội dung gây tranh cãi đến mức bị loại bỏ hoàn toàn khỏi kịch bản, không xuất hiện trong bất kỳ bản phát hành chính thức nào của phim Sex and the City suốt 27 năm qua.

Cảnh bị cắt trong phim Sex and the City đến biên kịch cũng phải ghê rợn

Tiết lộ gây chấn động này đến từ nhà sản xuất – biên kịch Darren Star, người sáng tạo ra bộ phim Sex and the City. Trong một lần chia sẻ lại các chi tiết hậu trường chưa từng công bố, ông cho biết ở mùa 1, phim từng có một phân cảnh nơi nhân vật Charlotte đến chơi nhà bạn trai mới. Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng khi Charlotte rời khỏi phòng một lát rồi quay lại, cô phát hiện anh chàng đang có hành vi tồi tệ với chú chó cưng.

Biên kịch và nữ chính của phim Sex and the City

Nhà sản xuất – biên kịch Amy B. Harris, người cũng là cây bút gắn bó với nhiều mùa phim, thì phản ứng dữ dội hơn. Bà thừa nhận mình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm cảnh phim ấy được thực hiện: “Thật kinh hoàng khi chúng tôi đã quay cảnh đó. Tôi không thể tin được là chúng tôi thậm chí từng nghĩ tới nó.”

Ngay sau khi quay xong, cả ekip đã ngồi lại và nhanh chóng thống nhất rằng cảnh này không thể đưa lên sóng. Nó không chỉ gây phản cảm, mà còn đi ngược hoàn toàn với tinh thần của phim Sex and the City – một tác phẩm vốn nổi tiếng vì sự thẳng thắn, nhưng vẫn đề cao sự tinh tế và thông minh trong cách kể chuyện. “Đó không phải là điều mà phim Sex and the City nên nói tới,” Harris khẳng định.

Fan sốc toàn tập vì góc tối chưa từng hé lộ của phim Sex and the City

Dù không bị đưa vào bản chính thức, nhưng việc cảnh phim này từng tồn tại – thậm chí đã được quay đầy đủ – vẫn khiến người hâm mộ lâu năm của loạt phim Sex and the City phải sốc nặng. Nhiều người cho rằng, nếu cảnh này xuất hiện trên truyền hình, chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phản đối dữ dội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của series. “Chuyện này đi quá xa. Rất may là họ đã kịp dừng lại,” một tài khoản viết trên mạng xã hội sau khi thông tin được lan truyền.

Phim Sex and the City có nhiều cảnh nhạy cảm nhưng không phản cảm

Không ít khán giả cũng bày tỏ sự khó hiểu, không biết bằng cách nào một ý tưởng như vậy lại vượt qua được các vòng duyệt kịch bản ban đầu. Thậm chí, việc ekip từng nghĩ đó có thể là một tình huống hài hước khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn nội dung ở Hollywood thời kỳ cuối thập niên 90. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho thấy quá trình sáng tạo đôi khi phải đi đến tận giới hạn – để rồi hiểu rằng điều gì là không thể chấp nhận được.

Amy B. Harris thừa nhận đây là một “sai lầm tập thể” nhưng cũng là một bài học đắt giá. “Chúng tôi đã phạm sai lầm, và chúng tôi học được từ sai lầm đó,” bà nói.

Gần ba thập kỷ sau, phim Sex and the City vẫn được xem là tượng đài truyền hình với những giá trị vượt thời gian về nữ quyền, tình yêu, tình bạn và sự độc lập. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, đôi khi vẫn có những góc khuất mà mãi đến tận hôm nay, khán giả mới được biết đến – và thở phào vì chúng đã bị giấu nhẹm từ rất lâu rồi.