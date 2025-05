Lee Yeon Hee sinh năm 1988 tại tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí khi mới 14 tuổi, sau khi chiến thắng cuộc thi tuyển chọn của SM Entertainment – công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Từ khi còn rất trẻ, cô đã được chú ý nhờ vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, gương mặt thanh tú và khí chất điện ảnh hiếm có.

Từ "tình đầu" của Hyun Bin đến "Hoa hậu Hàn Quốc"

Ban đầu, Lee Yeon Hee xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc của các nghệ sĩ nhà SM như TVXQ, Shinhwa, Moon Hee Jun… và dần khẳng định tên tuổi qua những vai diễn phụ. Nhưng phải đến bộ phim điện ảnh "A Millionaire’s First Love" - "Tình đầu của triệu phú" (2006), cái tên Lee Yeon Hee mới thực sự trở thành hiện tượng.

Trong bộ phim này, cô vào vai Eun Hwan – một cô gái nghèo nhưng luôn tươi cười dù mắc bệnh hiểm nghèo. Đóng cặp cùng Hyun Bin, Yeon Hee thể hiện được trọn vẹn vẻ mong manh, thuần khiết và ngây thơ đến nao lòng. Ánh mắt trong veo, nụ cười nhẹ và làn da không tì vết đã khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc mới của điện ảnh Hàn thời điểm đó.

Lee Yeon Hee là "tình đầu" của Hyun Bin

Vai diễn này giúp cô nhận được danh xưng “Tình đầu quốc dân”, một biểu tượng được yêu mến bởi cả khán giả trẻ lẫn thế hệ lớn tuổi. Tuy nhiên, sự nổi tiếng sớm cũng đi kèm với áp lực lớn về kỹ năng.

Sau bước đệm thành công, Lee Yeon Hee tiếp tục thử sức với phim truyền hình dài tập “East of Eden” - "Phía Đông vườn địa đàng" (2008). Tuy nhiên, đây lại là một cú vấp đáng tiếc trong sự nghiệp. Dù vào vai nữ chính, cô bị đánh giá là non nớt, thiếu chiều sâu và biểu cảm nghèo nàn so với các diễn viên kỳ cựu trong phim.

Sự chênh lệch rõ rệt khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích suốt một thời gian dài. Nhiều người cho rằng cô chỉ là “bình hoa di động” được lăng xê bởi SM. Đây là giai đoạn mà chính bản thân Lee Yeon Hee từng thừa nhận cô đã nghĩ đến việc bỏ nghề.

Lee Yeon Hee bị chỉ trích trong phim "Phía Đông vườn địa đàng"

Sau một thời gian dài trau dồi, năm 2013, Lee Yeon Hee trở lại đầy ngoạn mục trong bộ phim “Miss Korea”, vào vai Oh Ji Young – một nhân viên thang máy cố gắng trở thành Hoa hậu Hàn Quốc trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Nhân vật này đòi hỏi sự biến hóa đa dạng từ vẻ đẹp đời thường đến thần thái sắc sảo, quyến rũ của một hoa hậu.

Cô đã khiến người xem ngỡ ngàng vì sự tiến bộ vượt bậc. Từ biểu cảm ánh mắt đến chất giọng, ngôn ngữ cơ thể, cô cho thấy mình không còn là cô bé ngơ ngác năm nào. Miss Korea được xem là bước ngoặt thực sự – nơi khán giả bắt đầu nhìn nhận cô như một diễn viên có năng lực, chứ không chỉ là một mỹ nhân.

Cô gắn với danh xưng "Hoa hậu Hàn Quốc" từ bộ phim cùng tên

Năm 2020, Lee Yeon Hee góp mặt trong bộ phim trinh thám – siêu nhiên “The Game: Towards Zero” với vai nữ cảnh sát Joon Young. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy cô xuất hiện với vẻ ngoài cứng cáp, mạnh mẽ và lạnh lùng. Không còn là “nữ thần thanh xuân”, Yeon Hee đã thực sự trưởng thành.

Trong vai một điều tra viên, cô không còn dựa vào nhan sắc mà thể hiện được sự bản lĩnh, cứng rắn qua ánh mắt và thần thái. Nhiều nhà phê bình nhận định, đây là vai diễn “giải thoát” hình ảnh của cô khỏi những vai mong manh, yếu đuối.

Đời tư kín đáo, kết hôn với người ngoài ngành

Khác với nhiều diễn viên nổi tiếng cùng thời, Lee Yeon Hee gần như không vướng scandal. Cuộc sống riêng tư của cô luôn được giữ kín đáo. Tuy nhiên, chính điều này khiến công chúng càng tò mò và dành cho cô sự tôn trọng nhất định.

Vào tháng 6 năm 2020, nữ diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, không phô trương – thể hiện đúng bản chất sống nội tâm và giản dị của cô. Thông tin về chồng cô hầu như không được tiết lộ, càng khiến khán giả thêm ngưỡng mộ vì cách cô bảo vệ hạnh phúc riêng.

Năm 2024, Lee Yeon Hee chào đón con gái đầu lòng. Trong giai đoạn mang thai và sinh con, cô gần như không xuất hiện trước truyền thông. Nhưng sau đó, cô bất ngờ trở lại show thực tế “Omniscient Interfering View”, chia sẻ nhẹ nhàng về hành trình làm mẹ – khiến nhiều khán giả cảm động và thêm yêu quý cô ở một vai trò mới.

Hiện tại: Vẻ đẹp viên mãn và hành trình chọn lọc

Ở tuổi 37, Lee Yeon Hee vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết và đầy khí chất. Nhiều người nhận xét cô như “không già đi”, thậm chí còn mặn mà hơn thời đỉnh cao nhan sắc.

Trên mạng xã hội, cô không đăng tải thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ xuýt xoa. Đặc biệt, sau khi sinh con chỉ vài tháng, cô đã xuất hiện với vóc dáng thanh thoát, gương mặt rạng rỡ, phong thái điềm tĩnh và trưởng thành – đúng hình ảnh một người phụ nữ đã trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển lớn của cuộc đời.

Hiện tại, Lee Yeon Hee không chạy theo các dự án ồn ào, mà chọn những vai diễn có chiều sâu. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia vở kịch Flower’s Secret – đánh dấu lần đầu xuất hiện trên sân khấu kịch chuyên nghiệp. Điều này cho thấy cô không ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, dù đã có tên tuổi.

Nhan sắc thanh thuần tuổi 37 của Lee Yeon Hee

Dù không còn ở thời kỳ “đỉnh cao”, Lee Yeon Hee vẫn được yêu mến bởi tài năng được tôi luyện, thái độ làm nghề chuyên nghiệp và cuộc sống đời thường truyền cảm hứng. Trong một phỏng vấn gần đây, cô chia sẻ: “Tôi không còn muốn chứng tỏ mình nữa. Tôi chỉ muốn sống đúng với vai trò – diễn viên, mẹ, và chính tôi”.