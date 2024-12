Theo Osen, ngày 19/12, bộ phim điện ảnh Harbin (Cáp Nhĩ Tân) có buổi chiếu dành cho khán giả VIP với sự tham gia của dàn diễn viên trong phim và khách mời đặc biệt Son Ye Jin. Nữ diễn viên tới cổ vũ cho ông xã Hyun Bin, người đã dốc sức giảm cân và dành nhiều tâm huyết cho bộ phim. Đây là lần đầu tiên Son Ye Jin xuất hiện tại một buổi họp báo của ông xã Hyun Bin.

Son Ye Jin tới ủng hộ ông xã Hyun Bin ra mắt phim điện ảnh mới.

Trên sân khấu, Son Ye Jin ngượng ngùng cổ vũ: "Chồng ơi, cố lên!" khiến toàn bộ khán giả ồ lên thích thú. Biểu cảm đáng yêu và sự dễ thương của Son Ye Jin chinh phục tất cả khán giả. Cô còn liên tục bắn tim, làm biểu tượng của bộ phim, giơ cao poster để ủng hộ ông xã. Hyun Bin cũng bày tỏ sự biết ơn đối với vợ vì đã dành thời gian tới buổi quảng bá bộ phim. Nam diễn viên thú nhận: "Tinh thần của tôi gặp nhiều khó khăn trong thời gian quay phim. Có lẽ vợ tôi cũng rất cô đơn".

Son Ye Jin cổ vũ "chồng yêu" Hyun Bin tại sự kiện

Nữ diễn viên liên tục thể hiện cử chỉ dễ thương, gọi Hyun Bin với tên thân mật để cổ vũ chồng.

Son Ye Jin xuất hiện đơn giản thanh lịch nhưng bừng sáng visual.

Nữ diễn viên liên tục cười đùa.

Hyun Bin chia sẻ vợ luôn động viên và tạo niềm tin cho nam diễn viên, giúp anh có thêm sức mạnh để hoàn thành công việc. Trước đó, nam diễn viên còn tham gia show giải trí, điều mà anh không làm trong suốt 13 năm để quảng bá cho tác phẩm mới Harbin.

Netizen đổ gục trước sự dễ thương của Son Ye Jin và tình cảm hai diễn viên dành cho nhau: - Kiểu người như Son Ye Jin sao mà đáng yêu ghê vậy trời, kiểu phụ nữ thành công từng trải nhưng vẫn tinh nghịch và luôn năng lượng còn ngoại giao siêu tốt nữa. Thì ra dáng vẻ người phụ nữ hạnh phúc viên mãn là như cô ấy hiện giờ. - Son Ye Jin xinh yêu thật sự, bảo sao anh Hyun Bin không mê. - Cặp đôi này cảm thấy mối quan hệ ngày càng ổn định nên thoải mái công khai hơn. - Chị Son Ye Jin xinh quá, hai anh chị hạnh phúc như thế này mãi nhé! - Đáng yêu cả đôi vậy trời! - Quá trời đáng yêu!

Harbin (Cáp Nhĩ Tân) là bộ phim lấy bối cảnh những năm 1909, kể về hành trình lưu lạc của người quân nhân Ahn Jung Geun ở vùng đất Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) cùng những người đồng đội của mình. Họ cùng nhau trải qua những cuộc đấu tranh sinh tử để chống lại sự xâm lược của Nhật, giành lại độc lập cho quê hương.

Hyun Bin chính là người vào vai Ahn Jung Geun - một chiến sĩ yêu nước, bằng mọi giá đấu tranh giành độc lập tự do cho Hàn Quốc. Chính bởi yêu cầu của vai diễn - một con người ngoan cường, gai góc - Hyun Bin đã tích cực giảm cân, nuôi tóc, để râu, khiến cho bản thân trông giống với Ahn Jung Geun nhất có thể. Bởi lẽ đây là một nhân vật có thật, được xem là anh hùng dân tộc của người Hàn Quốc, việc xây dựng hình tượng nhân vật sao cho chân thực, chính xác là điều vô cùng quan trọng trong tác phẩm.

Hyun Bin hy sinh nhan sắc để tìm kiếm vai diễn đột phá.

Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Lee Dong Wook và Jeon Yeo Bin.

Được biết, ngoài Hyun Bin thì bộ phim Harbin còn có sự tham gia của 2 ngôi sao đình đám khác của màn ảnh Hàn Quốc là Lee Dong Wook và Jeon Yeo Bin. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Woo Min Ho, người đã tạo ra những bộ phim đình đám về doanh thu phòng vé như Inside Men (2015) và The Managers of Namsan (2020). Hiện tại Harbin là một trong số những dự án bom tấn của màn ảnh Hàn giai đoạn cuối 2024, hứa hẹn thu hút ít nhất hơn 7,5 triệu lượt xem tại rạp để đạt mức doanh thu hòa vốn so với chi phí sản xuất bỏ ra là khoảng 30 tỷ won.