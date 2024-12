Gia nhập làng giải trí từ năm 2001, với tư cách là một diễn viên nhưng sự nghiệp phim ảnh của Song Ji Hyo lại kém xa khi đặt lên bàn cân so sánh với các mỹ nhân cùng thời như Song Hye Kyo hay Son Ye Jin. Song, danh tiếng của mỹ nhân 8x lại không hề kém cạnh bởi tiếng vang lớn của chương trình truyền hình thực tế Running Man. Nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ của chương trình mà tên tuổi của “mợ Ngố” cũng bật lên và thoát khỏi tình cảnh chật vật trong giới giải trí.

Quay ngược thời gian về quá khứ, thời mới chập chững vào nghề, nữ diễn viên đã luôn tìm kiếm cơ hội nổi tiếng ở mọi kịch bản. Thực tế, Song Ji Hyo đã tìm thấy bước ngoặt của sự nghiệp khi cô đảm nhận vai phản diện trong siêu phẩm châu Á Goong vào năm 2006. Nhưng thay vì phát triển theo hình ảnh ngọc nữ trong sáng, thuần khiết, người đẹp bất ngờ gật đầu tham gia các bộ phim 18+ để thu hút sự chú ý.

Vẻ ngoài trong trẻo, xinh đẹp của Song Ji Hyo trong Goong

Năm 2007, Song Ji Hyo vào vai nữ chính Eun Sik trong Sex Is Zero 2 (tựa Việt: Tình Dục Là Chuyện Nhỏ). Phần 1 trước đó đã tạo được thành công lớn và trở thành phim ăn khách thứ 5 trong năm 2002 tại phòng vé xứ Hàn. Khi xem phim, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Song Ji Hyo tự tin thể hiện các phân cảnh táo bạo, lời thoại gây sốc. Chia sẻ về lý do tham gia tác phẩm 18+ này, Song Ji Hyo bày tỏ: “Tôi luôn bị ràng buộc bởi hình ảnh lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhiều người nhìn hình ảnh đó không có thiện cảm với tôi. Đó là lý do vì sao tôi tham gia phim Sex Is Zero 2. Tôi hy vọng phim có thể truyền tải một số hình ảnh thân thiện, ấm áp và ngọt ngào hơn. Vâng, bộ phim này có thể là một bộ phim hài tình dục, nhưng nhân vật của tôi Kyung Ah khá trẻ và ngây thơ, hình ảnh đó gần gũi hơn với con người thật của tôi”.

Song Ji Hyo trong Sex Is Zero 2

Nhưng đó chưa phải là giới hạn cuối cùng của mỹ nhân họ Song. Chỉ 2 năm, nữ diễn viên tiếp tục khiến người xem ngượng chín mặt với những phân cảnh “lăn giường” bỏng mắt với tài tử Jo In Sung trong A Frozen Flower. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết các cảnh nóng phải quay đi quay lại đến tận 40 lần nhằm mang đến những góc máy và biểu cảm chân thực nhất cho vai diễn. Cô cũng cho biết bản thân không quá chú trọng đến việc “cởi” nhiều hay ít: “Nhận lời tham gia phim, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải hở hay cởi bao nhiêu, điều đó không quan trọng. Với tôi, cảnh giường chiếu giúp khán giả hiểu hơn về sự phát triển tâm lý và cảm xúc nhân vật. Bên cạnh thể hiện hình thể, tôi luôn chú ý biểu cảm, nét mặt của mình”.

Cảnh nóng của người đẹp 8x trong A Frozen Flower bị chỉ trích

Tuy nhiên, màn hy sinh vì nghệ thuật của mỹ nhân Running Man lại không được lòng công chúng. Netizen lên án gay gắt vì cô bất chấp tất cả để nổi tiếng, hình tượng ngọc nữ, trong sáng mà cô theo đuổi trước đó cũng bị huỷ hoại. Vì những cảnh phim này mà Song Ji Hyo phải nhận gạch đá trong thời gian dài. Ở thời điểm hiện tại, dù đã liên tục lột xác và có những tác phẩm ghi dấu ấn từ truyền hình đến điện ảnh như The Witch's Diner, Intruder, Emergency Couple, song những hình ảnh 18+ trước đây vẫn được cộng đồng mạng lâu lâu “đào” lại nhằm chỉ trích quyết định táo bạo ngày ấy của nữ diễn viên.

Hiện tại, Song Ji Hyo vẫn chăm chỉ hoạt động ở cả hai mảng giải trí và diễn xuất. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi tứ tuần, nhưng nữ diễn viên vẫn gây sốt bởi visual xinh đẹp bất bại bởi thời gian. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tự do, thoải mái. Bên cạnh đó, đời tư của Song Ji Hyo cũng trở thành đề tài bán của dư luận khi cô vẫn tuyên bố độc thân, dù nhiều lần được “ship couple” với ca sĩ Kim Jong Kook.

Ở ngưỡng tuổi 43, Song Ji Hyo vẫn gây sốt vì nhan sắc không tuổi