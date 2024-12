Phim Sex is Zero là một trong những tác phẩm hài 18+ đình đám của điện ảnh xứ Hàn. Dù đã trải qua 22 năm nhưng tới nay, Sex is Zero vẫn được xem là một tượng đài khó thay thế.

Bên cạnh dàn diễn viên chính như: Ha Ji Won, Im Chang Jung, Song Ji Hyo... thì dàn diễn viên phụ cũng được chú ý. Một trong số đó phải kể đến là Lee Hwa Sun - người có phân cảnh cực nóng bỏng trong Sex is Zero 2. Nếu như các diễn viên khác thành danh, thì Lee Hwa Sun lại phải "ở ẩn" chỉ vì tác phẩm này.

Lee Hwa Sun có những cảnh nóng táo bạo trong phim "Sex is Zero 2"

Theo Lee Hwa Sun, sau những phân cảnh táo bạo trong Sex is Zero 2, rất nhiều người tìm tới cô. Tuy nhiên, không phải vì công việc, mà chỉ muốn "gạ gẫm" mời cô đi ăn, uống rượu. "Có những tin đồn kỳ lạ như 'cô ấy say xỉn và lang thang ở các câu lạc bộ'. Có người thậm chí đưa ra số tiền lên đến hàng chục triệu Won mỗi năm để tiếp cận tôi. Các kịch bản phim thì toàn yêu cầu cảnh quay hở hang. Vì vậy, tôi đã 'lặn mất tăm'. Tôi không đủ can đảm, chỉ muốn chạy trốn", Lee Hwa Sun chia sẻ trong chương trình talkshow với MC Kang Ho Dong vào năm 2020.

Thực tế, Lee Hwa Sun là một diễn viên tay ngang. Cô không bước chân vào ngành giải trí với vai trò diễn viên. Thay vào đó, mỹ nhân Sex is Zero được chú ý và chọn làm người mẫu nhờ chiều cao khủng 1m73 cùng vóc dáng gợi cảm.

Sau "Sex is Zero 2" Lee Hwa Sun thường xuyên nhận những lời "gạ gẫm" khiếm nhã

Sinh năm 1980, Lee Hwa Sun lớn lên trong một gia đình nề nếp và gia giáo với bố là một sĩ quan cảnh sát. Lee Hwa Sun tốt nghiệp khoa Kinh tế tại Đại Học Nữ Sinh Sookmyung - cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên dành cho phụ nữ ở Hàn Quốc. Người đẹp từng là bạn học chung lớp với "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori.

Năm 2000, Lee Hwa Sun giành giải Freesia tại Cuộc thi Siêu mẫu Hàn Quốc. Sau khi giành được giải thưởng người mẫu, Lee Hwa Sun lấn sân vào lĩnh vực truyền hình. Từ năm 2000 - 2020, Lee Hwa Sun đã đảm nhận nhân vật phụ trong 10 bộ phim truyền hình. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia 4 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, ấn tượng nhất vẫn là vai phụ trong phim Sex is Zero 2 (2007).

Lee Hwa Sun sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng gợi cảm

Thực tế, niềm đam mê của Lee Hwa Sun không phải làm diễn viên. Thay vào đó, người đẹp có sở thích đặc biệt với bộ môn đua xe. Sau thời gian luyện tập chăm chỉ, cô nàng đã trở thành một nữ tay đua chuyên nghiệp.

Từ năm 2004, Lee Hwa Sun bước vào lĩnh vực đua xe và ra mắt tại giải đấu chuyên nghiệp vào năm 2009 thông qua giải CJ Oh Superrace Championship. Người đẹp thuộc đội đua Korea Express Racing Team. Năm 2009, mỹ nhân sinh năm 1980 giành hạng 2 ở hạng mục 1600 của CJ Oh Superrace Championship. Tới năm 2016, cô đạt hạng 3 ở hạng GT-4 của CJ Korea Express Superrace Championship.

Lee Hwa Sun lựa chọn nghiệp đua xe chuyên nghiệp, thay vì diễn xuất

Hiện tại dù đã ngoài 40, nhưng Lee Hwa Sun vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên đường đua

Trong chương trình talkshow của MC Kang Ho Dong vào năm 2020, Lee Hwa Sun đã chia sẻ về việc chọn tập trung cho sự nghiệp đua xe, thay vì diễn xuất: "Tôi bắt đầu tham gia đua xe và đúng lúc đó, tôi đã có cơ hội ra mắt với tư cách là tay đua chuyên nghiệp. Tôi tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực thể thao này. Ở đó, không ai nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Mọi thứ ở đây đều dựa trên kết quả mà bản thân tôi nỗ lực đạt được".

Ngày 30 tháng 4 năm 2012, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Quảng bá Phòng chống Bạo lực Học đường bởi Sở Cảnh sát Gangdong, Seoul. Cùng với các đồng nghiệp xuất thân từ siêu mẫu, cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện thông qua tổ chức phi lợi nhuận Arumhoe. Tính đến năm 2016, cô đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch của tổ chức này. Hiện tại, Lee Hwa Sun vẫn tích cực theo đuổi các hoạt động từ thiện thông qua tổ chức Arumhoe. Trên trang cá nhân 11.000 follow, Lee Hwa Sun thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hoạt động hàng ngày của mình như: Đua xe, vẽ tranh, chơi golf, tụ tập bạn bè, du lịch...

Lee Hwa Sun giữ dáng bằng cách ăn uống khoa học và luyện tập thường xuyên

Người đẹp "Sex is Zero" có sở thích chơi golf với hội bạn