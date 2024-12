Không nổi đình đám ở thị trường quốc tế như When the Phone Rings nhưng bộ phim cổ trang The Tale of Lady Ok lại rất thành công ở quê nhà. Phim đứng top 2 trên BXH danh tiếng tuần thứ 2, tháng 12, chỉ theo sau đúng bom tấn Squid Game. Rating phim cũng rất ấn tượng dù liên tục bị hoãn chiếu do vấn đề chính trị ở Hàn Quốc.

Thành công của The Tale of Lady Ok phần lớn đến từ màn thể hiện đầy xuất sắc của Lim Ji Yeon. Đã khá nhiều năm, mỹ nhân họ Lim mới trở lại với tạo hình cổ trang và lần này tiếp tục được đánh giá rất cao. Nếu ở giai đoạn đầu phim, nhân vật của cô là một nô lệ nghèo khổ, tạo hình lam lũ, xấu xí thì hiện tại, Lim Ji Yeon lại hóa thân thành tiểu thư quyền quý.

Tuy nhân vật của cô chỉ giả dạng làm tiểu thư nhưng không thể phủ nhận việc Lim Ji Yeon thể hiện khí chất kiêu sa, sang chảnh, rất phù hợp với hình tượng cảnh vàng lá ngọc. Ở những phân cảnh mà nhân vật Goo Deok chưa kết hôn, Lim Ji Yeon lại toát ra dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được khí chất sang chảnh. Không ngoa khi nói Lim Ji Yeon chính là mỹ nhân cổ trang xinh đẹp nhất Hàn Quốc hiện tại, thậm chí còn thuộc top đầu BXH các mỹ nhân cổ trang của phim Hàn năm nay.

Không chỉ nhan sắc, Lim Ji Yeon còn nổi rần rần khắp các nền tảng MXH ở Hàn Quốc vì diễn xuất quá đỉnh của mình. Trong vai một nô lệ, vô tình trở thành tiểu thư quý tộc sau một vụ hỏa hoạn, nơi tiểu thư thật đã chết để cứu mạng cô, Lim Ji Yeon có màn biến hóa thực sự khôn lường, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của Goo Deok.

Người xem thương cho Goo Deok thời điểm sống cuộc đời khốn khổ lại càng lo lắng sợ Goo Deok sẽ bại lộ thân phận, mất đi cuộc sống hiện tại. So với những vai diễn có cá tính mạnh hoặc phản diện trước đây, Goo Deok mang đến một màu sắc rất mới ở Lim Ji Yeon, một Lim Ji Yeon vừa dịu dàng lại vừa tinh quái nhưng cũng rất quyến rũ.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thông qua các vở kịch sân khấu và phim ngắn trước khi tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng. Những năm đầu sự nghiệp, cô nổi tiếng với danh xưng nữ hoàng cảnh nóng bởi những cảnh phim táo bạo trong loạt phim như Vương Triều Dục Vọng, Ám Ảnh Ngoại Tình,... Những năm gần đây, sau bom tấn The Glory đóng cùng Song Hye Kyo, tên tuổi Lim Ji Yeon lên như diều gặp gió, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều đáng ngưỡng mộ.

Nguồn ảnh: tvN