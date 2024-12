Theo thông tin cung cấp với truyền thông trước đó, chiều ngày 16/12, nữ chính Go Hyun Jung sẽ cùng dàn cast sẽ tham dự họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới Namib. Trước 2 tiếng khi sự kiện chuẩn bị diễn ra, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố không thể tham dự. Đội ngũ sản xuất đã thông báo trong một tuyên bố chính thức: "Nữ diễn viên Go Hyun Jung sẽ không thể tham dự buổi giới thiệu sản xuất bộ phim truyền hình gốc Namib của Genie TV ngày hôm nay do sự cố bất khả kháng, sức khỏe của cô ấy đang ngày càng xấu đi”.

Đại diện của nữ diễn viên cũng cho biết hiện tại Go Hyun Jung đang ở trong phòng cấp cứu. Người này cho biết: “Theo lời khuyên của bác sĩ, ngay lúc này Go Hyun Jung cần nhất là sự nghỉ ngơi để sớm phục hồi thể trạng. Vì vậy, chúng tôi quyết định không tham gia buổi họp báo này". Về những nguồn tin nghi vấn Go Hyun Jung từng gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ trên trường quay, người đại diện từ chối cung cấp thông tin chi tiết cũng như tiết lộ tên căn bệnh mà nữ diễn viên đang mắc phải.

Go Hyun Jung vắng mắt tại buổi họp báo giới thiệu phim mới Namib

Thông tin Go Hyun Jung nhập viện cứu cấp và chưa rõ tình hình ra sao khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nhiều bài phỏng vấn mà Á hậu tự chia sẻ về tình trạng sức khoẻ hiện tại được netizen “đào” lại. Theo Nate, trong một chương trình giải trí Fairy Jae Hyung lên sóng vào tháng 01, Go Hyun Jung từng lo ngại về tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của mình. Go Hyun Jung cho biết: "Tôi cảm thấy đau bất thường nên đã đi kiểm tra sức khỏe, nhưng tình trạng rất nghiêm trọng". Nhớ lại quãng thời gian đáng sợ ấy, Go Hyun Jung trải lòng: “Căn bệnh tôi nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến hai bệnh viên hợp tác để tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra, vấn đề mới được phát hiện và tôi bắt đầu điều trị”.

Sau khi tiếp nhận điều trị, nữ diễn viên đã nghĩ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, mọi chuyện lại căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Hyun Jung nói tiếp: “Tôi đã ngã gục khi đang đi bộ trên đường. Mọi người có vẻ không để ý lắm, nên tôi đã gắng gượng nói 'làm ơn cứu tôi với'. Lúc đó, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những bước chân đang tiến lại gần. Tôi bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện, tôi đã được chẩn đoán kỹ lưỡng và điều trị đúng cách tại bệnh viện. Tôi ở lại bệnh viện một thời gian và sức khỏe đã hồi phục. Sức khỏe của tôi hiện đã được cải thiện rất nhiều, tôi thường xuyên đến bệnh viện và uống thuốc đều đặn”.

Thời điểm đó, việc nữ diễn viên xác nhận bản thân vẫn ổn như một lời trấn an tinh thần của người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay lúc này, thông tin nữ diễn viên nhập viện cấp cứu lại một lần nữa khiến công chúng lo lắng. Bên cạnh đó, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc nữ diễn viên khi nào quay trở lại phim trường Namib.

Nói thêm về Namib, trong phim Go Hyun Jung vào vai Kang Soo Hyun, người đứng sau thành công của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên cô lại bất ngờ phải đối mặt với cơn khủng hoảng khi bị sa thải khỏi chính công ty do mình thành lập. Soo Hyun quyết định phục thù bằng cách tìm kiếm một gương mặt trẻ để đào tạo thành siêu sao. Cô đã phát hiện ra Jin Woo (Ryeoun), một thực tập sinh thất bại cũng đã bị đuổi khỏi công ty với khoản nợ 200 triệu won. Hai người sẽ trở thành cặp bài trùng đấu tranh để tìm thấy hào quang xứng đáng cho mình.

Namib dự kiến lên sóng vào ngày 23/12 trên kênh ENA.