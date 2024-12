Vì "lý do đặc biệt" mà trong 2 tuần qua, The Tale of Lady Ok chỉ có thể lên sóng 1 tập/tuần, nhưng điều đó cũng chẳng thể "kìm hãm" sức hút vượt trội của bộ phim này. Theo Nielsen Korea, tập 4 đã tăng lên mức rating trung bình toàn quốc là 8,5%, tăng hơn gấp đôi so với tập 1 là 4.2%. Đồng thời, đây cũng là thành tích tốt nhất của bộ phim cho đến thời điểm hiện tại.

Điều bất ngờ là dù chưa thể đứng đầu tỉ suất người xem trong cùng khung giờ nhưng dự án của nhà đài JTBC mới là cái tên thống trị bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình và diễn viên được chú ý nhất tuần qua, vượt mặt cả When the Phone Rings - đối thủ đến từ nhà tvN đang oanh tạc khắp mọi mặt trận quốc tế.

Thống kê này được đưa ra bởi Good Data Corporation - đơn vị xác định thứ hạng mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và phương tiện truyền thông xã hội về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng. Theo đó, The Tale of Lady Ok không chỉ đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình đang gây sốt mà bộ đôi diễn viên chính Lim Ji Yeon và Choo Young Woo lần lượt vươn lên vị trí số 1 và số 2 ở BXH về diễn viên nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần.

The Tale of Lady Ok khá "chật vật" trong thời gian lên sóng khi liên tục phải thay đổi lịch chiếu dựa trên tình hình hiện tại của Hàn Quốc. Song, bộ phim ghi điểm với người xem bởi cốt truyện chỉn chu, hấp dẫn cùng với những diễn biến khó lường về thân phận thật của Goo Deok (Lim Ji Yeon). Cô là nô lệ bỏ trốn nhưng lại đóng giả làm tiểu thư quyền quý. Về phía Choo Young Woo, anh đảm nhận hai vai Cheon Seung Hwi và Sung Yoon Gyeom.



Ở những tập gần đây, Cheon Seung Hwi ngỡ ngàng nhìn người thương trở thành tân nương của Sung Yoon Gyeom, anh lặng lẽ rời đi khi nhìn thấy gương mặt tân lang lại giống hệt mình. Song, cả hai nhân vật này đều đang cố gắng bảo vệ cho an toàn của nữ chính Goo Deok. Dù lần đầu "song kiếm hợp bích" trên màn ảnh, nhưng chemistry giữa Lim Ji Yeon và Choo Young Woo lại ăn ý bất ngờ, khiến người xem đắm chìm vào mối tình tay ba còn nhiều uẩn khúc lẫn bí mật giữa họ.