Trong giai đoạn cuối năm 2024, màn ảnh Hàn sẽ có thêm một bộ phim lãng mạn cực đáng chờ đợi được lên sóng, đó là Check In Hanyang. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Bae In Hyuk và Kim Ji Eun.

Bae In Hyuk và Kim Ji Eun nên duyên trong phim Check In Hanyang.

Được biết, trong Check In Hanyang, Bae In Hyuk đảm nhận vai hoàng tử Lee Eun. Dù mang thân phận cao quý, thế nhưng Lee Eun lại che giấu danh tính để tới làm một thực tập sinh ở Yongcheonru, nhà khách lớn nhất Joseon. Chủ nhân của Yongcheonru - Cheon Bang Ju, muốn thao túng hoàng tộc và Lee Eun tới đây để tìm cách ngăn chặn việc đó. Trong những bức ảnh tĩnh được phát hành, Bae In Hyuk một lần nữa khiến hội chị em mê mệt trước visual cực phẩm của mình.

Ở phim Check In Hanyang, Bae In Hyuk hứa hẹn sẽ cùng viết nên một câu chuyện tình yêu đáng nhớ với Kim Ji Eun, người đảm nhận vai Hong Deok Soo. Hong Deok Soo vốn là một nữ nhân, nhưng cô đã cải nam trang để được học tập và làm việc tại Yongcheonru với mong muốn trong tương lai, mình sẽ được trọng dụng.

Màn kết hợp giữa Bae In Hyuk và Kim Ji Eun thực sự rất đáng mong chờ khi mà cả hai đều là những gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Hàn trong vài năm trở lại đây. Bae In Hyuk được yêu mến qua những vai diễn trong các bộ phim Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho, Dưới Bóng Trung Điện, Cheer Up và Cô Dâu Xuyên Không.

Tạo hình cải nam trang của Kim Ji Eun.

Cảnh hôn dưới nước lãng mạn của cặp đôi chính được hé lộ trong trailer phim.

Về phần Kim Ji Eun, cô vốn nổi tiếng nhờ vẻ đẹp sang trọng và diễn xuất tốt. Giới truyền thông gọi cô, Han So Hee và Ryujin (ITZY) là hội "ba chị em tài phiệt". Trong năm 2024, Kim Ji Eun từng xuất hiện trong 2 bộ phim lãng mạn khác là Nụ Hôn Ở Seongsu và Love Next Door.

Ngoài Kim Ji Eun và Bae In Hyuk, Check In Hanyang còn có sự tham gia của 2 mỹ nam Jung Gun Woo và Park Jae Chan. Jung Gun Woo vào vai Cheon Jung Hwa, người thừa kế của Yongcheonru. Trong khi đó, Park Jae Chan vào vai Go Soo Ra, chàng trai đến Yongcheonru với mong muốn vực dậy gia đình mình.

Bộ phim Check In Hanyang phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix, bắt đầu từ ngày 21/12.

Đào Anh Tú