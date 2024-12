Bên cạnh những bộ phim tạo được tiếng vang lớn như When the Phone Rings, The Tale of Lady Ok hay The Fiery Priest 2, thì Love Your Enemy lại là trường hợp đáng buồn của màn ảnh Hàn cuối năm nay. Dù được đánh giá là chất lượng không hề kém cạnh so với các đối thủ còn lại, nhưng "ngựa chiến" đến từ tvN bất ngờ bị khán giả "ngó lơ".

Thực tế, Love Your Enemy khởi đầu với phong độ không hề tệ. Tỉ suất người xem trung bình trên toàn quốc ở tập 1 là 3.5%, ở tập 2 đã tăng vọt lên 6.5%, tương đương với mức tăng trưởng 189%. Tuy nhiên, trong những tập gần đây, bộ phim đang ghi nhận mức rating tăng giảm bất thường, quanh quẩn chỉ ở mức 5% khiến nhiều người quan ngại.

Phát sóng được nửa chặng đường nhưng rating Love Your Enemy vẫn chưa bứt phá

Ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên, Love Your Enemy đã trở thành chủ đề hot khi có thể chiêu mộ "thái tử" Joo Ji Hoon. Sau 18 năm kể từ bom tấn để đời Goong, mỹ nam này mới tái xuất trở lại với dòng phim tình cảm lãng mạn. Trong khi đó, Jung Yoo Mi cũng đã 4 năm mới trở lại đóng chính trong một dự án truyền hình.

Joo Ji Hoon lẫn Jung Yoo Mi chỉ chênh nhau 1 tuổi và cả hai đều đã bước vào hàng ngũ U50. Song, tuổi tác cũng không làm khó được bộ đôi diễn viên tạo nên những màn chemistry bùng nổ màn ảnh. Cả hai khiến người xem chìm đắm cùng khóc cùng cười với mối tình oan gia đan xen những khoảnh khắc lắng đọng. Những khung hình được chăm chút tỉ mỉ, càng khiến visual trưởng thành đẹp không tì vết của cả hai thêm nổi bật.

Trong những tập gần đây, Seok Ji Won và Yoon Ji Won đã chính thức bước sang một mối quan hệ mới sau khi có màn khoá môi lãng mạn trong nhà. Phân cảnh này nhận về cơn mưa lời khen bởi ánh mắt quá tình mà cặp đôi dành cho nhau. Trong khi đó, "thái tử" Kbiz một lần nữa chứng minh anh vẫn là bậc thầy "trị" chuyên trị dòng phim tình cảm.

Love Your Enemy khắc họa câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm của cặp đôi Seok Ji Won (Joo Ji Hoon) và Yoon Ji Won (Jung Yu Mi) - hai người sinh cùng ngày, cùng tên và có gia đình là kẻ thù của nhau qua nhiều thế hệ. Cả hai từng say nắng vào những năm cấp 3 nhưng vì nhiều biến cố mà chia cắt. Khi gặp lại, Yoon Ji Won lại là giáo viên làm việc dưới trướng của tân chủ tịch Seok Ji Won.

Bộ phim dựa trên nguồn cảm hứng về câu chuyện tình kinh điển của thế giới là Romeo và Juliet nhưng không hề nhuốm màu bi thương. Thay vào đó, phiên bản của xứ kim chi lại toát nên không khí hài hước pha trộn yếu tố tình cảm. Bộ phim mang đến thông điệp về việc can đảm theo đuổi tình yêu, dù là đứa trẻ cấp 3 hay một người trưởng thành - ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Diễn xuất tài tình, thông điệp nhân văn, giàu ý nghĩa, các khung hình đều đẹp đến nao lòng, thứ Love Your Enemy đang thiếu chính là sự đón nhận và quan tâm hơn nữa từ khán giả.