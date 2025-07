Bắt đầu phát sóng năm 2019, phim Sex Education không chỉ gây sốt toàn cầu vì nội dung táo bạo, khai thác chủ đề tình dục và tuổi trưởng thành một cách văn minh, mà còn bởi dàn cast trẻ trung, chân thực và đầy tiềm năng. 4 mùa phim khép lại cũng là lúc 6 gương mặt chính của bộ phim "vụt sáng", chiếm sóng từ màn ảnh nhỏ đến thảm đỏ Hollywood. Từ Emma Mackey, Ncuti Gatwa đến Simone Ashley – tất cả từng là những gương mặt vô danh trước khi được “Netflix chọn mặt gửi vàng”.

Aimee Lou Wood – “Cô gái răng thỏ” trở thành biểu tượng Met Gala

Với vẻ đẹp không chuẩn mực và chiếc răng cửa từng khiến cô mặc cảm, Aimee Lou Wood tưởng chừng sẽ không có chỗ đứng trong thế giới giải trí. Thế nhưng vai Aimee Gibbs – một cô gái chân thành, dễ thương và luôn đấu tranh cho chính mình – đã giúp Wood chiếm trọn cảm tình người xem.

Từ một vai phụ, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến nhất phim Sex Education, đoạt BAFTA, chinh phục sân khấu West End và góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh như The Electrical Life of Louis Wain , Living … Gần đây nhất, Aimee gây chú ý khi xuất hiện tại Met Gala 2025 và đóng chính trong The White Lotus mùa 3.

Asa Butterfield – Cậu bé “Otis” vụng về trở thành tài tử truyền hình

Dù từng đóng chính trong Hugo của Scorsese hay The Boy in the Striped Pyjamas , nhưng phải đến vai Otis – chàng trai non nớt sống cùng mẹ là chuyên gia trị liệu tình dục – cái tên Asa Butterfield mới thực sự bùng nổ.

Nam diễn viên từng thừa nhận: “Tôi không ngờ bộ phim lại đưa mình đến gần hàng triệu người nhanh đến vậy.” Sau thành công của phim Sex Education, Asa góp mặt trên sân khấu kịch nói ( Second Best ) và loạt dự án phim như Out of the Dust , Rogue Trooper – đánh dấu bước chuyển mình sang dòng phim tâm lý, hành động.

Simone Ashley – Từ “cô nàng quyến rũ Moordale” đến nữ chính Bridgerton

Ban đầu chỉ là một nhân vật phụ – Olivia Hanan, thuộc nhóm “gái xinh nổi tiếng” trong trường – nhưng Simone Ashley đã để lại ấn tượng bởi thần thái và sắc vóc cuốn hút.

Từ phim Sex Education, Ashley “bay thẳng” đến vai chính Kate Sharma trong Bridgerton mùa 2 – một trong những cú casting được khen ngợi nhất của Netflix. Cô tiếp tục gặt hái thành công với The Little Mermaid (2023), Picture This (2025) và F1 (Apple TV+). Không chỉ đóng phim, Simone còn chuẩn bị cho album âm nhạc đầu tay, chứng minh tiềm năng đa lĩnh vực.

Emma Mackey – Vai diễn đầu đời mở ra cánh cửa Hollywood

Không ai ngờ rằng phim Sex Education chính là lần đầu Emma Mackey đứng trước máy quay chuyên nghiệp. Nhưng vai Maeve Wiley – cô nàng nổi loạn nhưng giàu chiều sâu – đã biến Emma thành “nàng thơ mới” của Hollywood.

Sau Sex Education, cô tham gia Death on the Nile , Emily , và đặc biệt là Barbie – bom tấn 2023 khiến toàn cầu phát sốt. Với nét đẹp cổ điển pha hiện đại, Emma đang được kỳ vọng là biểu tượng nữ mới của dòng phim nghệ thuật và thương mại. Năm 2025, cô sẽ trở lại với 2 phim lớn: Alpha và Ella McCay .

Ncuti Gatwa – Từ vô gia cư đến Doctor Who

Chỉ 6 tháng trước khi vào vai Eric Effiong , Ncuti Gatwa từng không có chỗ ở, phải ngủ nhờ nhà bạn. Nhưng rồi phim Sex Education đến như một phép màu. Eric – chàng trai da màu, đồng tính, lạc quan và can đảm – nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích nhất loạt phim.

Vượt ra khỏi biên giới Moordale, Gatwa trở thành Doctor Who da màu đầu tiên trong lịch sử 60 năm của series kinh điển này . Cũng như Emma và Connor, anh góp mặt trong Barbie (2023) và sẽ trở lại trong bộ phim hài đen The Roses ra mắt tháng 8/2025.

Connor Swindells – “Bad boy Adam” lột xác thành tài tử hành động

Bắt đầu với vai Adam Groff – cậu học sinh bạo lực, ngổ ngáo nhưng nhiều tổn thương – Connor Swindells dần được yêu mến khi nhân vật của anh thay đổi, học cách yêu và được yêu.

Nam diễn viên sau đó xuất hiện trong Emma (đóng cùng Anya Taylor-Joy), loạt phim chiến tranh SAS: Rogue Heroes , và gần đây là vai chàng thực tập sinh trong Barbie . Anh sẽ góp mặt trong hai bom tấn đang được mong chờ: The Dream Lands và The Entertainment System Is Down – đóng cùng Keanu Reeves.

Sex Education – Bệ phóng không chỉ cho nhân vật mà còn cho cả sự nghiệp

Từng bị cho là “phim tuổi teen gắn mác 18+”, phim Sex Education đã chứng minh rằng một kịch bản thông minh, nhạy cảm và nhân văn có thể chạm đến hàng triệu trái tim – và làm thay đổi cuộc đời của những người trong cuộc.

Từ những gương mặt vô danh, 6 ngôi sao trẻ của phim Sex Education giờ đây đang “cháy sáng” khắp thế giới – không chỉ trong phim ảnh mà còn trên thảm đỏ, sân khấu thời trang và cả những vai diễn định hình lịch sử điện ảnh mới.