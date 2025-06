1 thói quen gây đột quỵ, âm thầm "bào mòn" sức khỏe: Rất nhiều người làm khi trời nắng nóng

Thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý, chẳng hạn như đột quỵ. Theo ghi nhận từ các cơ sở y tế, vào mùa hè, số ca cấp cứu liên quan đến sốc nhiệt, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Diễm Hương (Bệnh viện Đại học Y Dược – cơ sở 3), việc tắm ngay bằng nước lạnh sau khi đi nắng là một thói quen nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, thói quen này có thể dẫn đến một số nguy cơ sức khỏe như sau:

Nhồi máu cơ tim, đột quỵ não

Theo bác sĩ Diễm Hương, thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi từ bên ngoài trời nắng về sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ não. Nguyên nhân là do khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ lạnh đột ngột, các mạch máu sẽ co lại, nhịp tim cũng sẽ tăng lên để cố gắng duy trì nhiệt độ bình thường của cơ thể. Điều này có thể gây tăng huyết áp, làm tăng áp lực lên tim, từ đó tăng nguy cơ bị vỡ mạch máu, dễ dẫn đến đột quỵ não.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, khi vừa đi từ ngoài trời nóng về, cơ thể sẽ ra nhiều mồ hôi, làm mất một số chất điện giải như: kali, natri… Lúc này, nếu mọi người tắm nước lạnh, mạch máu co lại đột ngột làm trầm trọng hơn tình trạng mất cân bằng điện giải ảnh, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim.

Bác sĩ Diễm Hương cũng cho biết, phản ứng co mạch do tiếp xúc với nước lạnh còn kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng tiết adrenalin – một chất có thể gây co thắt mạch máu - đặc biệt nguy hiểm ở người lớn tuổi, người có hệ tim mạch yếu.

Ở bệnh nhân đái tháo đường, thói quen tắm nước lạnh sau khi đi nắng càng nguy hiểm hơn do mạch máu đã bị tổn thương sẵn, phản ứng co mạch sẽ mạnh hơn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Những người béo phì, thừa cân, ít vận động hoặc có tiền sử tăng huyết áp, xơ vữa động mạch cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao dễ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ não nếu tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng về.

Sốc nhiệt do thân nhiệt hạ đột ngột

Theo bác sĩ Diễm Hương, tình trạng này thường xảy ra với người cao tuổi, do khả năng thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ ở nhóm này đã giảm xuống.

Những dấu hiệu nhẹ của tình trạng sốc nhiệt do hạ thân nhiệt bao gồm: rùng mình, chóng mặt và đờ đẫn, mệt, buồn nôn, nhịp tim tăng nhanh. Trường hợp bị sốc nhiệt nặng có thể gặp các triệu chứng như: hơi thở trở nên chậm và không sâu, nhịp tim chậm xuống và trở nên yếu dần…

Cảm lạnh, khởi phát cơn hen

Tắm nước lạnh sau khi đi nắng còn có thể gây ra tình trạng cảm lạnh. Nguyên nhân là do khi tiếp xúc với thời tiết nắng nóng, cơ thể sẽ toát mồ hôi và tỏa nhiệt. Việc tắm nước lạnh ngay khi vừa đi từ ngoài trời nắng về sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, mồ hôi không thoát được ra ngoài và gây cảm lạnh.

Ở những người mắc bệnh hen suyễn, tắm nước lạnh sau khi đi nắng có thể là yếu tố khởi phát gây co thắt phế quản, gây khó thở, tức ngực.

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Diễm Hương khuyến cáo, để bảo về sức khoẻ trong những ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý một số điều dưới đây:

- Khi vừa đi từ ngoài trời nắng về, mọi người nên đợi ít nhất khoảng 20-30 phút để mồ hôi khô rồi mới tắm.

- Trong thời gian này, mọi người nên bổ sung nước liên tục cho cơ thể, uống theo từng ngụm và chia đều thời gian uống.

- Không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Khi tắm không nên xả nước từ trên đầu xuống mà nên làm ướt vùng chân, tay trước để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ.