1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp chia tay vận xui, đón tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi luôn sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh, luôn toát ra tố chất của những nhà lãnh đạo thành công. Với trí thông minh thiên phú, vốn hiểu biết sâu rộng và sự sáng tạo, họ có nhiều "đất" để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ao ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tháng 9 âm là thời điểm khó khăn nhất của tuổi Thìn, nếu không cẩn thận, con giáp này có thể gặp các vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến tài lộc. Tháng 10 âm tuy không còn nhiều thách thức, nhưng họ cũng chưa có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tháng nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, vận trình của con giáp này sẽ có những sự thay đổi vô cùng tích cực.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Thìn sẽ chia tay hoàn toàn với vận xui và gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ bậc nhất. Công việc và tình cảm đều đón nhận tin vui, con giáp tuổi Thìn sẽ có những ngày cuối năm đầy sung túc, đủ đầy và hòa hợp.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được quý nhân che chở bởi sự chân thành, tử tế và nhân hậu của họ. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này sớm muộn cũng gặt hái thành công. Những ưu điểm nói trên giúp con giáp này trở thành những ông "Thần tài", đem đến may mắn và tài lộc cho cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Trải qua 2 tháng thử thách liên tiếp là tháng 9 âm và tháng 10 âm, tuổi Hợi sẽ là con giáp mừng vui nhất khi tháng 10 âm kết thúc. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Hợi sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất trong năm Ất Tỵ. Sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến, các dự án đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, có thể nói, con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, cuộc sống sang trang mới.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng được cho là có nhiều tiến triển, người đã có gia đình thì hòa hợp, hạnh phúc, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân để tính chuyện trăm năm.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh đáng nể, sự nhanh nhẹn lại có thừa nhiệt huyết và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Tuy nhiên, nếu như tháng 11 âm sắp tới là khoảng thời gian đáng mong chờ của tuổi Thìn và tuổi Hợi thì ngược lại, tuổi Ngọ sẽ là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, 1 tháng nữa, con giáp tuổi Ngọ sẽ chính thức bước vào giai đoạn nhạy cảm, cần hết sức chú ý trong chuyện tiền bạc. Ngoài ra, họ cũng cần coi sóc nhà cửa cẩn thận và xử lý nhanh chóng những vấn đề phát sinh.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.