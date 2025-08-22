1 loại rau Việt được ví như "thịt bò của người nghèo", siêu bổ máu, tốt cho não, "trẻ hóa" tim mạch

Lý do rau dền được ví là "thịt bò cho người nghèo"

Chẳng hề xa lạ, loại rau được ví như "thịt bò của người nghèo" này chính là rau dền. Rau dền là loại rau bình dân, gắn bó với mâm cơm Việt từ bao đời nay, được yêu thích bởi dễ trồng, giá rẻ, ngọt mát, dễ ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ẩn sau nó là cả "kho" dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Đó cũng là lý do mà rau dền được ví như "thịt bò của người nghèo".

Trong đó đặc biệt là lượng sắt dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g rau dền nấu chín có 2,1mg sắt, chỉ thấp hơn chút so với 2,6mg trong 100g thịt bò. Không chỉ giàu sắt, rau dền còn cung cấp protein hoàn chỉnh - cực hiếm trong giới rau củ vì chứa đầy đủ 9 acid amin thiết yếu. Bên cạnh đó, loại rau này còn là thực phẩm giàu canxi, magie, kali, chất xơ cùng nhiều vitamin quan trọng cho máu, xương và hệ thần kinh.

Những lợi ích nổi bật khi ăn rau dền

Rau dền có nhiều loại (xanh, đỏ...) và lượng dinh dưỡng cũng sẽ khác nhau ở mỗi loại, môi trường sinh trường sinh trưởng, cách chế biến. Nhưng nhìn chung đây sẽ là những lợi ích nổi bật mà bạn nhận được nếu ăn rau dền điều độ:

- Bổ máu: Rau dền giàu sắt không heme giúp cơ thể tăng tổng hợp hemoglobin. Vitamin C trong lá dền thúc đẩy hấp thu sắt ở ruột, giảm thất thoát sắt khi ăn cùng thực phẩm thực vật. Folate và vitamin B6 hỗ trợ tạo hồng cầu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

- Tốt cho não và trí nhớ: Magie liên quan mật thiết đến dẫn truyền thần kinh và tính dẻo synap, giúp não học tập hiệu quả. Folate và vitamin nhóm B tham gia tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện tập trung. Chất chống oxy hóa của rau dền còn giúp giảm viêm thần kinh mức thấp.

- Hỗ trợ huyết áp, “trẻ hóa” thành mạch: Kali dồi dào trong rau dền giúp cân bằng natri, giảm giữ nước và hạ áp lực lên thành mạch. Magie tham gia thư giãn cơ trơn mạch máu, giúp mạch giãn tốt hơn. Chất chống oxy hóa hạn chế stress oxy hóa lên nội mạc, từ đó cải thiện chức năng mạch vành.

- Tăng cường miễn dịch: Vitamin C hỗ trợ hoạt động của bạch cầu và tăng tổng hợp collagen, giúp hàng rào niêm mạc vững chắc. Vitamin E và polyphenol giảm tổn thương do gốc tự do trong các đợt viêm. Dinh dưỡng đầy đủ từ rau dền giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau ốm.

- Giảm cholesterol xấu: Chất xơ hòa tan của rau dền gắn với muối mật ở ruột, buộc cơ thể dùng cholesterol để tổng hợp muối mật mới. Vitamin E tự nhiên và các hợp chất tương tự tocotrienol hỗ trợ giảm peroxy hóa lipid, giúp hạ LDL. Ăn đều đặn góp phần giảm nguy cơ xơ vữa.

- Bảo vệ xương khớp: Rau dền cung cấp canxi, magie, phốt pho và mangan cần cho quá trình khoáng hóa xương. Vitamin K hỗ trợ hoạt hóa các protein gắn canxi vào nền xương. Ăn sớm từ tuổi trẻ giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương khi tiền mãn kinh.

- Hỗ trợ tiêu hóa khỏe: Chất xơ của rau dền tăng thể tích phân và kích thích nhu động, cải thiện táo bón. Xơ còn là nguồn nuôi lợi khuẩn, tạo acid béo chuỗi ngắn tốt cho niêm mạc ruột. Ăn kèm bữa nhiều đạm mỡ giúp bữa ăn nhẹ bụng hơn.

- Ổn định đường huyết: Chất xơ làm chậm rỗng dạ dày và hấp thu glucose, giúp bữa ăn có chỉ số đường huyết thấp hơn. Magie hỗ trợ hoạt động của thụ thể insulin, cải thiện đưa đường vào tế bào. Nhờ đó rau dền hữu ích cho người tiền đái tháo đường và kiểm soát cân nặng.

- Đẹp da, tóc, móng và bảo vệ mắt: Carotenoid và vitamin C, sắt trong rau dền giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm lão hóa da, tóc và móng khỏe. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp da săn khỏe. Carotenoid góp phần bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng mạnh và stress oxy hóa hằng ngày.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Rau dền có mật độ năng lượng thấp nhưng giàu xơ và protein thực vật, tạo no lâu. Khi ăn kèm cơm và đạm nạc, tổng năng lượng bữa ăn giảm mà vẫn đủ dưỡng chất. Điều này có lợi cho người cần giữ cân hoặc giảm mỡ máu.

Một số lưu ý khi ăn rau dền - Không ăn quá nhiều. Mỗi tuần nên ăn 3-4 bữa rau dền, lượng khoảng 100-150g mỗi lần, chế biến bằng cách luộc hoặc nấu canh để giữ dưỡng chất. - Người mắc bệnh thận, sỏi thận cần hạn chế vì rau dền chứa nhiều oxalate có thể làm hình thành sỏi. - Người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ, bởi vitamin K trong rau dền có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. - Người có cơ địa hàn hoặc đang tiêu chảy cũng nên tránh ăn để không gây lạnh bụng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM



