Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm nước súc miệng trẻ em có vi phạm

Cục Quản lý Dược cho biết, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã gửi Phiếu kiểm nghiệm số 1649-00825/TTKN ngày 1/8/2025 và hồ sơ liên quan về Cục Quản lý Dược báo cáo về lô sản phẩm vi phạm là nước súc miệng Lesgo trẻ em - chai 150 ml.

Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 2083/22/CBMP-HCM; số lô: 0426230724, ngày sản xuất: 23-07-2024, hạn sử dụng 23-07-2027; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Ellie (Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM - nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM).

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong – SC Vivo – Tầng 2-3 TTTM SC Vivo City (TP.HCM) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

(ảnh minh họa).

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em - chai 150 ml nêu trên do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – Chai 150ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Ellie phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – Chai 150 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – Chai 150 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/9/2025.

Đề nghị Sở Y tế TP. HCM giám sát Công ty cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – Chai 150 ml không đáp ứng quy định.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2083/22/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Kiểm tra Công ty cổ phần Ellie trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/10/2025.